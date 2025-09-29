Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Thứ hai, 10:15 29/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 29/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/9 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/9 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 29/09/2025

16:30:00 ngày 29/09/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 30/09/2025

16:30:00 ngày 30/09/2025

Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/10/2025

16:30:00 ngày 01/10/2025

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 01/10/2025

16:30:00 ngày 01/10/2025

Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/10/2025

16:30:00 ngày 02/10/2025

Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 02/10/2025

16:30:00 ngày 02/10/2025

Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 03/10/2025

16:30:00 ngày 03/10/2025

Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 03/10/2025

16:30:00 ngày 03/10/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 03/10/2025

16:30:00 ngày 03/10/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

16:30:00 ngày 04/10/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/10/2025

16:30:00 ngày 05/10/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 01/10/2025

13:00:00 ngày 01/10/2025

Ấp Tân Thạnh Tây, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 02/10/2025

13:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Nhơn Thọ; ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

13:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp Trường Thuận; ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 05/10/2025

17:00:00 ngày 05/10/2025

Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/09/2025

14:00:00 ngày 30/09/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/10/2025

16:00:00 ngày 01/10/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 02/10/2025

14:00:00 ngày 02/10/2025

Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

13:00:00 ngày 03/10/2025

Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:30:00 ngày 04/10/2025

13:30:00 ngày 04/10/2025

Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 05/10/2025

17:00:00 ngày 05/10/2025

Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 02/10/2025

16:30:00 ngày 02/10/2025

Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 29/09/2025

09:00:00 ngày 29/09/2025

Một phần ấp Mỹ Qưới, xã Hiệp Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 29/09/2025

09:00:00 ngày 29/09/2025

Một phần xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 29/09/2025

11:00:00 ngày 29/09/2025

Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Hiệp Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 29/09/2025

11:00:00 ngày 29/09/2025

Một phần xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 29/09/2025

13:00:00 ngày 29/09/2025

Một phần ấp Mỹ Qưới, xã Hiệp Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 29/09/2025

13:00:00 ngày 29/09/2025

Một phần xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 29/09/2025

15:30:00 ngày 29/09/2025

Một phần xã Hiệp Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 29/09/2025

15:30:00 ngày 29/09/2025

Một phần xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/09/2025

09:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần xã Hiệp Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/09/2025

09:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 30/09/2025

11:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần xã Phương Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 30/09/2025

11:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 30/09/2025

13:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần xã Hiệp Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 30/09/2025

13:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần xã Hòa An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/10/2025

14:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần xã Phương Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/10/2025

14:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/10/2025

16:00:00 ngày 02/10/2025

Một phần xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 30/09/2025

16:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần ấp 04 (ấp Ngã Bác), xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữaLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Cùng chuyên mục

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.

iPhone thế hệ mới gây bão với chế độ Dual Capture đột phá: quay video bằng cả hai camera cùng lúc

iPhone thế hệ mới gây bão với chế độ Dual Capture đột phá: quay video bằng cả hai camera cùng lúc

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Cơn địa chấn công nghệ đã chính thức bùng nổ khi Apple trình làng thế hệ iPhone mới nhất, bao gồm bộ tứ siêu phẩm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/9-5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/9-5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đổi giá.

Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũ

Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũ

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đã xác lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xem nhiều

Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?

Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ nhỉnh như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng có ABS 2 kênh trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ nhỉnh như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ
Sắc đỏ rực rỡ phủ kín phố Hàng Mã, Hàng Lược, sản phẩm phục vụ Tết Trung thu đa dạng mẫu mã và giá bán

Sắc đỏ rực rỡ phủ kín phố Hàng Mã, Hàng Lược, sản phẩm phục vụ Tết Trung thu đa dạng mẫu mã và giá bán

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top