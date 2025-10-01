Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 1-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 1-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 1-5/10/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 11:30:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Khóm Giồng Giữa A - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Khóm Kinh Tế - phường Hiệp Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/10/2025 10:30:00 ngày 02/10/2025 Đường Đỗ Thái Học (từ ngã tư Tôn Đức Thắng- Nguyễn Thái Học đến ngã Ba Bùi Thị Xuân- Nguyễn Thái Học), Nguyễn Văn Linh (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh- Bùi Thị Xuân đến ngã ba Nguyễn Văn Linh- Tôn Đức Thắng) - phường Bạc Liêu Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 02/10/2025 13:00:00 ngày 02/10/2025 Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tôn Đức Thắng- Cách Mạng đến ngã ba Tôn Đức Thắng- Tô Minh Luyến), Lê Thiết Hùng (từ ngã tư Tô Minh Luyến- Lê Thiết Hùng đến ngã ba Lê Thiết Hùng- Hòa Bình), Hòa Bình - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 02/10/2025 15:30:00 ngày 02/10/2025 Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ - phường Bạc Liêu Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 03/10/2025 10:00:00 ngày 03/10/2025 Đường Lê Hồng Phong, Trần Thanh Viết, Trương Hán Siêu, Trần Văn Bỉnh, Ninh Bình, Trần Văn Mẫn, Đoàn Thị Huê - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 03/10/2025 13:30:00 ngày 03/10/2025 Khóm 8 - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 03/10/2025 16:30:00 ngày 03/10/2025 Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 03/10/2025 12:00:00 ngày 03/10/2025 Đường Trần Phú (lề bên trái theo hướng từ Trang trí nội thất Hải Sơn đến ngã tư Trần Phú- Hòa Bình) - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 03/10/2025 16:30:00 ngày 03/10/2025 Khóm Xóm Lẫm - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Đường Võ Thị Sáu, khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 13:00:00 ngày 04/10/2025 Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 12:00:00 ngày 04/10/2025 Trần Văn Sớm, Cù Chính Lan, Nguyễn Tất Thành (lề bên phải từ ngã tư Lê Duẩn- Nguyễn Tất Thành đến ngã tư Nguyễn Tất Thành- Hùng Vương) - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 04/10/2025 16:00:00 ngày 04/10/2025 Đường Lê Duẩn (từ ngã tư Lê Duẩn- Nguyễn Tất Thành đến ngã ba Lê Duẩn- Hoàng Diệu), Hòa Bình (từ ngã ba Hòa Bình- Quách Nhị Kiều đến Trung tâm nghiên cứu lịch sử tỉnh) - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 05/10/2025 11:00:00 ngày 05/10/2025 Khóm Cầu Kè, Cây Mét, Giồng Me, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 05/10/2025 16:30:00 ngày 05/10/2025 Khóm Cầu Kè, Cây Mét, Giồng Me, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:30:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Khóm 1, 7, 8, 21 - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 02/10/2025 12:00:00 ngày 02/10/2025 Khóm 6 - phường Giá Rai; Khóm 8 - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 02/10/2025 17:30:00 ngày 02/10/2025 Khóm 25 - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 03/10/2025 12:00:00 ngày 03/10/2025 Khóm 1, Phong Thạnh A - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 03/10/2025 17:30:00 ngày 03/10/2025 Khóm 24, 24A, 25 - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 04/10/2025 13:30:00 ngày 04/10/2025 Khóm 20 - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:00:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Ấp Thạnh Hưng 1 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Ấp Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Cái Tràm B, Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Ấp Cây Điều, Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Ấp Nguyễn Điền - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/10/2025 16:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Bào Sen, Giồng Bướm A, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Trà Hất, B1, B2, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, Bắc Hưng, B1 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Ấp Trung Hưng 3, Nguyễn Điền, Nam Thạnh - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 03/10/2025 11:00:00 ngày 03/10/2025 Ấp Trung Hưng, Trung Hưng 3, Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 03/10/2025 15:30:00 ngày 03/10/2025 Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Đông Hưng, Trần Nghĩa, B1, Bà Chăng A - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 16:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 04/10/2025 16:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Bưng Xúc, Nước Mặn - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 04/10/2025 16:30:00 ngày 04/10/2025 Ấp Thông Lưu A, Hà Đức, Trà Ban I, Trà Ban II, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Ấp Bình Hổ, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 04/10/2025 16:30:00 ngày 04/10/2025 Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 04/10/2025 09:15:00 ngày 04/10/2025 Ấp Long Hậu, Hành Chính - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/10/2025 10:45:00 ngày 04/10/2025 Ấp Long Hậu - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 04/10/2025 12:15:00 ngày 04/10/2025 Ấp Phước Thuận A - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 04/10/2025 13:45:00 