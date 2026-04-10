Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10 - 12/4//2026: Cúp điện từ 6 giờ sáng hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Thứ sáu, 12:00 10/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 7 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngàyLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 7 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10 - 12/4//2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/4//2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/4//2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10 - 12/4//2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 12/4/2026.

Lịch cúp điện Giá Rai


KHU VỰC: Khóm 15A - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 10, 11 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/04/2026 đến 15:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 7 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 12A - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 12A - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 11, 13A, 15A - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi


KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Nam Thạnh, Tam Hưng, Thạnh Hưng 1, Thạnh Hưng 2, Trung Hưng 2, Đông Hưng, Trần Nghĩa, Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Nguyễn Điền, Trung Hưng 3, Trung Hưng, B2, Giồng Bướm B - xã Châu Thới; Ấp Nam Hưng - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 13:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi, Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 12/4/2026.

Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Hòa, Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cây Mét xã Ninh Thạnh Lợi tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/04/2026 đến 15:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đông Hải


KHU VỰC: Ấp Lung Xình - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cây Thẻ - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng, Văn Đức A, Văn Đức B - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/04/2026 đến 10:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, 2, Ba Mến, Ba Mến A, Quyết Chiến, Quyết Thắng - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn, Minh Thìn A - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/04/2026 đến 13:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3 - xã Long Điền Đông A

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 15:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 10/04/2026 đến 16:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cả ngày dài xếp hàng dàiLịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cả ngày dài xếp hàng dài

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Tin liên quan

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 – 12/4/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 – 12/4/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cả ngày dài xếp hàng dài

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cả ngày dài xếp hàng dài

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Đến làng nghề đèn lồng Hội An, tận hưởng những trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ

Đến làng nghề đèn lồng Hội An, tận hưởng những trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Tại Hội An đèn lồng giữ vai trò như một biểu tượng văn hóa của đô thị di sản nổi tiếng miền Trung. Chính vì thế mà các cơ sở làng nghề đang chủ động chuyển mình, mở rộng không gian trải nghiệm để du khách trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo sản phẩm từ đó góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh số

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực ưu đãi với mức giảm tới 69 triệu đồng, mức cực rẻ, 'át vía' những đối thủ trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước sáng nayđiều chỉnh lên tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 10 - 12/4/2026: Cập nhật những khu dân cư sẽ bị mất điện mới nhất

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 10 - 12/4/2026: Cập nhật những khu dân cư sẽ bị mất điện mới nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/4 tăng lên quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg, 3 ngày liên tiếp Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ liên tục có sự điều chỉnh mạnh về giá.

Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.

Tiểu thương bật mí nguồn gốc của một loại xoài giá rẻ, hạt mỏng dính đang bán đầy chợ Việt, hàng về tới đâu hết tới đó

Tiểu thương bật mí nguồn gốc của một loại xoài giá rẻ, hạt mỏng dính đang bán đầy chợ Việt, hàng về tới đâu hết tới đó

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn ngọt và đặc biệt là phần hạt mỏng dính, giá cả phải chăng nên nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều 9/4, Bộ Công Thương đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến nguồn cung, hoạt động nhập khẩu cũng như công tác điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn cả Vision được lòng khách hàng.

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước

GĐXH - Nắng nóng xuất hiện sớm tại miền Bắc từ cuối tháng 3 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh. Bộ Công Thương dự báo cao điểm tiêu thụ điện sẽ kéo dài trong 4 tháng tới (từ tháng 4 đến tháng 7), đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm mạnh tới 3,5 triệu đồng/lượng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Cận cảnh Hyundai Grand i10 giá 150 triệu đồng trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khiến khách hàng hài lòng

Cận cảnh Hyundai Grand i10 giá 150 triệu đồng trang bị tiện ích, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường
Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Giá cả thị trường

