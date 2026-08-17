Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 17 - 23/8/2026: Hàng loạt hộ dân sẽ bị cúp điện cả ngày dài để phục vụ công tác sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 17 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 17 - 23/8/2026
Lịch cúp điện Đồng Xoài
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/08/2026 đến 13:30:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận An xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phú Tân Xuân 1 Phường Bình Phước TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KP Tiến Thành 1 Phường Đồng Xoài - TP Đồng Xoài
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:45:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4 xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Một phần thôn BÌnh Hiếu, xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thác Mơ 2 phường Phước Long, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 7 phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 8 phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Đăng
KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 08:40:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 18/08/2026 đến 10:20:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:20:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 18/08/2026 đến 13:50:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/08/2026 đến 14:40:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Riềng
KHU VỰC: TBA Nguyễn Thi Thiên Nga trụ 142/29B/01 tuyến 471 Phú Riềng Đỏ trạm 110kv Phú Riềng thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, TP.Đông Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/08/2026 đến 11:30:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh thuộc xã Phú Riềng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 09:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh thuộc xã Phú Riềng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 18/08/2026 đến 10:15:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Lợi thuộc xã Phú Riềng
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 6 thuộc xã Long Hà, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 2 thuộc xã Long Hà TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh thuộc xã Phú Riềng, Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh thuộc xã Phú Riềng
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 20/08/2026 đến 12:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh thuộc xã Phú Riềng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 14:45:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp thuộc xã Phú Riềng, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chơn Thành
KHU VỰC: - Một phần khu vực xã Nha Bích Thành thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 11:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần khu phố Đồng Hưu, khu phố Minh Thành phường Chơn Thành Thành thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Nha Bích ( Một phần ấp Minh lập 3, ấp Minh lập 4, ấp Minh lập 5, Ấp Minh lập 6, Ấp Minh Lập 7 xã Nha Bích trước sáp nhập) thành phố Đồng Nai. - Một phần Ấp Sà Nạp xã Tân Hưng thành phố Đồng Nai. - Một phần Quang Minh xã Tân Quan thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Công Nghệ Môi Trường BP Xanh (III-560kVA) Trụ 6/2/2, Trại giam Công An tỉnh Bình Phước 186/01, Cty Gia Bảo Phát- xã Nha Bích thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực xã Nha Bích ( Một phần ấp 3-4, ấp Minh Thắng 1-2-3-4-5-6-7, Ấp Minh Lập 1-2-3-4-5-6-7 xã Nha Bích trước sáp nhập) thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Long (KP8 cũ trước sáp nhập) TP Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Long
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh Hưng, Phường An Lộc, Thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thanh Trung, Phường An Lộc, Thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Sóc Du, Phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Hưng Phú, Phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Hòa Phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Hòa Phường An Lộc, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Bình Tân, Phú Cường, Phú Bình, Phường Bình Long, Một phần Khu Phố 17, Phường An Lộc, Thành phố Đòng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Hưng Phú, Phường Bình Long, Thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lộc Ninh
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Thành, Lộc Hưng TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 08:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Thành TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Lộc Thành TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Thành TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Đốp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 09:30:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 10:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/08/2026 đến 13:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 13:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bù Tam, xã Hưng Phước, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 13:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Thôn Hà Bắc xã Đa Kia, Thôn 5, 8, 10 xã Bình Tân, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: TBA Công Ty Cổ Phần Hóa Nông A Ha (Trương Cẩm Châu) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM BÌNH PHƯỚC tuyến 472 Hoàng Diệu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Công ty TNHH sản xuất TMDV Thái Sơn ĐN (Trần Kỳ Độ) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 20/08/2026 đến 10:10:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM BÌNH PHƯỚC tuyến 472 Hoàng Diệu
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 20/08/2026 đến 10:10:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ nông sản Trịnh Gia (Trịnh Văn Hiền) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 20/08/2026 đến 11:20:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hộ Kinh Doanh Sáu Hằng Nước Đá tuyến 472 Hoàng Diệu
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 20/08/2026 đến 11:20:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Công ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Minh Dịu (Nguyễn Văn Minh) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 14:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI ĐỒNG NAI tuyến 472 Hoàng Diệu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 14:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hộ KD Tống Văn Nam tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 20/08/2026 đến 15:10:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hộ KD Bùi Văn Huân III tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 20/08/2026 đến 15:10:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Công Hậu 2 (CÔNG TY TNHH G7 RISE) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hộ KD Nguyễn Văn Tin tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Công Hậu 1 (Trà Thị Kim Hoa) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 20/08/2026 đến 16:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tiến 2, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ CƯỜNG tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh Thủ Đô tuyến 478 ĐaKia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tiến 2, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Công ty TNHH MTV Năng lượng Hà Nội Xanh tuyến 478 ĐaKia
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 21/08/2026 đến 10:10:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HOÀNG GIA (Trần Văn Hải) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 21/08/2026 đến 10:10:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tân, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 21/08/2026 đến 10:15:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hộ KD Đạt Khang tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 21/08/2026 đến 11:20:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Thị Bích Liên (Hoàng Văn Tấn 2) tuyến 478 ĐaKia
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 21/08/2026 đến 11:20:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tân, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 21/08/2026 đến 11:05:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tân, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 21/08/2026 đến 12:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tân, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 13:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hộ Kinh Doanh Nguyên Bảo (Nguyễn Hưng) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyên Tuyết (Đào Sỹ Tuyên) tuyến 478 ĐaKia
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tân, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 21/08/2026 đến 14:25:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Bùi Quốc Thắng (Cường Thịnh Phát) tuyến 478 Đakia
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 21/08/2026 đến 15:10:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Lê Thế Đường tuyến 478 ĐaKia
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 21/08/2026 đến 15:10:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Bình Tân, xã Đa Kia, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:35:00 ngày 21/08/2026 đến 15:20:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA CTy TNHH MTV Dung Thông (Nguyễn Thị Dung) tuyến 472 Hoàng Diệu
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 21/08/2026 đến 16:20:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nhà Hàng 999 tuyến 472 Hoàng Diệu
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 21/08/2026 đến 16:20:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đồng Phú
KHU VỰC: Không mất điện.
THỜI GIAN: Từ 07:56:00 ngày 17/08/2026 đến 10:09:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Công tác không mất điện - Hotline
KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Gia Mập
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, toàn bộ thôn Bình Đức, Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa , Tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, Thác Dài, xã Phú Nghĩa , Tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hớn Quản
KHU VỰC: Một phần Ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Quang Minh, xã Tân Quan, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc 5 Phường Tân Khai TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Bình, Phường Tân Khai, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Sơn, xã Tân Hưng, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Hiệp 4, Phường Tân Khai, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Đồng Nơ 1, Phường Tân Khai, TP. ĐỒng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 5, Phường Tân Khai, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Đồng Tân, Phường Tân Khai, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp: Ấp Tổng Cui Lớn ,Ấp Tổng Cui Nhỏ, Ấp Sở Líp, Ấp Tranh 1,Ấp Tranh 2, Ấp Văn Hiên, Ấp 23 Lớn, Ấp 23 Nhỏ, Ấp Xa Trạch 1, Ấp Xa Trạch 2,Ấp Trường An, Ấp Trường Thịnh xã Tân Quan, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Xa Trạch Sóc, xã Tân Quan, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trấn Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Dầu Dây
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Trị An
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Long Khánh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Định Quán
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Long Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Trảng Bom
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Long Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.