Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28/7 – 2/8/2026: Khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 28/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 28/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 28/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 2 khu phố Thanh Sơn phường Bến Tre.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 4, 7, 9, 11 khu phố 2A phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 4, 7, 9, 11 khu phố 2A phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố Bình Thành phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố Thanh Sơn phường Bến Tre.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Sơn Phú phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5, 6 ấp Nhơn Hòa; Tổ 4, 5, 6 ấp Nhơn Phú xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 09:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Bàu xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/07/2026 đến 10:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/07/2026 đến 12:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thanh 2 xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thới xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Phủ xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 28/07/2026 đến 09:45:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Mỹ Trạch xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 28/07/2026 đến 14:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Quới, Tân Phước; Một phần ấp 7, Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Quới 1; Một phần ấp Hiệp Phước xã Đồng Khởi; Một phần ấp 6 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 8, 9, 10 ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 12:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Giàu (trạm trụ số 24/9) ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/07/2026 đến 09:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Văn Giàu (trạm trụ số 21/9); Phạm Thị Tài ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 3, 4 ấp Bình Chiến; tổ 3, 7, 8, 10 ấp Bình Thuận xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xuất khẩu Trần Thảo ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Ban Quản Lý Cảng Cá; Cơ sở Trung Thu 2 ấp Bình Đông xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cấp Nước Đan Mạch ấp Bình Phú xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Dung ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Hòa Long; ấp An Nghĩa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 09:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 30/07/2026 đến 10:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 30/07/2026 đến 15:15:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Xuân; Phú Khương; Phước Hưng; Phú Lễ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Bình Đông xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6 ấp Phong Mỹ xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Ấp Phong Mỹ, Phong Quới; tổ 1A ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa -Tổ 5 ấp Phú Thuận xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp Bình Đông xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/07/2026 đến 10:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Tân Lợi xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp Hưng Phú xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/07/2026 đến 15:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Phú Long xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tịnh xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Yên xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần của ấp Hòa Quí, Hòa Phú, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tịnh xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần của ấp Hòa Thuận, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thới xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần của ấp An Hòa, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần của ấp Bình Lương, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14, 15 ấp Đông Hoà, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 12:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Đông Hoà, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Vĩnh Trị, xã xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 30/07/2026 đến 09:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7 ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 30/07/2026 đến 12:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13 ấp Tân Thuận, ã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 09:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14, 15, 16, 17 ấp Thanh Bình, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp