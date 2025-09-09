Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 9-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 9-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 9-14/9/2025

Lịch cúp điện Tân An

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đức Hòa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Kiến Tường

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Đước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đức Huệ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 08:00:00 10/09/2025 11:30:00 Trạm T495 k79 Vĩnh Lợi: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

