Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 19 - 23/8/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 19 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 19 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 19 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Khu vực Chông Chác, Khóm 5 phường 5.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Bạch Đằng (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp đường 30/4).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: thuộc các đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 55, 190 đến đến giáp nhà số 659, 848), khu vực hẻm 792 Tôn Đức Thắng, Lý Đạo Thành, đường Lương Định Của (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp nhà số 19; 28), khu vực Khóm 4, khóm 5 phường 5, khu vực Chông Chác.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty May Nhà Bè, , Phân Bón Đôi Trâu,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 16:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Thái Tân, Khu vực Hẻm 60 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 07:50:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lương Định Của (từ giáp nhà số 21; 30 đến giáp ranh xã Trường Khánh).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 17:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Thái Tân, Khu vực Hẻm 60 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Phẩm – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Giao – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Đay Sô, Hòa Khanh, Huỳnh Phẩm, Ấp Ngọn – xã Gia Hòa; một phần các ấp: Sóc Bưng, Phú Thuận, Phú Thành – xã Nhu Gia; Một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Kiết Nhất A; ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Các ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Bố Liên 3 và một phần các ấp Tà Ân A1, Đai Úi – xã Mỹ Hương; Các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch Rê – xã Mỹ Tú; Các ấp Tà Ân A1, Tà Ân A2, Tà Ân B, Béc Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên, Bố Liên 2, Bố Liên 3, Tam Sóc B1, Tam Sóc B2, Tam Sóc D1, Tam Sóc D2 – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B và một phần ấp Phước Thuận – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Tà Ân A1 – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi A – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Mỹ Khánh A, Tân Thành – xã Long Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 13:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: 02 khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước B, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Văn Sáu, An Phú, xã An Thạnh, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 08:20:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:40:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần xã Lai Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần phường Vĩnh Châu TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần phường Khánh HòaTPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hòa, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp; Ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình; Trung Thống – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Đen, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thới, Phèn Đen, An Bình, ấp 1, ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 19/08/2026 đến 17:50:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8, ấp 9, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tân, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6, xã Đại Hải, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 12, xã Đại Hải, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 8, xã Đại Hải, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Đen, ấp 19/5, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Hải, xã Đại Hải, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận, xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bưng Túc, xã Kế Sách, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Hải, xã Đại Hải, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thành Tân, xã Kế Sách, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Đại Hải, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Lộc, xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bồ Đề, xã Kế Sách, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 8, xã Đại Hải, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Giữa 1, xã Kế Sách, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương, ấp An Ninh 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, ấp Xóm Đồng 1, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hội - xã Thới An Hội - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xóm Đồng, Ninh Thới, Đại An, Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội; một phần ấp 10, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Ấp Bờ Kinh, xã Trường Khánh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 2, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Mười Chiến, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3, ấp 4, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3, ấp 4, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 11:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3, ấp 4, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 15:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Ấp Long Thành, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 3, khu vực 7, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thọ - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 12:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu 3 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp An Trạch, Giồng Chùa A, xã An Ninh Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Trạch, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Giồng Chùa A, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Châu Thành, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Mới, ấp Châu Thành, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Một phần Ấp Precđôn - xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Lèo - Xã Lịch Hội Thượng, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nam Chánh - Xã Lịch Hội Thượng, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Nhàn - Xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp