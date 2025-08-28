Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

UBND TP Hà Nội đã có Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2025 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80), Công an Thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Công an Thành phố Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội phục vụ sự kiện A80. Ảnh: A80

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để các phương tiện ngày 29/8, 30/8, 1/9, 2/9/2025:

STT TUYẾN ĐƯỜNG CẤM TRIỆT ĐỂ 1 Hoàng Hoa Thám 2 Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao) 3 Mai Xuân Thưởng 4 Quán Thánh 5 Phan Đình Phùng 6 Hùng Vương 7 Thanh Niên 8 Hoàng Văn Thụ 9 Độc Lập 10 Điện Biên Phủ 11 Bà Huyện Thanh Quan 12 Chùa Một Cột 13 Lê Hồng Phong 14 Ông Ích Khiêm 15 Ngọc Hà 16 Bắc Sơn 17 Tôn Thất Đàm 18 Nguyễn Cảnh Chân 19 Hoàng Diệu 20 Nguyễn Tri Phương 21 Chu Văn An 22 Tôn Đức Thắng 23 Cát Linh 24 Trịnh Hoài Đức 25 Hàng Cháo 26 Trần Phú 27 Sơn Tây 28 Kim Mã 29 Liễu Giai 30 Văn Cao 31 Nghi Tàm 32 Yên Phụ 33 Cửa Bắc 34 Đội Cấn 35 Dốc La-Pho 36 Nguyễn Thái Học 37 Lê Duẩn 38 Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung) 39 Tràng Thi 40 Hàng Khay 41 Tràng Tiền 42 Cổ Tân 43 Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền) 44 Lê Thánh Tông 45 Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền) 46 Trần Quang Khải 47 Trần Khánh Dư 48 Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi) 49 Lý Thái Tổ 50 Nguyễn Hữu Huân 51 Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền) 52 Giảng Võ 53 Láng Hạ 54 Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng)

*LƯU Ý: Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Các tuyến đường tổ chức tạm cấm các phương tiện ngày 29/8, 30/8, 1/9, 2/9/2025:

STT TUYẾN ĐƯỜNG TẠM CẤM PHƯƠNG TIỆN 1 Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố). 2 Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Tuyến đường khuyến nghị hạn chế lưu thông ngày 29/8, 30/8, 1/9, 2/9/2025:

TUYẾN ĐƯỜNG TUYẾN ĐƯỜNG HẠN CHẾ LƯU THÔNG Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô. Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện. Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18) Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Lưu ý: Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Lộ trình thay thế từ 29/8, 30/8, 1/9, 2/9 Hà Nội phục vụ kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông và lộ trình thay thế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9:

PHƯƠNG TIỆN/ĐỐI TƯỢNG LỘ TRÌNH THAY THẾ Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) Di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại. Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) Di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên Di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm 2/9/2025 Sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ); Đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình;

Lưu ý: Người dân tham gia giao thông cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành…;

- Không dừng, đỗ phương tiện trên cầu, cầu vượt, các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

- Thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỉ niệm.

Người dân nên thường xuyên cập nhật và tìm hiểu thông tin cần thiết tại Website: https://a80.hanoi.gov.vn hoặc https://congan.hanoi.gov.vn/ và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống khác trước khi tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm.