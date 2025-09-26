Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 26-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 26-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 26-28/9/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Đường Dương Quang Đông từ Nguyễn Thiện Thành hướng về Khóm 1, Phường 9 cũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Đường Võ Văn Kiệt từ Nguyễn Đáng đến nhà phân phối Thanh Trúc Phát II và các hẻm; Đường Trần Phú từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt và các hẻm; Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đường Trần Phú đến Phạm Hồng Thái và các hẻm; Hẻm Chợ Cây Dầu, phường Nguyệt Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Khóm 9, Khóm 10 - Phường Trà Vinh; Khu chung cư giáo viên phường Trà Vinh; Đường Sơn Thông, Nguyễn Minh Thiện và một phần đường Thạch Ngọc Biên; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Cơ sở Samva, trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Vật liệu xây dựng Ba Vũ, Công an Thành Phố và Phòng hậu cần kỹ thuật, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3, Bảo hiểm xã hội Thành phố Trà Vinh, Cơ sở Thiên Phát Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc Phát, Công ty cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10:10:00 ngày 26/09/2025
11:20:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Thuận Hiệp, một phần ấp Bờ Kinh 1, ấp Bờ Kinh 2, một phần ấp Minh Thuận A, ấp Minh Thuận B, một phần ấp Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, một phần ấp Hòa Hưng, ấp Cẩm Hương, xã Cầu Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Trà Cú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 26/09/2025
09:10:00 ngày 26/09/2025
Mất điện ấp Ba Cụm, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 26/09/2025
10:10:00 ngày 26/09/2025
Mất điện ấp Sà Vần, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Mất điện ấp Chợ, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
14:10:00 ngày 26/09/2025
Mất điện ấp Tha La, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 26/09/2025
15:00:00 ngày 26/09/2025
Mất điện ấp Tha La, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Mất điện ấp Tắc Hố, xã Long Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 28/09/2025
10:30:00 ngày 28/09/2025
Ấp Chợ (AQH cũ), Ngã Ba, An Tân, Vàm, Bún Đôi, Dầu Đôi, xã Lưu Nghiệp Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:35:00 ngày 26/09/2025
09:35:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Sáu, xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45:00 ngày 26/09/2025
09:45:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Sóc Sáp, xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 26/09/2025
12:15:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Kinh, xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:25:00 ngày 26/09/2025
16:25:00 ngày 26/09/2025
Một phần Ấp Phụng Sa, xã Hùng Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Khóm 1, Khóm 2, Khóm 3, Khóm 4, Khóm 5, Khóm 6 và ấp Định Phú A, B, C, xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 28/09/2025
12:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần Ấp Định Bình, xã Tân Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/09/2025
12:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp 7, xã An Trường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp 7, ấp 8, ấp An Định Giồng và một phần ấp An Chánh, xã An Trường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 28/09/2025
12:00:00 ngày 28/09/2025
Các ấp Dừa Đỏ 1, Nhuận Thành; Mỹ Hiệp, Rạch Đập, Rạch Mát xã Nhị Long; các ấp Dừa Đỏ, Dừa Đỏ 2, Dừa Đỏ 3, Hiệp Phú, Gò Cà, Gò Tiến, Hiệp Phú, Sơn Trắng, xã Càng Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Bình Hội, Cầu Xây, Giồng Bèn, Giồng Mới, Kinh A, Lưu Tư, Sóc, Trà On, xã Tân An và một phần ấp Thiện Chánh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
08:45:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 26/09/2025
09:45:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 26/09/2025
10:45:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
14:15:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 26/09/2025
15:15:00 ngày 26/09/2025
Một phần ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
09:30:00 ngày 28/09/2025
Ấp Động Cao, Định An, Phước Thiện, Hồ Tàu – xã Đông Hải; Một phần ấp Đình Củ, xã Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
16:30:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
12:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
