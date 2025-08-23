Mới nhất
Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị

Thứ bảy, 07:00 23/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Những mẫu ô tô điện từ Wuling Hongguang Mini EV giá chỉ 197 triệu đến BYD Dolphin mạnh mẽ 204 mã lực đang được quan tâm khi ra mắt ở Việt Nam.

Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?

GĐXH - Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.

Ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV (197 - 231 triệu đồng)

Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị- Ảnh 2.

Wuling Hongguang Mini EV


Với mức giá chỉ từ 197 - 231 triệu đồng, Wuling Hongguang Mini EV hiện là mẫu xe điện rẻ nhất tại Việt Nam. Xe được thiết kế dành cho nhóm khách hàng trẻ, người độc thân hoặc các gia đình nhỏ cần phương tiện di chuyển trong nội đô.

Đánh giá ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV

Dù có kích thước nhỏ gọn, xe vẫn đủ chỗ cho bốn người lớn. Động cơ điện 27 mã lực cho phép xe vận hành ổn định với tốc độ tối đa 100 km/h, và tùy phiên bản, xe có thể di chuyển từ 120 - 170 km sau mỗi lần sạc. Điểm nổi bật của mẫu xe này là thiết kế thời trang, màu sắc bắt mắt và bán kính quay vòng chỉ 4,2 mét, giúp dễ dàng đỗ xe.

Ô tô điện Wuling Bingo (399 - 469 triệu đồng)

Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị- Ảnh 3.

Wuling Bingo


Wuling Bingo là mẫu hatchback điện đến từ Trung Quốc, nổi bật với thiết kế bo tròn trẻ trung và trang bị phong phú trong tầm giá dưới 500 triệu đồng. 

Đánh giá ô tô điện

Xe có khoang nội thất rộng rãi cho 5 người, màn hình kép hiện đại và nhiều tiện ích như điều hòa tự động, phanh tay điện tử.

Động cơ điện mạnh 67 mã lực kết hợp với pin LFP cho quãng đường di chuyển tối đa từ 333 - 410 km tùy phiên bản. Với khả năng sạc nhanh và bảo hành pin lên tới 7 năm, Wuling Bingo là lựa chọn đáng giá trong phân khúc hatchback điện.

Ô tô điện BYD Dolphin (659 triệu đồng)

Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị- Ảnh 4.

BYD Dolphin


Mẫu xe điện BYD Dolphin đến từ Trung Quốc có thiết kế bo tròn, phù hợp với giới trẻ yêu thích công nghệ và muốn sở hữu một chiếc xe khác biệt. 

Đánh giá ô tô điện BYD Dolphin

Xe được trang bị mô-tơ điện mạnh 204 mã lực, kết hợp với pin 60,48 kWh cho quãng đường tối đa hơn 420 km sau một lần sạc.

Nội thất hiện đại với màn hình trung tâm xoay 12,8 inch, hệ thống ADAS và khả năng sạc điện cho thiết bị khác (V2L) là những điểm nổi bật của mẫu xe này.

Ô tô điện Aion ES (788 triệu đồng)

Xe ô tô điện giá chỉ từ 193 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, pin bền, thích hợp đi trong đô thị- Ảnh 5.

Aion ES


Aion ES là mẫu sedan điện nổi bật đến từ Trung Quốc. Xe có kích thước tương đương với Toyota Camry, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho người sử dụng.

Đánh giá ô tô điện Aion ES

Với pin 55,2 kWh, Aion ES có khả năng di chuyển khoảng 442 km sau mỗi lần sạc. Mẫu xe này không chỉ thu hút bởi thiết kế hiện đại và nội thất tinh tế, mà còn được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng, ghế da sang trọng và chế độ bảo hành dài hạn lên đến 8 năm hoặc 200.000 km.

K.N (th)
