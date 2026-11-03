Vợ chồng ở Hà Nội, nhận đền bù gấp đôi, lên tới 138 triệu đồng/m2 đất tại dự án Quốc lộ 1A

5 giờ trước

GĐXH - Khi những tấm tem giảm giá 30–50% lần lượt xuất hiện trên các gian hàng, không khí mua sắm tại nhiều siêu thị cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Hoạt động vốn được xem là một cách mua sắm tiết kiệm đang dần trở thành thói quen của không ít người tiêu dùng.