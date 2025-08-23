Du khách ngoại tỉnh có thể chọn loại hình di chuyển hấp dẫn này để vào Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9
GĐXH - Không chỉ người dân thủ đô, hàng nghìn du khách từ các tỉnh, thành lân cận cũng háo hức đổ về Hà Nội để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).
Sự kiện trọng đại sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Trước đó, Hà Nội sẽ cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên khoảng 100 tuyến đường (từ Vành đai 3 trở vào), trong nhiều khung giờ từ 21/8 đến 2/9 để phục vụ tập luyện và tổ chức lễ.
Trên mạng xã hội những ngày qua, rất nhiều người bày tỏ lo lắng về việc đi lại. Tài khoản Facebook Lê Hương bình luận: "Cấm đường hết rồi thì đi bằng phương tiện nào để vào xem được nhỉ, chứ đi bộ thì xa lắm". Một người khác, Đỗ Hồng Cúc (tỉnh Vĩnh Phúc) cũng đặt câu hỏi: "Em từ Vĩnh Phúc xuống thì dừng ở đâu là gần nhất ạ?". Hàng trăm bình luận tương tự cho thấy sức nóng và sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Trong bối cảnh nhiều tuyến phố bị hạn chế phương tiện, tàu hỏa được xem là lựa chọn thuận tiện và an toàn nhất để du khách ngoại tỉnh di chuyển vào thủ đô.
Các phương án cụ thể của ngành đường sắt:
Đối với tuyến Thống Nhất, các ngày 21, 24, 27, 29/8, 1/9, hành khách đi tàu được hướng dẫn vào ga Hà Nội qua cổng Trần Quý Cáp (do đường Lê Duẩn cấm xe).
Đối với tuyến Hà Nội - Hải Phòng:
- Tàu LP6 ngày 21/8 kết thúc tại ga Long Biên.
- Tàu LP7/8 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên.
- Tàu LP2/3, LP5 các ngày 30/8 và 2/9 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên.
- Tàu LP5/LP6 các ngày 21, 24, 27/8 xuất phát tại ga Long Biên.
- Tàu HP1 các ngày 30/8, 2/9 xuất phát tại ga Long Biên.
- Tàu HP2 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc tại ga Long Biên.
Đối với tuyến Hà Nội - Lào Cai:
- Tàu SP7/8 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc và xuất phát tại ga Gia Lâm.
- Tàu SP3 các ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9 xuất phát tại Gia Lâm.
- Tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai các ngày 29/8 và 1/9 kết thúc tại ga Gia Lâm ngày hôm sau.
Ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động có mặt tại ga sớm hơn thường lệ để tránh ùn tắc và lỡ giờ tàu.
Như vậy, với những ai mong muốn hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh, tàu hỏa chính là "tấm vé vàng" để dễ dàng tiếp cận trung tâm Hà Nội trong dịp lễ A80.
