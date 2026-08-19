Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 19 - 23/8/2026: Cúp điện từ 6h sáng hàng loạt khu dân cư

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 19 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 19 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 19 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Cầu Bà Tiên 2 thuộc một phần khu vực Cầu Bà Tiên phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Trung tâm Giống cây trồng khu vực Trung tâm Giống cây trồng phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Trưng Nhị 1 thuộc một phần đường Nguyễn Văn Cừ, Trưng Nhị phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Đinh Tiên Hoàng thuộc một phần đường Đinh Tiên Hoàng phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàn Thuyên thuộc một phần đường Hàn Thuyên phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc một phần đường Hùng Vương phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 08:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Ủy ban nhân dân Mũi Né 2 thuộc một phần đường Nguyễn Minh Châu phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp 36HA_B thuộc một phần đường Tuyên Quang phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân cư Nguyễn Tất Thành thuộc một phần đường Tuyên Quang, Nguyễn Tất Thành phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp 36HA_A thuộc một phần đường Tôn Đức Thắng phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Võ Liêm Sơn thuộc một phần đường Võ Liêm Sơn phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nước Mắm Thủy Sản một phần khu chế biến nước mắm phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nhà Thờ thuộc một phần đường Nguyễn Thông, Phan Huy Ích phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nước Mắm Thủy Sản 2 một phần khu chế biến nước mắn đường Phan Huy Ích phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Thông thuộc một phần đường Nguyễn Thông phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàn Mặc Tử 2 thuộc một phần đường Hàn Mặc Tử phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hòa, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 15:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hùng Vương 4 thuộc một phần đường Hùng Vương, Lâm Đình Trúc phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 08:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tái định cư Đông Xuân An 1 thuộc một phần đường Võ Văn Kiệt phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/08/2026 đến 09:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tái định cư Đông Xuân An 2 thuộc một phần đường Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hùng Vương 2A thuộc một phần đường Phạm Hùng phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/08/2026 đến 14:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hùng Vương 2B thuộc một phần đường Võ Văn Kiệt, Lê Đại Hành phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Lê Văn Lương thuộc một phần đường Nguyễn Gia Tú phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Hàn Thuyên, khu Nam Cảng thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 07:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường Hà Huy Tập thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 15:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực thôn Thiện Hòa, Thiện An, Thiện Sơn thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 15:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Hải Sản Hải Thuận khu vực Nam Cảng thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 15:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hải Sản Hải Thuận khu vực Cảng Cá thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 15:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Hàn Thuyên, khu Nam Cảng thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/08/2026 đến 15:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Hà Thuỷ 1, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 5, 6 Liên Hương, Thôn Bình Thạnh - xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 13:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 5-Liên Hương, xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Nha Mé, Thôn Hội Tâm- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc, thôn Hội Tâm, thôn Hiệp Đức- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 14:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 12:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng (các KH thuộc TBA Ru Mô 2)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng (các KH thuộc TBA Ru Mô 4)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH Nguyễn Đặng Lực thuộc khu vực thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng (các KH thuộc TBA Ru Mô 2A)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Một phần thôn 6 - xã Tân Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Cô Kiều, thôn Tân Sơn, thôn Tân Mỹ - xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Nguyễn Trãi (từ ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám đến cầu Tân Lý) - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Láng Đá - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Tri Phương - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Ngũ Phụng 2, thôn Quý Thạnh, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 08:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Xóm Rẫy, thôn Phú Hải, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm UBX Long Hải, thôn Quý Hải, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn Đức Hòa, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Thuận Dân, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tùy Hòa, xã Hàm Thuận, một phần tổ dân phố Kim Bình, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Thuận Dân, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Ma Lâm, thôn Tầm Hưng, thôn Đức Hòa, thôn Tùy Hòa, thôn Hàm Đức, xã Hàm Thuận, một phần tổ dân phố Phước Thiện Xuân, tổ dân phố Phú Long, tổ dân phố Phú Hòa, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 13:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Hòa, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/08/2026 đến 06:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Lộc, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 13:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Hàm Kiệm, một phần xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/08/2026 đến 06:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/08/2026 đến 06:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Tà Mon, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Hải Thủy, Phan Điền, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Lương Nam , xã Lương Sơn, thôn Hồng Lâm , xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Hồng Lâm , xã Hòa Thắng , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Tân Bình, Xã Lương Sơn; Xã Phan Sơn, Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Tân Bình, Xã Lương Sơn, Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19 - 23/8/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19 - 23/8/2026.