Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 1-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 1-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 1-5/10/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
11:30:00 ngày 01/10/2025
16:30:00 ngày 01/10/2025
Khóm Giồng Giữa A - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/10/2025
16:30:00 ngày 02/10/2025
Khóm Kinh Tế - phường Hiệp Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/10/2025
10:30:00 ngày 02/10/2025
Đường Đỗ Thái Học (từ ngã tư Tôn Đức Thắng- Nguyễn Thái Học đến ngã Ba Bùi Thị Xuân- Nguyễn Thái Học), Nguyễn Văn Linh (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh- Bùi Thị Xuân đến ngã ba Nguyễn Văn Linh- Tôn Đức Thắng) - phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 02/10/2025
13:00:00 ngày 02/10/2025
Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tôn Đức Thắng- Cách Mạng đến ngã ba Tôn Đức Thắng- Tô Minh Luyến), Lê Thiết Hùng (từ ngã tư Tô Minh Luyến- Lê Thiết Hùng đến ngã ba Lê Thiết Hùng- Hòa Bình), Hòa Bình - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 02/10/2025
15:30:00 ngày 02/10/2025
Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ - phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 03/10/2025
10:00:00 ngày 03/10/2025
Đường Lê Hồng Phong, Trần Thanh Viết, Trương Hán Siêu, Trần Văn Bỉnh, Ninh Bình, Trần Văn Mẫn, Đoàn Thị Huê - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 03/10/2025
13:30:00 ngày 03/10/2025
Khóm 8 - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 03/10/2025
16:30:00 ngày 03/10/2025
Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 03/10/2025
12:00:00 ngày 03/10/2025
Đường Trần Phú (lề bên trái theo hướng từ Trang trí nội thất Hải Sơn đến ngã tư Trần Phú- Hòa Bình) - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 03/10/2025
16:30:00 ngày 03/10/2025
Khóm Xóm Lẫm - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Đường Võ Thị Sáu, khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
13:00:00 ngày 04/10/2025
Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
12:00:00 ngày 04/10/2025
Trần Văn Sớm, Cù Chính Lan, Nguyễn Tất Thành (lề bên phải từ ngã tư Lê Duẩn- Nguyễn Tất Thành đến ngã tư Nguyễn Tất Thành- Hùng Vương) - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 04/10/2025
16:00:00 ngày 04/10/2025
Đường Lê Duẩn (từ ngã tư Lê Duẩn- Nguyễn Tất Thành đến ngã ba Lê Duẩn- Hoàng Diệu), Hòa Bình (từ ngã ba Hòa Bình- Quách Nhị Kiều đến Trung tâm nghiên cứu lịch sử tỉnh) - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 05/10/2025
11:00:00 ngày 05/10/2025
Khóm Cầu Kè, Cây Mét, Giồng Me, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 05/10/2025
16:30:00 ngày 05/10/2025
Khóm Cầu Kè, Cây Mét, Giồng Me, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:30:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Khóm 1, 7, 8, 21 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 02/10/2025
12:00:00 ngày 02/10/2025
Khóm 6 - phường Giá Rai; Khóm 8 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 02/10/2025
17:30:00 ngày 02/10/2025
Khóm 25 - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 03/10/2025
12:00:00 ngày 03/10/2025
Khóm 1, Phong Thạnh A - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 03/10/2025
17:30:00 ngày 03/10/2025
Khóm 24, 24A, 25 - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 04/10/2025
13:30:00 ngày 04/10/2025
Khóm 20 - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:00:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Ấp Thạnh Hưng 1 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 01/10/2025
16:30:00 ngày 01/10/2025
Ấp Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Cái Tràm B, Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Ấp Cây Điều, Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Ấp Nguyễn Điền - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/10/2025
16:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Bào Sen, Giồng Bướm A, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Trà Hất, B1, B2, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, Bắc Hưng, B1 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 02/10/2025
16:30:00 ngày 02/10/2025
Ấp Trung Hưng 3, Nguyễn Điền, Nam Thạnh - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 03/10/2025
11:00:00 ngày 03/10/2025
Ấp Trung Hưng, Trung Hưng 3, Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 03/10/2025
15:30:00 ngày 03/10/2025
Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Đông Hưng, Trần Nghĩa, B1, Bà Chăng A - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
16:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 04/10/2025
16:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Bưng Xúc, Nước Mặn - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 04/10/2025
16:30:00 ngày 04/10/2025
Ấp Thông Lưu A, Hà Đức, Trà Ban I, Trà Ban II, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 01/10/2025
16:30:00 ngày 01/10/2025
Ấp Bình Hổ, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 04/10/2025
16:30:00 ngày 04/10/2025
Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 04/10/2025
09:15:00 ngày 04/10/2025
Ấp Long Hậu, Hành Chính - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/10/2025
10:45:00 ngày 04/10/2025
Ấp Long Hậu - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 04/10/2025
12:15:00 ngày 04/10/2025
Ấp Phước Thuận A - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 04/10/2025
13:45:00 ngày 04/10/2025
Ấp Phước Hòa A - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 04/10/2025
15:15:00 ngày 04/10/2025
Ấp Phước 3A - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 05/10/2025
16:30:00 ngày 05/10/2025
Ấp Bình Lễ, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Phước 2 - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 05/10/2025
16:30:00 ngày 05/10/2025
Ấp Phước Thạnh, Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 05/10/2025
09:15:00 ngày 05/10/2025
Ấp Huê 2A, Vĩnh Bình B - xã Vĩnh Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 05/10/2025
10:45:00 ngày 05/10/2025
Ấp Huê 3 - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 05/10/2025
12:15:00 ngày 05/10/2025
Ấp Mỹ 1, Mỹ 2 - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 05/10/2025
13:45:00 ngày 05/10/2025
Ấp Phước 3A - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 05/10/2025
15:15:00 ngày 05/10/2025
Ấp Mỹ Tân - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:00:00 ngày 01/10/2025
15:00:00 ngày 01/10/2025
Ấp Vĩnh Thạnh, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 01/10/2025
16:30:00 ngày 01/10/2025
Ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 02/10/2025
15:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Nhà Lầu I, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 03/10/2025
16:00:00 ngày 03/10/2025
Ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 03/10/2025
11:00:00 ngày 03/10/2025
Ấp Ninh Thạnh I, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 03/10/2025
16:30:00 ngày 03/10/2025
Ấp Ninh Thạnh I, Tà Ben - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
16:30:00 ngày 04/10/2025
Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 05/10/2025
16:30:00 ngày 05/10/2025
Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân. Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 05/10/2025
16:00:00 ngày 05/10/2025
Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:00:00 01/10/2025
16:00:00 01/10/2025
Ấp Trung Điền, Minh Điền, Phước Điền - xã Long Điền; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 02/10/2025
16:30:00 02/10/2025
Ấp Canh Điền, Lập Điền, Lam Điền - xã Gành Hào; Ấp Thạnh An - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Ấp Đầu Lá - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 03/10/2025
13:00:00 03/10/2025
Ấp Doanh Điền - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 03/10/2025
16:30:00 03/10/2025
Ấp Trung Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 03/10/2025
16:30:00 03/10/2025
Ấp Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Lung Lá, ấp 2, Anh Dũng - xã An Trạch; Ấp Cây Giá - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 03/10/2025
14:00:00 03/10/2025
Trạm NTCN Tạ Hoàng Nhiệm trụ 482/55/135/423/423K5 tuyến 482.5.6
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 03/10/2025
16:00:00 03/10/2025
Trạm NTCN Vương Thúy Liễu trụ 474G/10B/67/34B/123/123K1 tuyến 474G.8.1.1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 03/10/2025
10:00:00 03/10/2025
Trạm NTCN Giang Huy Điền trụ 471ĐH/173/173K1 tuyến 471ĐH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 04/10/2025
06:30:00 04/10/2025
Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Bửu Đông, Trường Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 04/10/2025
06:30:00 04/10/2025
Ấp 1, 2, Thành Thưởng B, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Thành Thưởng C - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 04/10/2025
14:00:00 04/10/2025
Ấp Bửu Đông, Mỹ Điền, Vĩnh Điền, Cái Cùng, Hiệp Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 04/10/2025
12:00:00 04/10/2025
Ấp 5 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 04/10/2025
14:00:00 04/10/2025
Ấp 5 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 04/10/2025
16:00:00 04/10/2025
Trạm Ngân Hàng NN&PTNN Việt Nam - CN Huyện Đông Hải Bạc Liêu trụ 473ĐH/79/79K1 tuyến 473ĐH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 05/10/2025
12:00:00 05/10/2025
Ấp Lung Chim, Cây Thẻ, Lung Rong, Cây Giá - xã Định Thành; Ấp Hoàng Minh - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Ấp Lung Chim, Cây Giá - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 05/10/2025
10:00:00 05/10/2025
Trạm Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Nước Đá Tân Hiệp Phát trụ 471M/03/96K/96K1 tuyến 471M.3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Ấp Phan Mầu - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 01/10/2025
14:00:00 01/10/2025
Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 02/10/2025
14:00:00 02/10/2025
Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 02/10/2025
14:30:00 02/10/2025
Ấp Trà Co, 36, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 02/10/2025
10:30:00 02/10/2025
Ấp Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, 14 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 02/10/2025
16:00:00 02/10/2025
Ấp Do Thới - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:50:00 04/10/2025
16:30:00 04/10/2025
Ấp 15, 17, 21, Thanh Sơn, An Nghiệp, An Thành, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 04/10/2025
12:00:00 04/10/2025
Ấp Thị Trấn B - xã Hòa Bình; Ấp An Khoa, 14, 15, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, 19, 20 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/10/2025
14:00:00 04/10/2025
Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Ấp Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 05/10/2025
16:00:00 05/10/2025
Ấp Thị Trấn A - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóaBảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước
GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.
Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập, thị trường đất ở tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”.
Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Lãi suất ngân hàng hôm nay dù không tăng lãi suất huy động nhưng ngân hàng công bố tặng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho người gửi tiền.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC vẫn lập kỷ lục mới, vàng nhẫn lên 134 triệu đồng/lượng.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ xăng lai điện mới chỉ tiêu hao 2,42L/100km, trang bị hiện đại, giá thành rẻ liệu sẽ về Việt Nam trong tương lai gần.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.