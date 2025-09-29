Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 29/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/9 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/9 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/09/2025 16:30:00 ngày 29/09/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/09/2025 16:30:00 ngày 30/09/2025 Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 03/10/2025 16:30:00 ngày 03/10/2025 Xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 03/10/2025 16:30:00 ngày 03/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 03/10/2025 16:30:00 ngày 03/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 16:30:00 ngày 04/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/10/2025 16:30:00 ngày 05/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 01/10/2025 13:00:00 ngày 01/10/2025 Ấp Tân Thạnh Tây, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 02/10/2025 13:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Nhơn Thọ; ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 13:00:00 ngày 03/10/2025 Ấp Trường Thuận; ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 14:00:00 ngày 30/09/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 14:00:00 ngày 02/10/2025 Phường Đại Thành, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 13:00:00 ngày 03/10/2025 Phường Đại Thành, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:30:00 ngày 04/10/2025 13:30:00 ngày 04/10/2025 Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/09/2025 09:00:00 ngày 29/09/2025 Một phần ấp Mỹ Qưới, xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 29/09/2025 09:00:00 ngày 29/09/2025 Một phần xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 29/09/2025 11:00:00 ngày 29/09/2025 Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 29/09/2025 11:00:00 ngày 29/09/2025 Một phần xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 29/09/2025 13:00:00 ngày 29/09/2025 Một phần ấp Mỹ Qưới, xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 29/09/2025 13:00:00 ngày 29/09/2025 Một phần xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 29/09/2025 15:30:00 ngày 29/09/2025 Một phần xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 29/09/2025 15:30:00 ngày 29/09/2025 Một phần xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/09/2025 09:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/09/2025 09:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 30/09/2025 11:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Phương Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 30/09/2025 11:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 30/09/2025 13:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 30/09/2025 13:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Hòa An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 14:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Phương Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 14:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 16:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/09/2025 16:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần ấp 04 (ấp Ngã Bác), xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

