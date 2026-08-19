Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 19 - 23/8/2026: Cúp điện từ 6 đến gần 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 19 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 19 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 19 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường nguyễn Trung Trực Phường Rạch tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Bạch Đằng, đường Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng Phường Rạch tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đưởng nguyễn Trung Trực, đường Chi Lăng P.Rạch Giá Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đưởng đinh Tiên Hoàng, đường Hoàng Diệu P.Rạch Giá Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Đình Chiễu, đường Bạch Đằng Phường Rạch tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực Phường Rạch tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Lâm Quang Ky Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực Phường Rạch tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp An Thành-xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Bình-xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Áp Thạnh An 1, ấp Thạnh An 2, ấp Kênh 8A, ấp Kênh 8B, một phần ấp Đông Phước và một phần ấp Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 18:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh Đập Nước, Kênh Đầu Ngàn (giữa Kênh 10 và kênh Đông Bình) và CDC Đông Tiến,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 18:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Đường Nguyễn Phúc Chu, từ chân cầu đến vòng xoay Đồn Tả, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KS Ngọc Hà, đường Nguyễn Phúc Chu, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KS Trần Văn Dũng, đường Nguyễn Phúc Chu, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh T6 từ tổ 17 đến tổ 20 ấp Kinh Tư, gồm tổ 1 ấp Giồng Kè xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm tổ 14 ấp Sư Nam xã Hòn Đất, từ tổ 1 đến tổ 2 & từ tổ 4 đến tổ 6 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan bờ tây kinh Lình Huỳnh từ cống Ngăn mặn đến Đê Quốc Phòng & dọc 2 bên đê Quốc Phòng từ tổ 5 đến tổ 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực tỉnh lộ 969B từ chùa Khơ Me (Lình Huỳnh) đến gần ngã ba (xã Thổ Sơn cũ) gồm từ tổ 20 đến tổ 22 ấp Lình Huỳnh, từ tổ 2 đến tổ 14 ấp Hòn Quéo xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Kinh Cỏ Cội gồm tổ 17 ấp Vàm Rầy xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên bờ đông Kinh Vàm Rầy gồm từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Vàm Rầy xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Mốt phần xã Tân Thạnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố 8 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Cạn , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Đường Bào, Khu Phố An thới, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố An thới, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2,3,5 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Ấp Lô 2, xã An Biên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bào Trâm, 5 Chùa, xã Đông Thái

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tây Yên (Kinh Rọc Lá, Ngã Bát, Kinh 40, Mương Quao, Mương Chùa, Kinh Dài, Kinh 30), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Kinh Bộ Bán ấp Xẻo Gia xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh 6 ấp Đập Đá xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 14:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 14h00: Ấp Cái Nhum, Ruộng Sạ, Cạnh Đền, Thị Mỹ, Căn Cứ, đường Huỳnh Thủ đoạn từ Cầu Rọc Môn đến Đường Hồ Chí Minh, đường Phạm Thành Lượng đoạn từ Cống Sáu Lô đến Cống Miếu Ông Tà ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Phong. Từ 7h00 đến 14h00: Các doanh nghiệp Kiến Thành 1, trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Nhum, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Bảy đoạn từ Sân Bóng Trần Ngọc đến Trường THCS Vĩnh Phong 1 ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu Nội Bộ ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 14:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Vàm Kênh 3 ấp Vĩnh Trinh xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 11:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Một phần Kinh Ông Hai đến Cầu Cò Tuất (Giáp ranh Tân Hiệp, Kinh Đê Bao - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Thầy Dòng - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Giáo Điễu - thuộc xã Hòa Hựng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Xáng ô môn (2 bên sông), Kinh Lung Nia, Lộ 62, Kinh 700, Kinh Mới, Kinh Ông Dèo, Kinh Xẻo Cui, Kinh Xẻo Lùng - thuộc xã Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Toàn xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 12:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Song Chinh - xã Kiên Lương - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom (Bên sông) - xã Kiên Lương, ấp Hòa Giang, ấp Núi Trầu, ấp Thạnh Lợi, ấp Kinh một, ấp Kiên Thanh, ấp Kinh 9, ấp Hòa Lạc, ấp Tân Điền và một phần ấp Cống Tre - xã Hòa Điền - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Hòn, một phần ấp Kiên Tân, một phần ấp Ba Núi - xã Kiên Lương - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 23/8/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 23/8/2026.