Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/7 – 2/8/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 29/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 29/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 29/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Thiện Thuật khu vực kênh 6 P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Chí Thanh P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần Khu Phố 7 Rạch Sỏi, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần khu Độ Thị Phú Cường P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 19:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Sua Đũa, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 13:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Phong, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Bình, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hoà Thạnh, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hội, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Ấp Phú Hòa, ấp Phú Hội, ấp Tân Hưng, ấp Đập Đá và một phần ấp Tân Vụ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Một phần khu vực Núi nhọn, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, khu vực 2 bên kinh Cây Gòn gồm từ tổ 8 đến tổ 10 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận, tổ 2, tổ 3 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên, gồm từ tổ 4 đến tổ 7 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực tổ 1, tổ 2 ấp Kinh mới xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm từ tổ 8 đến tổ 12 ấp Kinh 4, từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Ranh Hạt xã Bình Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực tỉnh lộ 969 thuộc tổ 11 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm tổ 8, tổ 9 ấp Bình Hòa, tổ 1, tổ 2 ấp Kinh 4 xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Vàm Rầy đến cầu vượt kinh Tám Ngàn gồm từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gồm tổ 6 đến tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần Ấp Rọ ghe xã Đông Hưng An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Rọ ghe xã Đông Hưng An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Rọ ghe xã Đông Hưng An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Rọ ghe xã Đông Hưng An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp xẻo Ngát xã Tân Thạnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần xã Đông Hòa An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Bến Tràm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Xóm Rẫy Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 12:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 6 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 15:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 6, 10 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Kinh Xẻo Xu, xã An Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xẻo Rô, Lô 2, 3_ Dọc đường sông cái lớn, xã An Biên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 2 Biển, 3 Biển_ xã Tây Yên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Kênh 11 ấp Kênh 11 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ 4000 đến 5000 Kênh 3 ấp Kênh 3 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ 3000 đến 4000 Kênh Lò Rèn ấp Lò Rèn xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Đường dẫn Cao Tốc đến Quán Khói ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kênh 9 ấp Kênh 9 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phan Văn Bảy đoạn từ trường THCS Vĩnh Phong 1 đến Cầu Sắt và Đường Huỳnh Thủ đoạn từ Cầu Sắt đến nút giao Đường Hổ Chí Minh ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Cầu Sắt đến Cầu Vĩnh Thuận và Đường Phạm Thành Lượng đoạn từ Cầu Sắt đến quán Phương Ninh Vương ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Kinh Sáu Thước và một phần Kinh Đường lầu - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp Pước Lợi, ấp Bùi Thị Thêm xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Hớn, ấp Hòa Thanh xã Định Hòa tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp cỏ Khía, ấp Xuân Đông, ấp Thới An xã Định Hòa tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 6 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, một phần ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom (Bên Sông), xã Kiên Lương, một phần ấp Hòa Giang xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cống Tre (khách hàng XX Dung Đức) xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Trại, một phần ấp Hòn Trẹm xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Hòn xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cư Xá - thuộc xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Sơn xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 09:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cư Xá xã Kiên Lương, một phân ấp Cống Tre, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cư Xá - thuộc xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Lớn xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Lớn xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 31/07/2026 đến 14:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Lớn xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành





KHU VỰC: Một phần ấp T4; ấp T5 xã Vĩnh Điều , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lợi, ấp Trần Thệ xã Gianh Thành , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lợi, xã Gianh Thành Một phần ấp Lò Bom xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Phô xã Gianh Thành Một tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện