Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 26-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 26-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 26-28/9/2025

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Đường Dương Quang Đông từ Nguyễn Thiện Thành hướng về Khóm 1, Phường 9 cũ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Đường Võ Văn Kiệt từ Nguyễn Đáng đến nhà phân phối Thanh Trúc Phát II và các hẻm; Đường Trần Phú từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt và các hẻm; Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đường Trần Phú đến Phạm Hồng Thái và các hẻm; Hẻm Chợ Cây Dầu, phường Nguyệt Hóa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Khóm 9, Khóm 10 - Phường Trà Vinh; Khu chung cư giáo viên phường Trà Vinh; Đường Sơn Thông, Nguyễn Minh Thiện và một phần đường Thạch Ngọc Biên; Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Cơ sở Samva, trạm xăng dầu bộ đội biên phòng, Vật liệu xây dựng Ba Vũ, Công an Thành Phố và Phòng hậu cần kỹ thuật, Karaoke Star, Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ giao thông, Nhà máy xay xát Phước Nguyên 3, Bảo hiểm xã hội Thành phố Trà Vinh, Cơ sở Thiên Phát Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc Phát, Công ty cổ phần công trình Đô thị Trà Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10:10:00 ngày 26/09/2025 11:20:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Thuận Hiệp, một phần ấp Bờ Kinh 1, ấp Bờ Kinh 2, một phần ấp Minh Thuận A, ấp Minh Thuận B, một phần ấp Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, một phần ấp Hòa Hưng, ấp Cẩm Hương, xã Cầu Ngang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 26/09/2025 09:10:00 ngày 26/09/2025 Mất điện ấp Ba Cụm, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 26/09/2025 10:10:00 ngày 26/09/2025 Mất điện ấp Sà Vần, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Mất điện ấp Chợ, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 14:10:00 ngày 26/09/2025 Mất điện ấp Tha La, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 26/09/2025 15:00:00 ngày 26/09/2025 Mất điện ấp Tha La, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:20:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Mất điện ấp Tắc Hố, xã Long Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 28/09/2025 10:30:00 ngày 28/09/2025 Ấp Chợ (AQH cũ), Ngã Ba, An Tân, Vàm, Bún Đôi, Dầu Đôi, xã Lưu Nghiệp Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:35:00 ngày 26/09/2025 09:35:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Sáu, xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:45:00 ngày 26/09/2025 09:45:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Sóc Sáp, xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:15:00 ngày 26/09/2025 12:15:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Kinh, xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:25:00 ngày 26/09/2025 16:25:00 ngày 26/09/2025 Một phần Ấp Phụng Sa, xã Hùng Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Khóm 1, Khóm 2, Khóm 3, Khóm 4, Khóm 5, Khóm 6 và ấp Định Phú A, B, C, xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00:00 ngày 28/09/2025 12:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần Ấp Định Bình, xã Tân Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/09/2025 12:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp 7, xã An Trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp 7, ấp 8, ấp An Định Giồng và một phần ấp An Chánh, xã An Trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 28/09/2025 12:00:00 ngày 28/09/2025 Các ấp Dừa Đỏ 1, Nhuận Thành; Mỹ Hiệp, Rạch Đập, Rạch Mát xã Nhị Long; các ấp Dừa Đỏ, Dừa Đỏ 2, Dừa Đỏ 3, Hiệp Phú, Gò Cà, Gò Tiến, Hiệp Phú, Sơn Trắng, xã Càng Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Bình Hội, Cầu Xây, Giồng Bèn, Giồng Mới, Kinh A, Lưu Tư, Sóc, Trà On, xã Tân An và một phần ấp Thiện Chánh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 26/09/2025 08:45:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 26/09/2025 09:45:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 26/09/2025 10:45:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 14:15:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 26/09/2025 15:15:00 ngày 26/09/2025 Một phần ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 09:30:00 ngày 28/09/2025 Ấp Động Cao, Định An, Phước Thiện, Hồ Tàu – xã Đông Hải; Một phần ấp Đình Củ, xã Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 16:30:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Động Cao, xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 12:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện

