Huyền Lizzie 'Cách em 1 milimet' gợi cảm ở tuổi 37
GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi vóc dáng gợi cảm, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37.
6 bộ trang phục được sử dụng cực chất trong MV 'gái Nghệ' của Hương TràmThời trang - 4 giờ trước
GĐXH - Hương Tràm đã đầu tư rất công phu không chỉ cho âm nhạc mà còn cả trang phục cho MV 'gái Nghệ'.
NTK Đỗ Mạnh Cường bật mí về trang phục của Hà Tăng trong Hoàng Hậu Cuối CùngThời trang - 8 giờ trước
Ngay sau khi phim "Hoàng Hậu Cuối Cùng" công bố dàn diễn viên, mọi chi tiết xoay quanh vai diễn Hoàng hậu Nam Phương của Tăng Thanh Hà đều được quan tâm đặc biệt, tất nhiên là cả chuyện phục trang trong phim.
Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ýĐẹp - 20 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở vẫn sở hữu những đường cong nóng bỏng, nhan sắc "lão hóa ngược".
Người đẹp cao 1,78 m vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giớiĐẹp - 1 ngày trước
Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Praveenar Singh và Ophély Mézino (top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2025) là hai người đẹp mới nhất lọt vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới.
Mách bạn những cách 'nhả nắng' sau khi đi biểnĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi đi biển, nhả nắng là một bước quan trọng để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tránh tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời. Bạn có thể tham khảo kết hợp những cách làm dưới đây để hỗ trợ "chữa cháy" cho làn da của mình.
Lan Khuê khác lạ ở tuổi 34Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Lan Khuê gây ấn tượng với phong cách thời trang vừa thanh lịch vừa trẻ trung ở tuổi 34 khi diện nguyên outfit tông đỏ và nâu trầm.
Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?Thời trang - 2 ngày trước
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Đây mới là cách làm đẹp từ lá ổi không phải ai cũng biếtChăm sóc da - 2 ngày trước
GĐXH - Lá ổi đã được sử dụng như một bài thuốc dân gian để điều trị các bệnh như: đau bụng, sát khuẩn và chữa lành vết thương… Nhưng ít người biết rằng lá ổi còn có công dụng làm đẹp rất tốt.
Em xinh Han Sara được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giớiĐẹp - 3 ngày trước
Trong danh sách đề cử top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler mới công bố có sự góp mặt của ca sĩ Han Sara.
Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao?Chăm sóc da - 4 ngày trước
GĐXH - Midu mới đây đã khiến khán giả sốc với lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng bên chồng thiếu gia ngành nhựa. Ngoài câu chuyện gây chú ý này, cô còn khoe trọn làn da đẹp, "hack tuổi".
Đi xem World Cup 2026, NSƯT Kiều Anh khoe sắc trên đất MỹThời trang
GĐXH - NSƯT Kiều Anh là một trong nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup 2026. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc của người đẹp vẫn rực rỡ trên khán đài.