Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Thứ năm, 16:57 28/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.

UBND TP Hà Nội đã có Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2025 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80), Công an Thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất- Ảnh 1.

Công an Thành phố Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội phục vụ sự kiện A80. Ảnh: A80

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để các phương tiện ngày 29/8, 30/8, 1/9, 2/9/2025:

STT

TUYẾN ĐƯỜNG CẤM TRIỆT ĐỂ

1

Hoàng Hoa Thám

2

Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao)

3

Mai Xuân Thưởng

4

Quán Thánh

5

Phan Đình Phùng

6

Hùng Vương

7

Thanh Niên

8

Hoàng Văn Thụ

9

Độc Lập

10

Điện Biên Phủ

11

Bà Huyện Thanh Quan

12

Chùa Một Cột

13

Lê Hồng Phong

14

Ông Ích Khiêm

15

Ngọc Hà

16

Bắc Sơn

17

Tôn Thất Đàm

18

Nguyễn Cảnh Chân

19

Hoàng Diệu

20

Nguyễn Tri Phương

21

Chu Văn An

22

Tôn Đức Thắng

23

Cát Linh

24

Trịnh Hoài Đức

25

Hàng Cháo

26

Trần Phú

27

Sơn Tây

28

Kim Mã

29

Liễu Giai

30

Văn Cao

31

Nghi Tàm

32

Yên Phụ

33

Cửa Bắc

34

Đội Cấn

35

Dốc La-Pho

36

Nguyễn Thái Học

37

Lê Duẩn

38

Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung)

39

Tràng Thi

40

Hàng Khay

41

Tràng Tiền

42

Cổ Tân

43

Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền)

44

Lê Thánh Tông

45

Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền)

46

Trần Quang Khải

47

Trần Khánh Dư

48

Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi)

49

Lý Thái Tổ

50

Nguyễn Hữu Huân

51

Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền)

52

Giảng Võ

53

Láng Hạ

54

Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng)

*LƯU Ý: Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Các tuyến đường tổ chức tạm cấm các phương tiện ngày 29/8, 30/8, 1/9, 2/9/2025:

STT

TUYẾN ĐƯỜNG TẠM CẤM

PHƯƠNG TIỆN

1

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I

Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

2

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II

Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Tuyến đường khuyến nghị hạn chế lưu thông ngày 29/8, 30/8, 1/9, 2/9/2025:

TUYẾN ĐƯỜNG

TUYẾN ĐƯỜNG HẠN CHẾ LƯU THÔNG

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III

Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II:

Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18)

Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Lưu ý: Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Lộ trình thay thế từ 29/8, 30/8, 1/9, 2/9 Hà Nội phục vụ kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông và lộ trình thay thế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9:

PHƯƠNG TIỆN/ĐỐI TƯỢNG

LỘ TRÌNH THAY THẾ

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...)

Di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...)

Di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên

Di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm 2/9/2025

Sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ);

Đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình;

Lưu ý: Người dân tham gia giao thông cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành…;

- Không dừng, đỗ phương tiện trên cầu, cầu vượt, các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

- Thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỉ niệm. 

Người dân nên thường xuyên cập nhật và tìm hiểu thông tin cần thiết tại Website: https://a80.hanoi.gov.vn hoặc https://congan.hanoi.gov.vn/ và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống khác trước khi tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

L.Vũ (th)
Thông tin cần biết: Giờ cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh hôm nay (27/8)

Thông tin cần biết: Giờ cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh hôm nay (27/8)

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Chi tiết thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện vào nội đô trong ngày 21/8/2025 phục vụ tổng hợp luyện lần 1

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Ngắm cây cầu đẹp nhất Việt Nam trước ngày cấm đường để kiểm định

Ngắm cây cầu đẹp nhất Việt Nam trước ngày cấm đường để kiểm định

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều tối nay, từ Thanh Hóa - Huế có nơi mưa vượt 600mm.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Có những tháng được coi là "thời điểm vàng" để sinh ra, bởi những người sinh vào các tháng này thường khôn ngoan, thức thời, biết nắm bắt cơ hội để nhân sinh viên mãn, tài lộc đủ đầy.

Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?

Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, nhiều đối tượng sẽ không được hưởng lương hưu trong tháng 9. Đó là những đối tượng nào?

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 28/8, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một kiot trên đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9

Những địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội, TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9.

Tháng sinh Âm lịch của người khó khăn mấy cũng vượt qua: Hậu vận nở hoa, an yên viên mãn

Tháng sinh Âm lịch của người khó khăn mấy cũng vượt qua: Hậu vận nở hoa, an yên viên mãn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 3 tháng sinh Âm lịch đặc biệt, càng trải qua gian khó càng tỏa sáng, càng về sau càng giàu có, hạnh phúc.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ có sự thay đổi.

Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

Đời sống - 1 ngày trước

Nhận tin cha qua đời, Binh nhất Phan Gia Huy quyết định nén nỗi đau riêng để tiếp tục ở lại, cùng đồng đội luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không ưa bon chen, chẳng thích tranh đấu thiệt hơn.

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Đời sống

GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh quý: Người hưởng phúc, ít khổ, cuộc sống an nhàn

Đời sống
Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Điểm danh những con giáp không thích cạnh tranh, thong thả mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh

Đời sống
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống
Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Đời sống

