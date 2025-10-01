Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Thứ tư, 11:16 01/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 1-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 1-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 1-5/10/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

11:30:00 ngày 01/10/2025

16:30:00 ngày 01/10/2025

Khóm Giồng Giữa A - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/10/2025

16:30:00 ngày 02/10/2025

Khóm Kinh Tế - phường Hiệp Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/10/2025

10:30:00 ngày 02/10/2025

Đường Đỗ Thái Học (từ ngã tư Tôn Đức Thắng- Nguyễn Thái Học đến ngã Ba Bùi Thị Xuân- Nguyễn Thái Học), Nguyễn Văn Linh (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh- Bùi Thị Xuân đến ngã ba Nguyễn Văn Linh- Tôn Đức Thắng) - phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 02/10/2025

13:00:00 ngày 02/10/2025

Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tôn Đức Thắng- Cách Mạng đến ngã ba Tôn Đức Thắng- Tô Minh Luyến), Lê Thiết Hùng (từ ngã tư Tô Minh Luyến- Lê Thiết Hùng đến ngã ba Lê Thiết Hùng- Hòa Bình), Hòa Bình - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 02/10/2025

15:30:00 ngày 02/10/2025

Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ - phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 03/10/2025

10:00:00 ngày 03/10/2025

Đường Lê Hồng Phong, Trần Thanh Viết, Trương Hán Siêu, Trần Văn Bỉnh, Ninh Bình, Trần Văn Mẫn, Đoàn Thị Huê - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 03/10/2025

13:30:00 ngày 03/10/2025

Khóm 8 - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 03/10/2025

16:30:00 ngày 03/10/2025

Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 03/10/2025

12:00:00 ngày 03/10/2025

Đường Trần Phú (lề bên trái theo hướng từ Trang trí nội thất Hải Sơn đến ngã tư Trần Phú- Hòa Bình) - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 03/10/2025

16:30:00 ngày 03/10/2025

Khóm Xóm Lẫm - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Đường Võ Thị Sáu, khóm Trà Kha B - phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

13:00:00 ngày 04/10/2025

Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

12:00:00 ngày 04/10/2025

Trần Văn Sớm, Cù Chính Lan, Nguyễn Tất Thành (lề bên phải từ ngã tư Lê Duẩn- Nguyễn Tất Thành đến ngã tư Nguyễn Tất Thành- Hùng Vương) - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 04/10/2025

16:00:00 ngày 04/10/2025

Đường Lê Duẩn (từ ngã tư Lê Duẩn- Nguyễn Tất Thành đến ngã ba Lê Duẩn- Hoàng Diệu), Hòa Bình (từ ngã ba Hòa Bình- Quách Nhị Kiều đến Trung tâm nghiên cứu lịch sử tỉnh) - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 05/10/2025

11:00:00 ngày 05/10/2025

Khóm Cầu Kè, Cây Mét, Giồng Me, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 05/10/2025

16:30:00 ngày 05/10/2025

Khóm Cầu Kè, Cây Mét, Giồng Me, kinh Xương Cá, kinh Giữa Vùng - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

06:30:00 ngày 01/10/2025

16:00:00 ngày 01/10/2025

Khóm 1, 7, 8, 21 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 02/10/2025

12:00:00 ngày 02/10/2025

Khóm 6 - phường Giá Rai; Khóm 8 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 02/10/2025

17:30:00 ngày 02/10/2025

Khóm 25 - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 03/10/2025

12:00:00 ngày 03/10/2025

Khóm 1, Phong Thạnh A - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 03/10/2025

17:30:00 ngày 03/10/2025

Khóm 24, 24A, 25 - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 04/10/2025

13:30:00 ngày 04/10/2025

Khóm 20 - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

06:00:00 ngày 01/10/2025

16:00:00 ngày 01/10/2025

Ấp Thạnh Hưng 1 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 01/10/2025

16:30:00 ngày 01/10/2025

Ấp Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Cái Tràm B, Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 01/10/2025

16:00:00 ngày 01/10/2025

Ấp Cây Điều, Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 01/10/2025

16:00:00 ngày 01/10/2025

Ấp Nguyễn Điền - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/10/2025

16:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Bào Sen, Giồng Bướm A, Bà Chăng A, Bà Chăng B, Trà Hất, B1, B2, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, Bắc Hưng, B1 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 02/10/2025

16:30:00 ngày 02/10/2025

Ấp Trung Hưng 3, Nguyễn Điền, Nam Thạnh - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 03/10/2025

11:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp Trung Hưng, Trung Hưng 3, Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 03/10/2025

15:30:00 ngày 03/10/2025

Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Đông Hưng, Trần Nghĩa, B1, Bà Chăng A - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

16:00:00 ngày 04/10/2025

Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 04/10/2025

16:00:00 ngày 04/10/2025

Ấp Bưng Xúc, Nước Mặn - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 04/10/2025

16:30:00 ngày 04/10/2025

Ấp Thông Lưu A, Hà Đức, Trà Ban I, Trà Ban II, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 01/10/2025

16:30:00 ngày 01/10/2025

Ấp Bình Hổ, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 04/10/2025

16:30:00 ngày 04/10/2025

Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 04/10/2025

09:15:00 ngày 04/10/2025

Ấp Long Hậu, Hành Chính - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/10/2025

10:45:00 ngày 04/10/2025

Ấp Long Hậu - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 04/10/2025

12:15:00 ngày 04/10/2025

Ấp Phước Thuận A - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 04/10/2025

13:45:00 ngày 04/10/2025

Ấp Phước Hòa A - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 04/10/2025

15:15:00 ngày 04/10/2025

Ấp Phước 3A - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 05/10/2025

16:30:00 ngày 05/10/2025

Ấp Bình Lễ, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Phước 2 - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 05/10/2025

16:30:00 ngày 05/10/2025

Ấp Phước Thạnh, Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 05/10/2025

09:15:00 ngày 05/10/2025

Ấp Huê 2A, Vĩnh Bình B - xã Vĩnh Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 05/10/2025

10:45:00 ngày 05/10/2025

Ấp Huê 3 - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 05/10/2025

12:15:00 ngày 05/10/2025

Ấp Mỹ 1, Mỹ 2 - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 05/10/2025

13:45:00 ngày 05/10/2025

Ấp Phước 3A - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 05/10/2025

15:15:00 ngày 05/10/2025

Ấp Mỹ Tân - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

06:00:00 ngày 01/10/2025

15:00:00 ngày 01/10/2025

Ấp Vĩnh Thạnh, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 01/10/2025

16:30:00 ngày 01/10/2025

Ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 02/10/2025

15:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Nhà Lầu I, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 03/10/2025

16:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp Kinh Xáng, xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 03/10/2025

11:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp Ninh Thạnh I, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 03/10/2025

16:30:00 ngày 03/10/2025

Ấp Ninh Thạnh I, Tà Ben - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

16:30:00 ngày 04/10/2025

Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 05/10/2025

16:30:00 ngày 05/10/2025

Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân. Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 05/10/2025

16:00:00 ngày 05/10/2025

Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

06:00:00 01/10/2025

16:00:00 01/10/2025

Ấp Trung Điền, Minh Điền, Phước Điền - xã Long Điền; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 02/10/2025

16:30:00 02/10/2025

Ấp Canh Điền, Lập Điền, Lam Điền - xã Gành Hào; Ấp Thạnh An - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Ấp Đầu Lá - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 03/10/2025

13:00:00 03/10/2025

Ấp Doanh Điền - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 03/10/2025

16:30:00 03/10/2025

Ấp Trung Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 03/10/2025

16:30:00 03/10/2025

Ấp Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Lung Lá, ấp 2, Anh Dũng - xã An Trạch; Ấp Cây Giá - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 03/10/2025

14:00:00 03/10/2025

Trạm NTCN Tạ Hoàng Nhiệm trụ 482/55/135/423/423K5 tuyến 482.5.6

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 03/10/2025

16:00:00 03/10/2025

Trạm NTCN Vương Thúy Liễu trụ 474G/10B/67/34B/123/123K1 tuyến 474G.8.1.1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 03/10/2025

10:00:00 03/10/2025

Trạm NTCN Giang Huy Điền trụ 471ĐH/173/173K1 tuyến 471ĐH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 04/10/2025

06:30:00 04/10/2025

Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền, Bửu Đông, Trường Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 04/10/2025

06:30:00 04/10/2025

Ấp 1, 2, Thành Thưởng B, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng, Thành Thưởng C - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn A - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 04/10/2025

14:00:00 04/10/2025

Ấp Bửu Đông, Mỹ Điền, Vĩnh Điền, Cái Cùng, Hiệp Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 04/10/2025

12:00:00 04/10/2025

Ấp 5 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 04/10/2025

14:00:00 04/10/2025

Ấp 5 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 04/10/2025

16:00:00 04/10/2025

Trạm Ngân Hàng NN&PTNN Việt Nam - CN Huyện Đông Hải Bạc Liêu trụ 473ĐH/79/79K1 tuyến 473ĐH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Ấp 1, 2, Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 05/10/2025

12:00:00 05/10/2025

Ấp Lung Chim, Cây Thẻ, Lung Rong, Cây Giá - xã Định Thành; Ấp Hoàng Minh - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Ấp Lung Chim, Cây Giá - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 05/10/2025

10:00:00 05/10/2025

Trạm Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Nước Đá Tân Hiệp Phát trụ 471M/03/96K/96K1 tuyến 471M.3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Ấp Phan Mầu - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 01/10/2025

14:00:00 01/10/2025

Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 02/10/2025

14:00:00 02/10/2025

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 02/10/2025

14:30:00 02/10/2025

Ấp Trà Co, 36, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 02/10/2025

10:30:00 02/10/2025

Ấp Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, 14 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 02/10/2025

16:00:00 02/10/2025

Ấp Do Thới - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:50:00 04/10/2025

16:30:00 04/10/2025

Ấp 15, 17, 21, Thanh Sơn, An Nghiệp, An Thành, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 04/10/2025

12:00:00 04/10/2025

Ấp Thị Trấn B - xã Hòa Bình; Ấp An Khoa, 14, 15, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, 19, 20 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/10/2025

14:00:00 04/10/2025

Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất, 14 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Ấp Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 05/10/2025

16:00:00 05/10/2025

Ấp Thị Trấn A - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùngLịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'

Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.

Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập, thị trường đất ở tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”.

Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồng

Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồng

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng hôm nay dù không tăng lãi suất huy động nhưng ngân hàng công bố tặng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho người gửi tiền.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC vẫn lập kỷ lục mới, vàng nhẫn lên 134 triệu đồng/lượng.

Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ xăng lai điện mới chỉ tiêu hao 2,42L/100km, trang bị hiện đại, giá thành rẻ liệu sẽ về Việt Nam trong tương lai gần.

Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, dân tình chọn mua thay vì iPhone 17

Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, dân tình chọn mua thay vì iPhone 17

Giá cả thị trường
Một sedan hạng B giảm sốc tới 80 triệu đồng trở thành xe rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh Toyota Vios, Honda City về doanh số

Một sedan hạng B giảm sốc tới 80 triệu đồng trở thành xe rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh Toyota Vios, Honda City về doanh số

Giá cả thị trường
Xe máy điện ở Việt Nam giảm giá sốc tới 7 triệu đồng, xịn không kém xe ga cao cấp, pin siêu khỏe, rẻ chỉ ngang Honda Vision

Xe máy điện ở Việt Nam giảm giá sốc tới 7 triệu đồng, xịn không kém xe ga cao cấp, pin siêu khỏe, rẻ chỉ ngang Honda Vision

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top