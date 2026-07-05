Nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh gây chú ý
GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở vẫn sở hữu những đường cong nóng bỏng, nhan sắc "lão hóa ngược".
Người đẹp cao 1,78 m vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giớiĐẹp - 12 giờ trước
Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Praveenar Singh và Ophély Mézino (top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2025) là hai người đẹp mới nhất lọt vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới.
Mách bạn những cách 'nhả nắng' sau khi đi biểnĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi đi biển, nhả nắng là một bước quan trọng để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tránh tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời. Bạn có thể tham khảo kết hợp những cách làm dưới đây để hỗ trợ "chữa cháy" cho làn da của mình.
Lan Khuê khác lạ ở tuổi 34Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Lan Khuê gây ấn tượng với phong cách thời trang vừa thanh lịch vừa trẻ trung ở tuổi 34 khi diện nguyên outfit tông đỏ và nâu trầm.
Lý Lệ Hà của 'Hoàng hậu cuối cùng' đời thực có sắc vóc xinh đẹp ra sao?Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Trâm Anh mới đây đã được vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của cô phù hợp với vai diễn này.
Đây mới là cách làm đẹp từ lá ổi không phải ai cũng biếtChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Lá ổi đã được sử dụng như một bài thuốc dân gian để điều trị các bệnh như: đau bụng, sát khuẩn và chữa lành vết thương… Nhưng ít người biết rằng lá ổi còn có công dụng làm đẹp rất tốt.
Em xinh Han Sara được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giớiĐẹp - 2 ngày trước
Trong danh sách đề cử top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler mới công bố có sự góp mặt của ca sĩ Han Sara.
Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao?Chăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - Midu mới đây đã khiến khán giả sốc với lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng bên chồng thiếu gia ngành nhựa. Ngoài câu chuyện gây chú ý này, cô còn khoe trọn làn da đẹp, "hack tuổi".
Hoa hậu Thanh Thủy được netizen khenĐẹp - 3 ngày trước
HHTO - Hoa hậu Thanh Thủy "biến hoá" đa dạng phong cách trong những bộ ảnh gần đây. Đặc biệt, trong bộ ảnh mới nhất, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 khiến không ít netizen phải cảm thán "đúng là Hoa hậu, khóc cũng vẫn xinh đẹp".
Mách bạn 4 cách trị nám lâu năm từ thiên nhiên, rẻ tiền nhưng cực nhạyĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Cách trị nám da mặt lâu năm giúp chị em nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ để thêm tự tin mỗi khi xuất hiện. Dưới đây là tổng hợp phương pháp điều trị bằng nguyên liệu thiên nhiên mà chị em có thể tham khảo.
Lộ sắc vóc 'mong manh' của Á hậu Tường San ở những tháng cuối thai kỳĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Á hậu Tường San khoe nhan sắc rạng rỡ và phong cách thanh lịch khi đang mang thai con thứ hai. Cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về vẻ đẹp và thần thái của mình.
Lộ sắc vóc 43 kg của vợ cầu thủ Đức Huy ở tháng đầu thai kỳĐẹp
GĐXH - MC Huyền Trang - vợ cầu thủ Đức Huy, chia sẻ sắc vóc 43 kg trong tháng đầu thai kỳ. Cô không ngần ngại diện bikini lộ rõ bụng bầu.