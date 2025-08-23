Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Chống tăng giá vé, Bến xe Nước Ngầm tăng quầy và người bán vé phục vụ nhân dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 GĐXH - Để phục vụ nhân dân đi và đến Thủ đô dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Bến xe Nước Ngầm không để doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé. Đồng thời, tăng người, tăng quầy bán vé phục vụ nhà xe và nhân dân.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch trong dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 23/8, UBND TP Hà Nội thông qua đề xuất của Sở Xây dựng về việc miễn phí vé trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị).

Chính sách này được áp dụng trong bốn ngày, từ 30/8 đến hết 2/9.

Theo quyết định, Sở Xây dựng sẽ là cơ quan đầu mối, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị, các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trợ giá cùng Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) để triển khai.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả; theo dõi sát tình hình đi lại, sẵn sàng tăng chuyến, tăng tần suất khi lượng khách tăng đột biến.

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ số lượng vé miễn phí để phục vụ công tác thanh, quyết toán kinh phí trợ giá đúng quy định.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ tổng hợp, cân đối nguồn ngân sách trợ giá, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện việc bố trí, sử dụng cũng như thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Khoa học và Công nghệ cùng chính quyền cơ sở tích cực tuyên truyền đến người dân và du khách về kế hoạch vận hành, điểm dừng đỗ, phương án phân luồng giao thông và kết nối mạng lưới vận tải công cộng tới các điểm du lịch, sự kiện văn hóa – chính trị của Thủ đô.

