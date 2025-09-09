Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuần

Thứ ba, 08:35 09/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 9-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 9-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 9-14/9/2025

Lịch cúp điện Tân An

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đức Hòa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Kiến Tường

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Đước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đức Huệ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/09/2025

08:00:00

10/09/2025

11:30:00

Trạm T495 k79 Vĩnh Lợi: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.


Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5-7/9/2025: Hòa Thành, Bến Cầu bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5-7/9/2025: Hòa Thành, Bến Cầu bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 5-7/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 5-7/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Cùng chuyên mục

Giá tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Phú Lương, đâu mới là ‘điểm nóng’?

Giá tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Phú Lương, đâu mới là ‘điểm nóng’?

Giá cả thị trường - 9 phút trước

GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hà Đông cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm sáp nhập.

Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision

Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 160cc được đánh giá trang bị xịn hơn cả Honda Air Blade và Vario vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 38,5 triệu đồng.

Những hình ảnh đẹp tại trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam - Dấu ấn ấm áp trong ngày Quốc khánh

Những hình ảnh đẹp tại trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam - Dấu ấn ấm áp trong ngày Quốc khánh

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

Từ các buổi tổng duyệt cho đến chính lễ, các trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam luôn tấp nập bước chân người ghé thăm.

Khuyến mại chồng khuyến mại trước Tết Trung thu, người tiêu dùng hưởng lợi lớn

Khuyến mại chồng khuyến mại trước Tết Trung thu, người tiêu dùng hưởng lợi lớn

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Sau những chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9, các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ tiếp tục tung thêm nhiều chương trình giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng nhằm thúc đẩy tiêu dùng và người tiêu dùng thoải mái chi tiêu từ nay đến Tết Trung thu.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất tháng 9/2025 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Khảo sát với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 5,8%/năm.

Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Hyundai đang ‘gây sốt’ bởi thiết kế cực đẹp, trang bị xịn xò cùng giá bán hấp dẫn chỉ 465 triệu đồng, rẻ lấn át Kia Seltos và Honda HR-V.

Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng SJC giảm mạnh, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh tới 800 nghìn đồng/lượng ngay mở đầu phiên sáng.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện có màn hình lớn, pin bền khiến dân tình đổ xô săn đón hơn cả Honda Vision và SH Mode nhờ thiết kế đẹp long lanh, giá 26 triệu đồng.

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, bản hatchback rẻ chưa từng có, Kia Morning khó vượt doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, bản hatchback rẻ chưa từng có, Kia Morning khó vượt doanh số

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top