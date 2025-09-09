Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 9-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 9-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 9-14/9/2025
Lịch cúp điện Tân An
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Đức Hòa
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Kiến Tường
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Bến Lức
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cần Đước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Trụ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Đức Huệ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
08:00:00
10/09/2025
11:30:00
Trạm T495 k79 Vĩnh Lợi: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Tầm Vu
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
