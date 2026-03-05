Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Hatchback hạng B của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen

Hyundai i20 Knight – phiên bản đặc biệt của dòng hatchback hạng B vừa được Hyundai Motor India với giá quy đổi chỉ từ 236 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai i20 Knight – phiên bản đặc biệt của dòng hatchback hạng B vừa được Hyundai Motor India giới thiệu, bổ sung vào danh mục sản phẩm Knight với phong cách thiết kế đen tuyền cá tính. Bên cạnh đó, hãng cũng ra mắt biến thể Hyundai i20 N Line Knight dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao.

Theo công bố từ nhà sản xuất, i20 Knight được phát triển dựa trên hai phiên bản cao cấp là Sportz (O) số sàn và Asta (O) CVT.

So với bản tiêu chuẩn, các biến thể Knight có giá cao hơn 10.000 Rupee (tương đương khoảng 2,6 triệu đồng). Đồng thời, Hyundai cũng bổ sung cánh gió sau cho hai bản i20 Asta và Asta (O).

Riêng bản Asta (O) CVT được trang bị thêm camera hành trình cùng tính năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Đáng chú ý, giá bán của Asta MT và Asta (O) CVT đã tăng lần lượt 4.000 Rupee và 15.000 Rupee, trong khi Asta (O) MT giữ nguyên mức niêm yết.

Hyundai i20 Knight sử dụng động cơ xăng 1.2L, cho công suất tối đa 83 mã lực, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT.

i20 N Line Knight có nhiều công nghệ hiện đại hơn so với Hyundai Grand i10. Ảnh: Tổng hợp

Trong khi đó, i20 N Line Knight được phát triển từ phiên bản N8 cao cấp nhất, có giá cao hơn 12.000 Rupee so với bản tiêu chuẩn, nhưng vẫn thấp hơn 3.000 Rupee so với biến thể N8 hai tông màu. Bản N Line Knight cũng được bổ sung camera hành trình và hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay không dây.

Phiên bản N Line Knight trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp (DCT).

Về thiết kế, các phiên bản Knight nổi bật với bộ mâm hợp kim sơn đen, kẹp phanh màu đỏ, ốp bảo vệ gầm trước/sau màu đen, ốp gương và viền bậc cửa sơn đen, logo Hyundai và biểu tượng Knight màu đen mờ. Riêng i20 N Line Knight có thêm thanh giá nóc màu đen.

Khoang nội thất hiện đại, với tone màu đen chủ đạo. Ảnh: Tổng hợp

Khoang nội thất mang tông đen chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết màu đồng thau, ghế bọc hai tông đen – đồng. Bàn đạp kim loại cho chân ga, phanh và côn (đối với bản số sàn) cũng góp phần tăng chất thể thao.

Giá hatchback hạng B Hyundai i20 Knight và i20 N Line Knight

Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai i20 Knight và i20 N Line Knight có giá khởi điểm từ 9,15 lakh Rupee (khoảng 236 triệu đồng).

Dù sở hữu mức giá cạnh tranh, thấp hơn một số mẫu xe hạng A, hai phiên bản này vẫn được nâng cấp đáng kể về diện mạo và trang bị, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm một mẫu hatchback hạng B phong cách và giàu tiện ích.

