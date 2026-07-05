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Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý

Chủ nhật, 19:00 05/07/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở vẫn sở hữu những đường cong nóng bỏng, nhan sắc "lão hóa ngược".

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 1.

Mới đây, Trương Quỳnh Anh đã khiến người hâm mộ trầm trồ về nhan sắc khi đăng tải loạt ảnh thư giãn ở một nơi nghỉ dưỡng sang trọng.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 2.

Kèm theo bộ ảnh, nữ ca sĩ - diễn viên chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc "Một ngày thong dong, trong lòng hạnh phúc". Trong loạt ảnh được chia sẻ, Trương Quỳnh Anh ghi điểm với phong cách trẻ trung, thanh lịch và gợi cảm.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 3.

Nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái cuốn hút của bà mẹ một con nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 4.

Trước đó, Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Nữ ca sĩ, diễn viên diện đồ trắng khoe làn da mịn màng, vóc dáng quyến rũ.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 5.

Thời gian qua, nhiều khán giả nhận xét Trương Quỳnh Anh ngày càng trẻ trung và xinh đẹp dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Vẻ ngoài tươi tắn, làn da sáng cùng phong thái tự tin giúp nữ nghệ sĩ luôn giữ được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 6.

Dù đã bước sang tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở, Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu những đường cong nóng bỏng. Khi diện bikini, cô khéo léo khoe lợi thế hình thể với vòng eo rõ cơ bụng và bờ vai thon.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 7.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của nữ diễn viên nằm ở việc chăm chỉ tập thể dục và duy trì lối sống lành mạnh. Điều này giúp cô duy trì năng lượng tích cực, tự tin chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ quyến rũ đến thanh lịch.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 9.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước vóc dáng của nữ ca sĩ. Không ít bình luận cho rằng Trương Quỳnh Anh đang ở giai đoạn “chín muồi” về nhan sắc, ngày càng mặn mà và cuốn hút.

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 10.

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng phát hành các nhạc phẩm: "Vô tâm", "Không còn anh nữa", "Hãy bước qua nhau", "Dành cả thanh xuân cho một người"... Diễn viên từng tham gia các phim: "Cầu vồng đơn sắc", "Một ngày không có em", "Bóng ma học đường", "Sóng gió cuộc đời", "Đường về có nhau"...

Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý - Ảnh 11.

Trương Quỳnh Anh được nhận xét là người đẹp đa tài của showbiz Việt. Nhiều khán giả khen Trương Quỳnh Anh là một trong những mỹ nhân Việt luôn giữ phong độ ngoại hình.

(Ảnh: Internet, FBNV)

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