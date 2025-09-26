Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Thứ sáu, 15:19 26/09/2025
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 26-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 26-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 26-28/9/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Đường Dương Quang Đông từ Nguyễn Thiện Thành hướng về Khóm 1, Phường 9 cũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Đường Võ Văn Kiệt từ Nguyễn Đáng đến nhà phân phối Thanh Trúc Phát II và các hẻm; Đường Trần Phú từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt và các hẻm; Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đường Trần Phú đến Phạm Hồng Thái và các hẻm; Hẻm Chợ Cây Dầu, phường Nguyệt Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Khóm 9, Khóm 10 - Phường Trà Vinh; Khu chung cư giáo viên phường Trà Vinh; Đường Sơn Thông, Nguyễn Minh Thiện và một phần đường Thạch Ngọc Biên; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Cơ sở Samva, trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Vật liệu xây dựng Ba Vũ, Công an Thành Phố và Phòng hậu cần kỹ thuật, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3, Bảo hiểm xã hội Thành phố Trà Vinh, Cơ sở Thiên Phát Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc Phát, Công ty cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10:10:00 ngày 26/09/2025

11:20:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp Thuận Hiệp, một phần ấp Bờ Kinh 1, ấp Bờ Kinh 2, một phần ấp Minh Thuận A, ấp Minh Thuận B, một phần ấp Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, một phần ấp Hòa Hưng, ấp Cẩm Hương, xã Cầu Ngang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 26/09/2025

09:10:00 ngày 26/09/2025

Mất điện ấp Ba Cụm, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 26/09/2025

10:10:00 ngày 26/09/2025

Mất điện ấp Sà Vần, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Mất điện ấp Chợ, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

14:10:00 ngày 26/09/2025

Mất điện ấp Tha La, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 26/09/2025

15:00:00 ngày 26/09/2025

Mất điện ấp Tha La, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:20:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Mất điện ấp Tắc Hố, xã Long Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 28/09/2025

10:30:00 ngày 28/09/2025

Ấp Chợ (AQH cũ), Ngã Ba, An Tân, Vàm, Bún Đôi, Dầu Đôi, xã Lưu Nghiệp Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:35:00 ngày 26/09/2025

09:35:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Sáu, xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:45:00 ngày 26/09/2025

09:45:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Sóc Sáp, xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15:00 ngày 26/09/2025

12:15:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Kinh, xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:25:00 ngày 26/09/2025

16:25:00 ngày 26/09/2025

Một phần Ấp Phụng Sa, xã Hùng Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Khóm 1, Khóm 2, Khóm 3, Khóm 4, Khóm 5, Khóm 6 và ấp Định Phú A, B, C, xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 28/09/2025

12:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần Ấp Định Bình, xã Tân Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 26/09/2025

12:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp 7, xã An Trường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp 7, ấp 8, ấp An Định Giồng và một phần ấp An Chánh, xã An Trường

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 28/09/2025

12:00:00 ngày 28/09/2025

Các ấp Dừa Đỏ 1, Nhuận Thành; Mỹ Hiệp, Rạch Đập, Rạch Mát xã Nhị Long; các ấp Dừa Đỏ, Dừa Đỏ 2, Dừa Đỏ 3, Hiệp Phú, Gò Cà, Gò Tiến, Hiệp Phú, Sơn Trắng, xã Càng Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Ấp Bình Hội, Cầu Xây, Giồng Bèn, Giồng Mới, Kinh A, Lưu Tư, Sóc, Trà On, xã Tân An và một phần ấp Thiện Chánh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

08:45:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/09/2025

09:45:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 26/09/2025

10:45:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

14:15:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 26/09/2025

15:15:00 ngày 26/09/2025

Một phần ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

09:30:00 ngày 28/09/2025

Ấp Động Cao, Định An, Phước Thiện, Hồ Tàu – xã Đông Hải; Một phần ấp Đình Củ, xã Long Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

16:30:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

12:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

Hồng Thủy
