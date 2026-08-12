Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 12 - 16/8/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện có sự thay đổi mới

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 12 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 12 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 12 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường Ngô Thời nhiệm P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trương Định P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường CMT8 P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Quý Cáp P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Quý Cáp, Sư Vạn Hạnh P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Thiên Hộ Vương, Đường Trương Định P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Bĩnh khiêm P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường mạc Cữu P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường ngô Quyền, P.Rạch Giá tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa-xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 12:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ đông kinh Nam Thái gồm tổ 1, tổ 2 ấp Sơn Thái xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực tỉnh lộ 969B từ chùa Khơ Me (Hòn Me) đến khu Di tích Chị Sứ gồm từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Hòn Me xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ bắc cống Van Thanh gồm tổ 10 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ gần khu Dân cư Sơn Kiên đến gần chợ Tổng Đội gồm từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Số 8 xã Sơn Kiên & trạm cấp nước Tăng Áp 2.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực lộ đan bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Tà Lóc, tổ 3 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên, từ tổ 4 đến tổ 10 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận. Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kiên Giang-Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực Xuất Khẩu Sơn Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cửa hàng Thế Giới Di Động đến ngân hàng Sacombank gồm từ tổ 3 đến tổ 4 và tổ 6, tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 12:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, một phần khu phố Dương Tơ, một phần khu phố Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Bến Tràm Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố 4 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 5 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 14:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 4 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 14:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 14:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: ấp Cái Nước, Lô 2 _ xã An Biên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 5, xã An Biên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 3, 5, Bào Môn _ xã An Biên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp 4 _ xã An Biên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Quốc Lộ 63 đoạn từ Trạm điện Vĩnh Thuận đến cửa hàng Điện máy Hiệp Thành ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vàm Kênh Tắc ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Trung Trực đoạn từ Chợ Nông Sản đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Quốc Lộ 63 đoạn từ Huyện Đội củ đến cửa hàng Điện máy Hiệp Thành ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quốc Lộ 63 đoạn từ Huyện Đội củ đến nhà thuốc Long Châu và trục đường D3 đoạn từ quán Phương Nam đến quán Sắc Tím ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Đoạn từ cầu Kinh Cây Dương đến giáp ranh Tân Hiệp, Kinh Hai Chựng, Kinh Tràm, Kinh Cò Tuất-thuộc xã Giồng Riềng-tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đoạn từ kinh Đường Lác đến đầu kinh Bầu Cổng và các kinh trên đoạn này(xã Hòa An cũ)- thuộc xã Hòa Hưng-An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thạnh, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 13:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy,Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa,Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp hòa Mỹ xã Định Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 13:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mười Hùng xã Vĩnh Tuy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Sơn, ấp Lung Lớn - xã Hoà Điền - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Lớn - xã Hòa Điền - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 09:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Sông Chinh - xã KIên Lương - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/08/2026 đến 14:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom, ấp Ngã Ba xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom - xã KIên Lương - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom, một phần ấp Ngã Ba - xã Kiên Lương - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom, ấp Ngã Ba, ấp Cư Xá, ấp Lung Kha Na - xã Kiên Lương, một phần ấp Cống Tre - xã Hoà Điền - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tám Thước, một phần ấp Lung Kha Na - xã Kiên Lương - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp Minh Tiến, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 09:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hỏa Ngọn, xãVĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/08/2026 đến 13:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Tiến, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp AN Hòa, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 16/8/2026.