Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Thứ năm, 11:19 05/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 236 triệu đồng, hatchback hạng B mới của Hyundai sở hữu trang bị và thiết kế vượt trội so với Grand i10, thậm chí tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cỡ A như Kia Morning trong cùng tầm giá.

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn vừa lòng khách hàng - Ảnh 1.Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê

GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại và mô hình sở hữu linh hoạt.

Hatchback hạng B của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn vừa lòng khách hàng - Ảnh 2.

Hyundai i20 Knight – phiên bản đặc biệt của dòng hatchback hạng B vừa được Hyundai Motor India với giá quy đổi chỉ từ 236 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai i20 Knight – phiên bản đặc biệt của dòng hatchback hạng B vừa được Hyundai Motor India giới thiệu, bổ sung vào danh mục sản phẩm Knight với phong cách thiết kế đen tuyền cá tính. Bên cạnh đó, hãng cũng ra mắt biến thể Hyundai i20 N Line Knight dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao.

Theo công bố từ nhà sản xuất, i20 Knight được phát triển dựa trên hai phiên bản cao cấp là Sportz (O) số sàn và Asta (O) CVT.

So với bản tiêu chuẩn, các biến thể Knight có giá cao hơn 10.000 Rupee (tương đương khoảng 2,6 triệu đồng). Đồng thời, Hyundai cũng bổ sung cánh gió sau cho hai bản i20 Asta và Asta (O).

Riêng bản Asta (O) CVT được trang bị thêm camera hành trình cùng tính năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Đáng chú ý, giá bán của Asta MT và Asta (O) CVT đã tăng lần lượt 4.000 Rupee và 15.000 Rupee, trong khi Asta (O) MT giữ nguyên mức niêm yết.

Hyundai i20 Knight sử dụng động cơ xăng 1.2L, cho công suất tối đa 83 mã lực, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT.

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn vừa lòng khách hàng - Ảnh 3.

i20 N Line Knight có nhiều công nghệ hiện đại hơn so với Hyundai Grand i10. Ảnh: Tổng hợp

Trong khi đó, i20 N Line Knight được phát triển từ phiên bản N8 cao cấp nhất, có giá cao hơn 12.000 Rupee so với bản tiêu chuẩn, nhưng vẫn thấp hơn 3.000 Rupee so với biến thể N8 hai tông màu. Bản N Line Knight cũng được bổ sung camera hành trình và hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay không dây.

Phiên bản N Line Knight trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 7 cấp (DCT).

Về thiết kế, các phiên bản Knight nổi bật với bộ mâm hợp kim sơn đen, kẹp phanh màu đỏ, ốp bảo vệ gầm trước/sau màu đen, ốp gương và viền bậc cửa sơn đen, logo Hyundai và biểu tượng Knight màu đen mờ. Riêng i20 N Line Knight có thêm thanh giá nóc màu đen.

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn vừa lòng khách hàng - Ảnh 4.

Khoang nội thất hiện đại, với tone màu đen chủ đạo. Ảnh: Tổng hợp

Khoang nội thất mang tông đen chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết màu đồng thau, ghế bọc hai tông đen – đồng. Bàn đạp kim loại cho chân ga, phanh và côn (đối với bản số sàn) cũng góp phần tăng chất thể thao.

Giá hatchback hạng B Hyundai i20 Knight và i20 N Line Knight

Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai i20 Knight và i20 N Line Knight có giá khởi điểm từ 9,15 lakh Rupee (khoảng 236 triệu đồng).

Dù sở hữu mức giá cạnh tranh, thấp hơn một số mẫu xe hạng A, hai phiên bản này vẫn được nâng cấp đáng kể về diện mạo và trang bị, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm một mẫu hatchback hạng B phong cách và giàu tiện ích.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn vừa lòng khách hàng - Ảnh 5.

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn vừa lòng khách hàng - Ảnh 6.

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn vừa lòng khách hàng - Ảnh 7.

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm cực sốc tới 51 triệu đồng, rẻ nhất lịch sử phân khúc hạng A, Kia Morning khó so nổi doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm cực sốc tới 51 triệu đồng, rẻ nhất lịch sử phân khúc hạng A, Kia Morning khó so nổi doanh số

Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp gia đình đi trong đô thị

Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp gia đình đi trong đô thị

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 37 phút trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn tiếp tục ấm nóng.

Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn giữ nguyên không thay đổi so với chốt phiên chiều qua.

Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, giá từ 20–27 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi khoảng 65 km/lần sạc, thiết kế hoài cổ.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 3/2026, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

SUV hạng A hybird giá 295 triệu đồng của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone, rẻ chỉ như Kia Morning cực thích hợp đi trong đô thị

SUV hạng A hybird giá 295 triệu đồng của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone, rẻ chỉ như Kia Morning cực thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A Kia Stonic 2026 có loạt nâng cấp đáng chú ý, trải dài từ diện mạo, khoang nội thất đến hệ truyền động hybrid nhẹ.

Giá bạc hôm nay (4/3): Sau phiên hồi nhẹ, thị trường trong nước biến động nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (4/3): Sau phiên hồi nhẹ, thị trường trong nước biến động nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,4 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau nhịp hồi phục nhẹ ở phiên trước, giá bạc trong nước sáng nay (4/3) tiếp tục ghi nhận những biến động trong biên độ hẹp, dao động phổ biến từ 86 – 90 triệu đồng/kg. Mức tăng tại các hệ thống vào khoảng 1,4 triệu đồng/kg so với đầu phiên.

Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13 Pro Max rẻ vẫn là một lựa chọn hấp dẫn về phần cứng khi nó có camera 3 mắt zoom quang học, khung thép xịn và màn 120Hz là những điều mà iPhone 17 mới cũng chưa có đủ.

Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân cao nhất ở mức 6,8%.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá bán của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, lên mức 181,2-184,2 triệu/lượng.

Xem nhiều

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.

Giá lăn bánh Kia Morning giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Kia Morning giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường
Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?

Giá cả thị trường
Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top