Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 29/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 29/09/2025
11:30:00 29/09/2025
Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Số 1, Lê Văn Hoành, Nguyễn Sinh Sắc, từ tổ 23 đến tổ 27, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 29/09/2025
17:00:00 29/09/2025
Một phần đường Khai Long, tổ 22, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 04/10/2025
11:30:00 04/10/2025
Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Giáo, Nguyễn Văn Sành, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ, tổ 22, tổ 23, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 05/10/2025
11:30:00 05/10/2025
Công ty cổ phần in và bao bì Đồng Tháp, số 46, đường Nguyễn Quang Diêu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 05/10/2025
17:00:00 05/10/2025
Chi cục Hải Quan khu vực XX, số 91, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 30/09/2025
11:30:00 30/09/2025
Một phần đường Cái Tôm, Bà huyện Thanh Quan, Miểu Ngói, Quản Bạch, từ tổ 2 đến tổ 4, khóm Hòa Lợi, tổ 31, 32 khóm Hòa Hiệp, từ tổ 33 đến tổ 35, khóm Phú An, từ tổ 12 đến tổ 17, khóm Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 01/10/2025
17:00:00 01/10/2025
Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu dân cư Hòa An-Phường 4, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Hữu Trang, Trần Tế Xương, Bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Thái Học, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Thị Lựu, Trần Thị Nhượng, Trần Thị Thu, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Văn Kén, Phạm Hữu Lầu, Trần Hữu Trang, Phùng Hưng, Rạch Xếp Lá, Cái Sâu, Rạch Ba Khía, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Một phần đường Dương Thị Mỹ, từ tổ 3 đến tổ 5, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 03/10/2025
17:30:00 03/10/2025
Một phần đường Lê Đại Hành, tổ 12, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 29/09/2025
11:30:00 29/09/2025
Khu vực nhà máy thuộc TBA May Hữu Nghị 2020, Đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 29/09/2025
16:00:00 29/09/2025
Khu vực nhà máy thuộc TBA Xí nghiệp may 6, Xí nghiệp may In Hữu Nghị đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 29/09/2025
17:30:00 29/09/2025
Khu vực khóm Tân Lập, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 01/10/2025
17:30:00 01/10/2025
Một phần rạch Ngã Cạy (từ chùa Phước Hòa đến rạch Năm Nghi), xã Tân Dương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 02/10/2025
17:30:00 02/10/2025
Một phần đường Lê Hồng Phong (từ đối diện đường Chùa đến cầu Thủ Điềm), xã Tân Dương; ngọn Bà Bang; rạch Thử Điềm, xã Tân Dương, xã Tân Phú Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Một phần rạch Ngã Cạy bờ trái từ vàm Ngã Cạy đến rạch Tư Xinh (kinh Đốc Phủ Hiền), xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 03/10/2025
17:30:00 03/10/2025
Một phần rạch Ngã Cạy bờ trái từ rạch Tư Xinh đến cầu Đội Thơ (kinh Đốc Phủ Hiền), xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 05/10/2025
17:30:00 05/10/2025
Toàn bộ khu công nghiệp A, A1 phường Sa Đéc (trừ các trạm ViNa, ViNa2, Kho lạnh Trường Giang); một phần đường ĐT 852 (phía phải từ Cảng Phước Khang đến cầu Sóng Rắn, trừ các trạm Lương thực Miền Bắc, Bảo Anh 1, 2 và Thương Mại Việt Nam); khu vực rạch Miễu Bà; rạch Tư Thức; rạch Ba Thình, cầu Sáu Chiêu; rạch Sáu Chiêu; khu hành chính, khu nhà phố Tân Quy Tây; một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu KC1), phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 05/10/2025
17:00:00 05/10/2025
Khu vực nhà máy thuộc TBA Tân Việt, Khu công Nghiệp A, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 29/09/2025
11:30:00 29/09/2025
Mất điện khách hàng DNTN Tấn Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 29/09/2025
17:00:00 29/09/2025
Mất điện khách hàng Chả lụa Tân Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 30/09/2025
12:00:00 30/09/2025
Mất điện toàn bộ khu vực dọc QL80 từ Nghĩa trang Liệt sĩ đến Nhà Máy Phương Thanh thuộc xã Tân Nhuận Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 30/09/2025
17:00:00 30/09/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Quốc Phát Rice
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 30/09/2025
17:00:00 30/09/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Giồng Sao đến Cầu Bờ Đê thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 01/10/2025
17:00:00 01/10/2025
Toàn bộ khu vực từ đầu đường Xóm Đồng đến cuối Ngọn Xóm Đồng thuộc xã Tân Phú Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 01/10/2025
10:00:00 01/10/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Anh 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 01/10/2025
12:00:00 01/10/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty Phúc Thịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 01/10/2025
17:00:00 01/10/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trang Mỹ Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Nhum đến Cuối ngọn Rạch Nhum thuộc xã Tân Nhuận Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 03/10/2025
18:00:00 03/10/2025
Toàn bộ khu vực từ cao tốc đến ranh giới Châu Thành Vĩnh Long thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 05/10/2025
07:30:00 05/10/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Cầu Kim Hằng thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 05/10/2025
18:00:00 05/10/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Cầu Kim Hằng thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 05/10/2025
18:00:00 05/10/2025
Toàn bộ khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cầu Ông Mỹ thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 29/09/2025
12:00:00 29/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 29/09/2025
17:00:00 29/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 30/09/2025
17:00:00 30/09/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Định Mỹ, xã Phong Hòa, ấp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 01/10/2025
17:30:00 01/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phú, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 01/10/2025
17:30:00 01/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quí, ấp Tân Phú, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 01/10/2025
17:00:00 01/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 02/10/2025
17:30:00 02/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long tỉnh Đồng Tháp (từ cầu Cái Mít đến chợ Ngã Năm Cây Trâm, từ cầu Lộ Cải đến cầu Rạch Chanh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 03/10/2025
17:30:00 03/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (từ cầu Thông Dông đến cua Tám Đức, từ cầu Cán Cờ đến Mương Trâu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 03/10/2025
06:30:00 03/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (từ cầu Chợ Long Thành đến cầu Rạch Gia)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 03/10/2025
17:30:00 03/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (từ cầu Chợ Long Thành đến cầu Rạch Gia)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/09/2025
17:00:00 ngày 29/09/2025
Một phần khu vực dân cư lộ làng Ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần khu vực Ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
14:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần khu vực Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần khu vực dân cư dọc kênh 17 Ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hồng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/09/2025
15:00:00 ngày 29/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm Cty Vĩnh Hoàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 29/09/2025
12:00:00 ngày 29/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Mẫn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 29/09/2025
17:00:00 ngày 29/09/2025
Mất điện một phần ấp Hoàng Việt xã An Phước (khu vực từ ngã 3 đến quán cà phê Sư Phụ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/09/2025
12:00:00 ngày 30/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm Bơm Ông Y
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trương Văn Nhõi 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/09/2025
13:00:00 ngày 30/09/2025
Mất điện một phần ấp 2 xã Tân Hộ Cơ (khu vực toàn bộ TDC bờ Đông Kênh Sa Rài)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
12:00:00 ngày 01/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng Cty TNHH Thanh Thảo Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng bơm Đuôi Tôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Mất điện một phần ấp Công Tạo xã Tân Hồng (khu vực Chợ Bình Phú cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
16:00:00 ngày 02/10/2025
Mất điện một phần ấp Anh Dũng xã Tân Thành (khu vực từ cầu chợ Tân Thành A đến nhà ông Nguyễn Văn Bình)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Mất điện một phần ấp Cà Vàng xã Tân Thành (khu vực từ cầu ngang kênh Tân Thành đến CDC Lăng Xăng, dọc QL30 cũ từ cầu Bửng Năm Hăng đến CDC ngã ba Thông Bình)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 03/10/2025
12:00:00 ngày 03/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm Công ty TNHH Nông Nghiệp và Năng Lượng Long Châu (Công ty TNHH ĐTXD Tín Nghĩa)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng trạm Công ty TNHH NN&NL Hữu Khang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
16:00:00 ngày 03/10/2025
Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực bên phải đường Nguyễn Huệ từ Thế Giới di động đến đầu đường Nguyễn Văn Tiệp)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tháp Mười
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14:30 26/09/2025
15:30 26/09/2025
Trạm Bơm Bờ Tây Kênh Giữa Nông Trường, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/09/2025
09:15 29/09/2025
Một phần ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1, 2, 3, 4 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15 29/09/2025
10:30 29/09/2025
Một phần ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1, 2, 3, 4 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 29/09/2025
11:30 29/09/2025
Một phần ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1, 2, 3, 4 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/09/2025
14:45 29/09/2025
Một phần ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1, 2, 3, 4 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45 29/09/2025
16:00 29/09/2025
Một phần ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1, 2, 3, 4 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 29/09/2025