ngày 04/10/2025 Ấp Phước Hòa A - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 04/10/2025 15:15:00 ngày 04/10/2025 Ấp Phước 3A - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 05/10/2025 16:30:00 ngày 05/10/2025 Ấp Bình Lễ, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Phước 2 - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 05/10/2025 16:30:00 ngày 05/10/2025 Ấp Phước Thạnh, Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 05/10/2025 09:15:00 ngày 05/10/2025 Ấp Huê 2A, Vĩnh Bình B - xã Vĩnh Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 05/10/2025 10:45:00 ngày 05/10/2025 Ấp Huê 3 - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 05/10/2025 12:15:00 ngày 05/10/2025 Ấp Mỹ 1, Mỹ 2 - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 05/10/2025 13:45:00 ngày 05/10/2025 Ấp Phước 3A - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 05/10/2025 15:15:00 ngày 05/10/2025 Ấp Mỹ Tân - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:00:00 ngày 01/10/2025 15:00:00 ngày 01/10/2025 Ấp Vĩnh Thạnh, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 02/10/2025 15:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Nhà Lầu I, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 03/10/2025 16:00:00 ngày 03/10/2025 Ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 03/10/2025 11:00:00 ngày 03/10/2025 Ấp Ninh Thạnh I, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 03/10/2025 16:30:00 ngày 03/10/2025 Ấp Ninh Thạnh I, Tà Ben - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 16:30:00 ngày 04/10/2025 Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 05/10/2025 16:30:00 ngày 05/10/2025 Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân. Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 05/10/2025 16:00:00 ngày 05/10/2025 Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:00:00 01/10/2025 16:00:00 01/10/2025 Ấp Trung Điền, Minh Điền, Phước Điền - xã Long Điền; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 02/10/2025 16:30:00 02/10/2025 Ấp Canh Điền, Lập Điền, Lam Điền - xã Gành Hào; Ấp Thạnh An - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Ấp Đầu Lá - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 03/10/2025 13:00:00 03/10/2025 Ấp Doanh Điền - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 03/10/2025 16:30:00 03/10/2025 Ấp Trung Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 03/10/2025 16:30:00 03/10/2025 Ấp Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Lung Lá, ấp 2, Anh Dũng - xã An Trạch; Ấp Cây Giá - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 03/10/2025 14:00:00 03/10/2025 Trạm NTCN Tạ Hoàng Nhiệm trụ 482/55/135/423/423K5 tuyến 482.5.6 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 03/10/2025 16:00:00 03/10/2025 Trạm NTCN Vương Thúy Liễu trụ 474G/10B/67/34B/123/123K1 tuyến 474G.8.1.1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 03/10/2025 10:00:00 03/10/2025 Trạm NTCN Giang Huy Điền trụ 471ĐH/173/173K1 tuyến 471ĐH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 04/10/2025 06:30:00 04/10/2025 Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Bửu Đông, Trường Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 04/10/2025 06:30:00 04/10/2025 Ấp 1, 2, Thành Thưởng B, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Thành Thưởng C - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 04/10/2025 14:00:00 04/10/2025 Ấp Bửu Đông, Mỹ Điền, Vĩnh Điền, Cái Cùng, Hiệp Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 04/10/2025 12:00:00 04/10/2025 Ấp 5 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 04/10/2025 14:00:00 04/10/2025 Ấp 5 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 04/10/2025 16:00:00 04/10/2025 Trạm Ngân Hàng NN&PTNN Việt Nam - CN Huyện Đông Hải Bạc Liêu trụ 473ĐH/79/79K1 tuyến 473ĐH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 05/10/2025 12:00:00 05/10/2025 Ấp Lung Chim, Cây Thẻ, Lung Rong, Cây Giá - xã Định Thành; Ấp Hoàng Minh - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Ấp Lung Chim, Cây Giá - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 05/10/2025 10:00:00 05/10/2025 Trạm Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Nước Đá Tân Hiệp Phát trụ 471M/03/96K/96K1 tuyến 471M.3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Ấp Phan Mầu - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 01/10/2025 14:00:00 01/10/2025 Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 02/10/2025 14:00:00 02/10/2025 Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 02/10/2025 14:30:00 02/10/2025 Ấp Trà Co, 36, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 02/10/2025 10:30:00 02/10/2025 Ấp Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, 14 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 02/10/2025 16:00:00 02/10/2025 Ấp Do Thới - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:50:00 04/10/2025 16:30:00 04/10/2025 Ấp 15, 17, 21, Thanh Sơn, An Nghiệp, An Thành, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 04/10/2025 12:00:00 04/10/2025 Ấp Thị Trấn B - xã Hòa Bình; Ấp An Khoa, 14, 15, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, 19, 20 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/10/2025 14:00:00 04/10/2025 Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Ấp Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 05/10/2025 16:00:00 05/10/2025 Ấp Thị Trấn A - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

