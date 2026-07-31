Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/7 – 2/8/2026: Sẽ cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 31/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/7 – 2/8/2026: Sẽ cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 31/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu


KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thay 16 hộp phân phối hạ thế loại 9MCB đã cũ và bể, mất nắp thuộc trạm Rạch Thăng 3 trụ 483/45/05 tuyến 483.5 (Công trình SCL năm 2026)

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm Giồng Nhãn, Xóm Lẫm, Giồng Giữa, Giồng Giữa B - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giá Rai


KHU VỰC: Ấp Phong Thạnh Tây - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 1A, 5A, 24, 25, Hộ Phòng - phường Giá Rai; Ấp Cầu Đen, Phong Thạnh Tây - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cây Gừa, Tân Phong, Cầu Đen, Khúc Tréo, Thanh Bình, Nhàn Dân, Công Điền - xã Phong Thạnh;

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 15:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi


KHU VỰC: Ấp Quốc Kỷ, Xẻo Nhào, Ngọc Được, Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 13:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu - xã Vĩnh Lợi; Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 11:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/08/2026 đến 14:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thới Chiến, Giồng Bướm, Tràm 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 15:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 11:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Ấp Long Thành - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tường 1, Phước 3B - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 09:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 09:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phước 3A, Phước 3B - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/08/2026 đến 11:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường 2 - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/08/2026 đến 11:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 12 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/08/2026 đến 13:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/08/2026 đến 13:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Hổ - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/08/2026 đến 16:00:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Long Thành - xã Phước Long; Ấp Bình Bảo - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/08/2026 đến 09:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Bảo - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/08/2026 đến 09:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Bảo - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Huê 1 - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/08/2026 đến 11:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bình Bảo - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/08/2026 đến 13:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Huê 1 - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/08/2026 đến 13:30:00 ngày 03/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Tà Óc, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng, Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc; Ấp Bà Ai, Bình Dân, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Ninh Chùa, Ninh Hòa, Ninh Lợi - xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 13:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đông Hải


KHU VỰC: Ấp Lung Lá - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: trạm Nguyễn Văn Tuấn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: trạm Nguyễn Huỳnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hiệp Điền, Mỹ Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: trạm Nguyễn Văn Xuân

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa 1 - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/07/2026 đến 14:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Kinh Xáng, Phan Mầu - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lung Rong - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 11:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, Ba Mến, Quyết Chiến, Hiệp Vinh, Ấp Thành Thưởng, Thành Thưởng B - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 12:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hiệp Vinh, Ba Mến - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 01/08/2026 đến 13:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hiệp Vinh - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/08/2026 đến 14:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hiệp Vinh - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Rạch Rắn, Cây Dương, Thạnh 2 - xã Long Điền; Ấp Lập Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/08/2026 đến 16:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh, Thị Trấn A - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 12, 13, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, Cây Gừa, Toàn Thắng - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/08/2026 đến 17:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 31/7 – 2/8/2026: Sẽ cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 2.Lịch cúp điện An Giang từ ngày 30/7 – 2/8/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h30 nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

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