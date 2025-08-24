Các tuyến metro tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động phục vụ người dân trong Đại lễ A80
GĐXH - Không lo phải tìm chỗ gửi xe, cũng không sợ phải đi bộ quá xa mới tới được điểm xem diễu binh, diễu hành diễn ra vào 2/9, người dân có thể tham khảo các tuyến metro này.
Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ( A80), diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sẽ cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên khoảng 100 tuyến đường (tập trung từ Vành đai 3 trở vào). Thời gian áp dụng trong nhiều khung giờ từ 21/8 đến 2/9.
Trên mạng xã hội những ngày qua, dưới những thông tin về thời gian và những tuyến đường bị cấm, hoặc hạn chế phương tiện di chuyển phục vụ trước và trong đại lễ A80, có rất nhiều bình luận của người dân bày tỏ lo lắng về việc không biết di chuyển như nào để đến các khu vực diễu binh, diễu hành trong dịp lễ 2/9 sắp tới. Cụ thể, một người có nick facebook là Lê Hương băn khoăn: "Cấm đường hết rồi thì đi bằng phương tiện nào để vào xem được nhỉ, các tuyến cấm thế này thì đi bộ xa lắm". Một người khác có nick name là Vũ Ngọc Thúy cũng bày tỏ: "Cấm xe như này, xem hợp luyện xong muốn bắt xe về nhà ở Mỹ Đình thì bắt ở đâu được các bác nhỉ?..."
Hàng trăm, nghìn lượt bình luận, tương tác trên nhiều bài viết cho thấy mức độ quan tâm rất lớn về buổi lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 2/9.
Để có thể thuận lợi đến những khu vực xem diễu binh diễu hành, người dân có thể tham khảo 2 tuyến đường sắt trên cao này:
Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông: Tuyến đường sắt trên cao này được bắt đầu từ ga Yên Nghĩa đến ga Cát Linh. Ga cuối ga cuối khá gần trục đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã. Thuận lợi cho người dân di chuyển đến một số tuyến phố trên địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh quảng trường Ba Đình để xem diễu binh, diễu hành.
Với những người dân sinh sống gần trục đường Nhổn, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu giấy có thể lựa chọn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Tuyến đường sắt trên cao này có điểm khởi đầu ở Nhổn, kết thúc tại Công viên Thủ Lệ ở đầu đường Kim Mã. Ga cuối này cũng giúp du khách dễ dàng đến khu vực tổ chức diễu binh, diễu hành.
Theo thông báo của công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) ngày 19/8, 2 tuyến metro tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội sẽ được kéo dài thời gian hoạt động và tăng chuyến trên dịp đại lễ A80 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân.
Cụ thể trong các ngày tới: ngày 24, 27 và 29/8, tàu chạy từ 5h30 đến 24h, giãn cách 6-10 phút, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.
Ngày 30/8, thời gian hoạt động 5h-22h, giãn cách 6 phút/chuyến từ 5h-8h và 10 phút/chuyến ở các khung giờ khác.
Ngày 1/9, tàu chạy 5h30-24h, giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến.
Đặc biệt, trong ngày 2/9, tàu hoạt động liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến trong giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30), 10 phút/chuyến các khung giờ khác. Tàu tạm ngừng từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ kỹ thuật.
Những ngày khác, tàu chạy bình thường từ 5h30-22h.
Hà Nội Metro khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên kênh chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên để đảm bảo an toàn.
