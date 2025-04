Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 8 – 13/4/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

09/04/2025 08:00:00 09/04/2025 17:00:00 Khu dân cư Toàn Thắng, Khu dân cư Phú Hồng Đạt thuộc phường Bình Chuẩn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/04/2025 07:00:00 12/04/2025 17:00:00 Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng 8 từ Đồi Chuông về đến Cầu Cây Trâm (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/04/2025 05:00:00 13/04/2025 06:00:00 Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Nghĩa trang Lái Thiêu về đến Ngã tư Cầu Ông Bố (Thuận An) - Khu vực bên phải đường Quốc Lộ 13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) - Khu công nghiệp Việt Hương Khu C (Thuận An) - Khu dân cư Nam Long, Khu dân cư Vĩnh Phú thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) - Khu vực hai bên đường Quốc lộ 13 từ Trạm thu phí Mũi Tàu về đến Cầu Vĩnh Bình (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/04/2025 06:00:00 13/04/2025 18:00:00 Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Ngã tư Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường ĐT43 từ Ngã 3 Đồng An về đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bình Hòa 24 (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường số 1B, số 2, số 4, số 5, số 6 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/04/2025 06:00:00 13/04/2025 07:00:00 Một phần phường An Phú, Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/04/2025 06:00:00 13/04/2025 18:00:00 Một phần Công ty ICD Sóng Thần (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/04/2025 06:00:00 13/04/2025 18:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Nghĩa trang Lái Thiêu về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Du từ Ngã 3 Cửu Long ra đến đường ĐT 743 (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã 3 Tico (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Công ty STI ra đến đường Nguyễn Du (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/04/2025 17:00:00 13/04/2025 18:00:00 Một phần phường An Phú, Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp