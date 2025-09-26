Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 26-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30:00 ngày 28/09/2025
17:30:00 ngày 28/09/2025
- Đường Đinh Tiên Hoàng (phía tay trái hướng từ Cầu Đường Chừa đến Ngã tư bến xe mới Vĩnh Long), phường Tân Hạnh và phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 28/09/2025
06:00:00 ngày 28/09/2025
- Đường Đinh Tiên Hoàng (phía tay trái hướng từ Cầu Đường Chừa đến Ngã tư bến xe mới Vĩnh Long), phường Tân Hạnh và phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
- Đường Đinh Tiên Hoàng (phía tay trái hướng từ Cầu Đường Chừa đến Ngã tư bến xe mới Vĩnh Long), phường Tân Hạnh và phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 28/09/2025
17:30:00 ngày 28/09/2025
- Đường Đinh Tiên Hoàng (phía tay trái hướng từ Cầu Đường Chừa đến Ngã tư bến xe mới Vĩnh Long), phường Tân Hạnh và phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Hưng 2, một phần tổ 13, ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Trạm Cấp Nước Thuận Thới 2, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Lợi 1, một phần tổ 15, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Ba Gần, một phần ấp 6B, ấp Phú Sơn C - xã Song Phú, một phần ấp 11 - xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 2A ấp 9 Mỹ Lộc, một phần ấp 9, ấp Mỹ Phú - xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Vồn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Tất cả các hộ sử dụng điện thuộc khóm Mỹ Lợi, Mỹ Hưng 1, Mỹ An, Mỹ Thới 1, Mỹ Thới 2, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, phường Cái Vồn; các hộ thuộc một phần tổ 6–9 khóm Mỹ Hưng 2; các hộ thuộc một phần tổ 6–13, tổ 25 khóm Đông Lợi; tổ 1, tổ 8 khóm Đông Hậu; tổ 6–18 khóm Đông Thuận; tổ 8 khóm Đông Hậu; một phần tổ 1–4 khóm Đông Hưng 1, phường Đông Thành; toàn bộ các hộ và Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bình Minh, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trung Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
14:00:00 ngày 26/09/2025
Khách hàng sử dụng điện TBA Chùa Khánh Long 1, TBA Chùa Khánh Long 2, tổ 3, ấp Phước Lợi, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
14:00:00 ngày 26/09/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phước Lợi C2A, tổ 3, ấp Phước Lợi, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:30:00 ngày 26/09/2025
Ấp Tân Tiến, Hưng Thịnh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
