Vợ chồng ở Hà Nội, nhận đền bù gấp đôi, lên tới 138 triệu đồng/m2 đất tại dự án Quốc lộ 1A

Vợ chồng ở Hà Nội, nhận đền bù gấp đôi, lên tới 138 triệu đồng/m2 đất tại dự án Quốc lộ 1A

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GĐXH - Nhiều gia đình tại phường Hoàng Liệt đã nhận đền bù, hỗ trợ đợt 1 dự án Trục không gian quốc lộ 1A với mức đền bù cao nhất là 69,1 triệu đồng/m2, áp dụng hệ số bồi thường nhân đôi sẽ lên đến 138,2 triệu đồng/m2. Theo đánh giá của các chuyên gia thành công trong công tác giải phóng mặt bằng tại Hoàng Liệt không chỉ đến từ những con số đền bù thỏa đáng, mà còn nhờ sự đối thoại minh bạch, lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ cơ sở

Nhận đền bù gấp đôi, lên tới 138 triệu đồng/m2 đất tại dự án Quốc lộ 1A - Ảnh 1.Bố mẹ vợ được đền bù nhà 4 tỷ đồng nhưng không hề chia cho con cái

Nhận hơn 4 tỷ đồng đền bù giải tỏa nhưng bố mẹ vợ tuyên bố giữ toàn bộ để dưỡng già, trong khi họ có lương hưu, tiền tiết kiệm, còn con gái khó khăn, ở nhà thuê.

Nhận đền bù gấp đôi, lên tới 138 triệu đồng/m2 đất tại dự án Quốc lộ 1A - Ảnh 2.Có 9 tỷ tiền đền bù, vợ chồng tôi định mua đất xây nhà 6 tỷ, 3 con gái lại đưa ra đề nghị bất ngờ

Nghe qua, tôi thấy lời các con cũng có phần hợp lý.

Nhận đền bù gấp đôi, lên tới 138 triệu đồng/m2 đất tại dự án Quốc lộ 1A - Ảnh 3.Con trai từng từ chối chăm mẹ tuổi già, đến khi biết tôi nhận tiền đền bù thì lập tức muốn đón mẹ về

GĐXH - Tuổi già, tôi từng đặt kỳ vọng vào con trai nhưng cuối cùng lại nhận được sự từ chối phũ phàng.

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