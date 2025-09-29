Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 29/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 29/9 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 29/9 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 29/09/2025 18:00:00 ngày 29/09/2025 Một phần KDC Cầu Suối, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/09/2025 18:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần đường Lâm Quang Ky, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 30/09/2025 14:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần Chợ Rạch Sỏi, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh, Cao Thắng, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần đường Đống Đa, Trần Huy Liệu, Tôn Đức Thắng, đường 3/2, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần đường Hoàng Văn Thụ, đường 3/2, P. Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Toàn bộ xã Hòn Tre Cũ (đặc khu Kiên Hải) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/09/2025 09:30:00 ngày 29/09/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 29/09/2025 11:30:00 ngày 29/09/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 29/09/2025 17:30:00 ngày 29/09/2025 Ấp Xà Xiêm, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/09/2025 09:30:00 ngày 30/09/2025 Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 30/09/2025 11:30:00 ngày 30/09/2025 Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 30/09/2025 17:30:00 ngày 30/09/2025 Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 12:00:00 ngày 01/10/2025 Ấp Thạnh Bình, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Tân Hòa A (trạm Kênh 0-2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 12:00:00 ngày 30/09/2025 Các Ấp Hòa Khánh, Khánh Hòa, Tân Thạnh, xã Giang Thành, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 30/09/2025 11:00:00 ngày 30/09/2025 Khu vực cửa khẩu Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Khu vực đường lên đỉnh Núi Đèn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13:00:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Khu vực lộ đan bờ tây kênh Ba Thê thuộc tổ 10, tổ 11 ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 11:00:00 ngày 30/09/2025 Khu vực lộ nhựa bờ đông kênh Ba Thê thuộc tổ 5, tổ 6 ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 11:00:00 ngày 30/09/2025 Khu vực lộ Cụm dân cư Mỹ Hiệp Sơn & chợ Mỹ Hiệp Sơn thuộc tổ 3, tổ 4, tổ 16, tổ 17 ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Khu vực chợ Hòn Sóc & lộ đan núi Hòn Sóc gồm từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 11:00:00 ngày 02/10/2025 Khu vực lộ đan bờ đông kênh Nam Thái thuộc tổ 1, tổ 2 ấp Sơn Thái, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Khu vực lộ đan bờ đông kênh Nam Thái thuộc tổ 1, tổ 2 ấp Sơn Thái, xã Hòn Đất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 11:00:00 ngày 02/10/2025 Khu vực lộ nhựa Nam Thái thuộc tổ 1, tổ 2 ấp Hòa Thuận, xã Hòn Đất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/10/2025 11:00:00 ngày 03/10/2025 Khu vực Kinh Cũ, kênh Thần Nông & lộ đan bờ tây khu phố Hưng Giang từ giáp ranh cầu Số 2 đến cầu Số 3 gồm từ tổ 16 đến tổ 23 khu phố Hưng Giang, tổ 5 & từ tổ 14 đến tổ 17 khu phố Tân Điền, từ tổ 12 đến tổ 14 khu phố Tân Hưng, phường Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 11:00:00 ngày 03/10/2025 Khu vực 2 bên kênh Vàm Răng từ giáp ranh Quốc lộ 80 đến cống Tà Lúa & khu vực bờ tây cống Vàm Răng gồm tổ 10 ấp Tà Lóc, tổ 1, tổ 2 ấp Mương Kinh A, tổ 1, tổ 2 ấp Xẻo Tràm, từ tổ 11 đến tổ 14 ấp Vàm Răng, từ tổ 1 đến tổ 7 ấp Vàm Biển, từ tổ 11 đến tổ 12 ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên, từ tổ 7 đến tổ 12 ấp Tà Lúa, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khu vực 2 bên kênh Vàm Răng từ giáp ranh Quốc lộ 80 đến cống Tà Lúa & khu vực bờ tây cống Vàm Răng gồm tổ 10 ấp Tà Lóc, tổ 1, tổ 2 ấp Mương Kinh A, tổ 1, tổ 2 ấp Xẻo Tràm, từ tổ 11 đến tổ 14 ấp Vàm Răng, từ tổ 1 đến tổ 7 ấp Vàm Biển, từ tổ 11 đến tổ 12 ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên, từ tổ 7 đến tổ 12 ấp Tà Lúa, xã Mỹ Thuận. Khu vực đê Quốc Phòng từ cống Tà Manh đến cống Vàm Răng gồm tổ 11 ấp Sơn Thịnh, tổ 11 ấp Thành Công, tổ 10, tổ 11 ấp Tà Lúa, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 29/09/2025 16:30:00 ngày 29/09/2025 Một phần xã Tân Thạnh - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 16:30:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Tân Thạnh - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 11:30:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Tân Thạnh - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 12:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 13:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần xã Đông Hưng - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 12:30:00 ngày 04/10/2025 Một phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 29/09/2025 11:30:00 ngày 29/09/2025 Một phần Khu phố Suối Mây, Khu phố Hàm Ninh, Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 17:30:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Cửa Dương, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/09/2025 17:30:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Cửa Dương, Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 18:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần các xã Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu - Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 18:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Cửa Cạn - Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/10/2025 18:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần xã Cửa Cạn, Cửa Dương, Gành Dầu, Dương Tơ và một phần phường Dương Đông - Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần phường Dương Đông - Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần phường Dương Đông, một phần xã Cửa Dương - Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.