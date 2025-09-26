Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Thứ sáu, 14:01 26/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 26-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30:00 ngày 28/09/2025

17:30:00 ngày 28/09/2025

- Đường Đinh Tiên Hoàng (phía tay trái hướng từ Cầu Đường Chừa đến Ngã tư bến xe mới Vĩnh Long), phường Tân Hạnh và phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
- Đường Phan Văn Đáng từ Ngã tư bến xe mới đến Cầu Tân Hữu Mới; đường Nguyễn Văn Lâu từ Cầu Tân Hữu Mới đến trại gà Hai On, khóm 4, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long.
- Đường Phó Cơ Điều từ Ngã ba Chiều Tím đến Hậu Cần Công An, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.
- Các hộ sử dụng điện trạm Lô 3 Nguyễn Huệ, tổ 15, 16, hẻm Lô 3 Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 28/09/2025

06:00:00 ngày 28/09/2025

- Đường Đinh Tiên Hoàng (phía tay trái hướng từ Cầu Đường Chừa đến Ngã tư bến xe mới Vĩnh Long), phường Tân Hạnh và phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Phía tay trái (hướng từ trạm 110 kV Vĩnh Long đến ngã ba Cần Thơ), đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ; đường Phạm Hùng (phía tay phải hướng từ ngã ba Cần Thơ đến Cảng Vĩnh Thái), phường Tân Hạnh, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

- Đường Đinh Tiên Hoàng (phía tay trái hướng từ Cầu Đường Chừa đến Ngã tư bến xe mới Vĩnh Long), phường Tân Hạnh và phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
- Đường Phan Văn Đáng từ Ngã tư bến xe mới đến Cầu Tân Hữu Mới; đường Nguyễn Văn Lâu từ Cầu Tân Hữu Mới đến trại gà Hai On, khóm 4, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long.
- Đường Phó Cơ Điều từ Ngã ba Chiều Tím đến Hậu Cần Công An, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.
- Các hộ sử dụng điện trạm Lô 3 Nguyễn Huệ, tổ 15, 16, hẻm Lô 3 Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 28/09/2025

17:30:00 ngày 28/09/2025

- Đường Đinh Tiên Hoàng (phía tay trái hướng từ Cầu Đường Chừa đến Ngã tư bến xe mới Vĩnh Long), phường Tân Hạnh và phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Phía tay trái (hướng từ trạm 110 kV Vĩnh Long đến ngã ba Cần Thơ), đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ; đường Phạm Hùng (phía tay phải hướng từ ngã ba Cần Thơ đến Cảng Vĩnh Thái), phường Tân Hạnh, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Hưng 2, một phần tổ 13, ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Trạm Cấp Nước Thuận Thới 2, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Lợi 1, một phần tổ 15, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Ba Gần, một phần ấp 6B, ấp Phú Sơn C - xã Song Phú, một phần ấp 11 - xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 2A ấp 9 Mỹ Lộc, một phần ấp 9, ấp Mỹ Phú - xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Tất cả các hộ sử dụng điện thuộc khóm Mỹ Lợi, Mỹ Hưng 1, Mỹ An, Mỹ Thới 1, Mỹ Thới 2, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, phường Cái Vồn; các hộ thuộc một phần tổ 6–9 khóm Mỹ Hưng 2; các hộ thuộc một phần tổ 6–13, tổ 25 khóm Đông Lợi; tổ 1, tổ 8 khóm Đông Hậu; tổ 6–18 khóm Đông Thuận; tổ 8 khóm Đông Hậu; một phần tổ 1–4 khóm Đông Hưng 1, phường Đông Thành; toàn bộ các hộ và Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bình Minh, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trung Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

14:00:00 ngày 26/09/2025

Khách hàng sử dụng điện TBA Chùa Khánh Long 1, TBA Chùa Khánh Long 2, tổ 3, ấp Phước Lợi, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

14:00:00 ngày 26/09/2025

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phước Lợi C2A, tổ 3, ấp Phước Lợi, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:30:00 ngày 26/09/2025

Ấp Tân Tiến, Hưng Thịnh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
Bình luận
Tags:

Tin liên quan

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường
Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Giá cả thị trường

Top