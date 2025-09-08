Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 8-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 8-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 8-14/9/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/09/2025 07:30:00 08/09/2025 11:30:00 Một phần thôn Phú Hòa, Phú Thủy xã Phan Rí Cửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/09/2025 08:00:00 08/09/2025 09:00:00 Mất điện khách hàng HKD Nguyễn Thị Liên thuộc thôn Sùng Nhơn 2 xã Nam Thành tỉnh Lâm Đồng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/09/2025 07:30:00 14/09/2025 16:00:00 Quốc lộ 55 từ Giáo xứ Thánh Linh đến ngã ba 46 - xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng. Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quý

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/09/2025 08:00:00 08/09/2025 09:30:00 Khách hàng thuộc trạm Phú An 2, Thôn Thương Châu , Đặc Khu Phú Qúy. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/09/2025 07:00:00 08/09/2025 11:00:00 Một phần thôn 1 xã Đông Giang , Lâm Đồng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/09/2025 07:00:00 08/09/2025 12:00:00 Thôn Lương Bình, xã Lương Sơn - Tỉnh Lâm Đồng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

