Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10 - 12/4//2026: Cúp điện từ 6 giờ sáng hàng loạt khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10 - 12/4//2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/4//2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/4//2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Khóm 15A - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 10, 11 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/04/2026 đến 15:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 7 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 12A - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 12A - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 11, 13A, 15A - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Nam Thạnh, Tam Hưng, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Trung Hưng 2, Đông Hưng, Trần Nghĩa, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Trung Hưng 3, Trung Hưng, B2, Giồng Bướm B - xã Châu Thới; Ấp Nam Hưng - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 13:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi, Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hòa, Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Mét xã Ninh Thạnh Lợi tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/04/2026 đến 15:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Lung Xình - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng, Văn Đức A, Văn Đức B - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/04/2026 đến 10:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn, Minh Thìn A - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/04/2026 đến 13:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4 - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3 - xã Long Điền Đông A
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 15:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 10/04/2026 đến 16:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