14:00 29/09/2025
Một phần xã Mỹ Quý
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 29/09/2025
11:30 29/09/2025
Một phần xã Phương Thịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/09/2025
16:30 29/09/2025
Trạm Lâm Vạn Phát xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 30/09/2025
16:30 30/09/2025
Một phần ấp Mỹ Phước 1 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/09/2025
11:30 30/09/2025
Một phần xã Đốc Binh Kiều (hướng từ cống trạm bơm Tân Kiều 5 đến kênh ranh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 01/10/2025
11:30 01/10/2025
Trạm Sấy lúa Chơn Chính 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 01/10/2025
16:30 01/10/2025
Một phần ấp 1 xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 02/10/2025
11:30 02/10/2025
Trạm biến áp chuyên dùng: ĐMTMN Viettel Đồng Tháp, xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 02/10/2025
16:30 02/10/2025
Trạm biến áp chuyên dùng: ĐMTMN ECOBA, xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/10/2025
09:00 03/10/2025
Trạm biến áp Bơm Mỹ Quý 2A
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 03/10/2025
10:30 03/10/2025
Trạm biến áp Bơm Mỹ Quý 1B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 03/10/2025
11:30 03/10/2025
Trạm biến áp Bơm Mỹ Đông 2 tăng cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/10/2025
14:30 03/10/2025
Trạm biến áp Bơm Láng Biển 8
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 03/10/2025
15:30 03/10/2025
Trạm biến áp Bơm Láng Biển 5
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/10/2025
09:30 03/10/2025
Một phần ấp Gò Tháp xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 03/10/2025
11:30 03/10/2025
Một phần ấp Gò Tháp xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/10/2025
14:30 03/10/2025
Một phần ấp Gò Tháp xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 03/10/2025
16:00 03/10/2025
Một phần ấp Gò Tháp xã Đốc Binh Kiều
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/10/2025
17:00 04/10/2025
Một phần xã Mỹ Quý, Tháp Mười và Thanh Mỹ (dọc 2 bờ kênh 307 và Kênh Ba Mỹ Điền)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 29/09/2025
11:30 29/09/2025
Toàn bộ TBA 3P-560kVA Trần Minh Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/09/2025
17:00 29/09/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-15kVA Nhà Mý Tôn Thép Phú Gia
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/09/2025
17:00 29/09/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Hai Cứng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/09/2025
17:00 29/09/2025
Một phần ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện khu vực Chùa Long Tế)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 30/09/2025
17:00 30/09/2025
Một phần ấp Bình Mỹ A, ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 30/09/2025
07:30 30/09/2025
Khu vực ấp Bình Hưng, xã Mỹ Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00 30/09/2025
17:30 30/09/2025
Khu vực ấp Bình Hưng, xã Mỹ Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 30/09/2025
17:00 30/09/2025
Một phần ấp Mỹ Phú Đất Liền, ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Mỹ Phú trụ đá Ông Bi)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 01/10/2025
17:00 01/10/2025
Một phần ấp Mỹ Phú Đất Liền (mất điện một phần đường Thống Linh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 02/10/2025
17:00 02/10/2025
Một phần ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao, một phần ấp 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Phương Thịnh (mất điện từ cầu Nguyễn Văn Tiếp đến Chợ Phương Thịnh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 03/10/2025
11:30 03/10/2025
Toàn bộ TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/10/2025
17:00 03/10/2025
Toàn bộ TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/09/2025
17:00 30/09/2025
Một phần ấp Bình Hòa, ấp Bình Linh, xã Mỹ Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/09/2025
10:00:00 ngày 29/09/2025
Một phần ấp Tân Hòa Đồng xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 29/09/2025
11:30:00 ngày 29/09/2025
Khu vực Cầu Rạch Xưởng ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 29/09/2025
15:00:00 ngày 29/09/2025
Khu vực Ngọn Rạch Xưởng ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 29/09/2025
17:00:00 ngày 29/09/2025
Khu vực Xóm Lộ ấp Tân Bình xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Khu vực Rạch Cai Quản xã Láp Vò (xã Vĩnh Thạnh cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu vực Chợ Mương Điều xã Tân Khánh Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu vực Cua Me Nước xã Tân Khánh Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
08:30:00 ngày 03/10/2025
Khu vực Rạch Mương Kinh từ Cống Cai Binh đến Cống Ông Sư xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 03/10/2025
10:00:00 ngày 03/10/2025
Khu vực Kinh Đòn Dông xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Khu vực Ngã 5 Mương Kinh xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 03/10/2025
14:30:00 ngày 03/10/2025
Khu vực Cầu Mương Chùa xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 03/10/2025
16:00:00 ngày 03/10/2025
