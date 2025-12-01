Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng vừa bắt Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung (gọi tắt là Công ty Thành Chung) lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua hình thức làm thủ tục xuất khẩu lao động

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (SN 1984, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - Giám đốc Công ty Thành Chung) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung đã sử dụng pháp nhân Công ty Thành Chung để nhận làm dịch vụ visa xuất khẩu lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đỗ Thành Nhung. Ảnh: CACC

Mặc dù Công ty Thành Chung không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) nhưng đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của Công ty Thành Chung, sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang nước này làm việc với mức lương cao tại các nông trại theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).

Thông qua một công ty trung gian tại thành phố Đà Nẵng, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt của 02 khách hàng P.H.H.Y và N.V.U (trú tại Đà Nẵng) tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra truy xét, ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Đỗ Thành Nhung cùng các đối tượng có liên quan, đồng thời tích cực rà soát, thu hồi tài sản chiếm đoạt nhằm trả lại cho bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên vui lòng liên hệ cơ quan chức năng để trình báo và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.