Khu vực Rạch Mương Chùa xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khu vực Ngọn Mương Chùa xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Khu vực Chợ Lấp Vò, Thế giới Di Động, Điện máy xanh xã Lấp Vò
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Khu vực Bến Đò Nước Chảy xã Tân Khánh Trung (xã Long Hưng B cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/09/2025
16:00:00 ngày 29/09/2025
Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực từ cầu chợ đến chùa Cao Đài)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Nam và ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực từ Chợ Tân Thạnh ra Voi Lửa)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 01/10/2025
16:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (tuyến đường Ấp Bắc từ bơm Tân Thạnh đến lò gạch Bùi Văn Nguyên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
16:30:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Mương Mán)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
12:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Tân Hòa A, xã Thanh Bình (khu vực Kênh 2/9 trên nước)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
12:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Cái Tre)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khách hàng trạm Bơm Kênh Kháng Chiến 2A, xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
12:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực tuyến dân cư Tân Thạnh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
12:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp 4, xã An Long (khu vực tuyến dân cư Kênh 2/9, xã An Phong cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp 4, xã An Long (khu vực tuyến dân cư Kênh 2/9, xã An Phong cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Nhì, xã An Long (khu vực gần trạm Bơm Đinh Văn Được, xã An Phong cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 29/09/2025
17:00:00 ngày 29/09/2025
Một phần ấp 4, xã Phú Cường (xã Hòa Bình cũ) – Toàn bộ cụm dân cư Hòa Bình và chợ Hòa Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 29/09/2025
11:00:00 ngày 29/09/2025
Trạm NTTS Hà Văn Vũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
08:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp 1, ấp 4, xã An Hòa; một phần ấp Phú Long, xã An Hòa (xã Phú Thành B cũ) – Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến CDC Cả Nổ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 01/10/2025
17:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp 1, ấp 4, xã An Hòa; một phần ấp Phú Long, xã An Hòa (xã Phú Thành B cũ) – Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến CDC Cả Nổ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Toàn bộ ấp Phú Lâm, ấp Phú Bình, ấp Phú Hòa; một phần ấp Phú Long, xã An Hòa (xã Phú Thành B cũ); một phần ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ (xã Phú Thành A cũ) – Từ CDC Cả Nổ đến Cầu K10 Phú Hiệp; từ trạm XX Trần Thế Mạnh đến trạm Bơm HTX Long Phú B
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 02/10/2025
15:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp 4, xã Phú Cường (xã Hòa Bình cũ) – Từ trạm bơm Kênh Xéo Gáo Đôi đến trạm bơm Đào Trọng Nghĩa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
15:30:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tràm Chim (TT Tràm Chim cũ) – Từ trạm Nuôi Tôm TT Tràm Chim đến nhà ông Nguyễn Văn Tâm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
09:30:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp 4, xã An Hòa – Từ nhà ông Nguyễn Văn Đăng đến nhà ông Phạm Văn Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp 4, xã An Hòa – Từ nhà ông Trần Văn Bé đến nhà ông Nguyễn Văn Hoàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 03/10/2025
15:30:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp 4, xã An Hòa – Từ nhà bà Trương Thị Nứt đến trạm bơm Nguyễn Văn Phương 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/10/2025
09:30:00 ngày 04/10/2025
Một phần ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ) – Từ nhà ông Nguyễn Văn Sáu đến nhà ông Nguyễn Hữu Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 04/10/2025
11:30:00 ngày 04/10/2025
Một phần ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ); một phần ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường – Từ cụm dân cư Tân Công Sính đến trạm bơm Tây Kênh 10 Tải - Gò Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/10/2025
08:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ) – Bãi đá Huyền An dọc đường ĐT855 đến Chợ Tân Sính; từ UBND xã Tân Công Sính đến trạm bơm Nguyễn Thị Điệp; từ cụm dân cư Tân Công Sính đến trạm bơm Tây Kênh 10 Tải - Gò Cát
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30:00 ngày 04/10/2025
13:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ) – Bãi đá Huyền An dọc đường ĐT855 đến Chợ Tân Sính; từ UBND xã Tân Công Sính đến trạm bơm Nguyễn Thị Điệp; từ cụm dân cư Tân Công Sính đến trạm bơm Tây Kênh 10 Tải - Gò Cát
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 04/10/2025
12:30:00 ngày 04/10/2025
Một phần ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ) – Bãi đá Huyền An dọc đường ĐT855 đến Chợ Tân Sính; từ UBND xã Tân Công Sính đến trạm bơm Nguyễn Thị Điệp; từ cụm dân cư Tân Công Sính đến trạm bơm Tây Kênh 10 Tải - Gò Cát
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
