Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 – 8/3/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 5 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 5 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 5 – 8/3/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Quảng Trường Yersin, Hàn Thuyên. (mỗi trạm cắt 1 đến 2 giờ để công tác)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lê Văn Tám

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mỏ đá Cam Ly.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 đoạn đường Bùi Thị Xuân, Thông Thiên Học, 1 đoạn đường Cổ Loa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tỉnh Đội, XN Dược ( mỗi trạm cắt 1 đến 2 giờ để công tác)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: Mã trạm – tên trạm: 030220180 - 473/167 Tòa Án Mã trạm – tên trạm: 030200014 - 480/2/69/1 Đại học Tôn Đức Thắng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mã trạm – tên trạm: 030220205 - Trạm 473/177/1 - UB Bảo Lộc Mã trạm – tên trạm: 030240633 - 471/56/96/43/11T1 BLaosrê

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220299 - Trạm 473/185/30/13/1 - Chi Cục Thuế Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030240694 - 471/56/96/150 BLaosrê

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: cty trung nam

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 474/153/19/0 vào hướng các trạm: 030240247 - 474/153/19/4; 030240252 - 474/153/19/11; 030240262 - 474/153/19/16 Tân Hà & 030240257 - 474/153/19/6/1 Trà Ngọc Dung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/03/2026 đến 15:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực các trạm: - 030240460 - 471/14/14 Xóm Bắc - 030240470 - 471/1/12 Lộc Châu - 030240469 - 471/1/3 Lộc Châu - 030240482 - 471/1/26 Lộc Châu - 030240468 - 471/1/15/1 Cty SXTM Vôi Càng Long - 030240455 - 471/7/6 Cty CP Lộc Châu - 030240686 - 471/7/5/1 CTy Kim Long - 030240340 - 471/72 Lộc Châu - 030240342 - Trạm 471/71/1 - Tiến Lộc Phạm - 030240460 - 471/14/14 Xóm Bắc - 030240450 - 471/26 Ánh Mai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/03/2026 đến 11:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: - Một phần thôn Nghĩa Hội thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần thôn Nghĩa Hội thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Tuyến 475 - Trạm 110KV Di Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ 473/28/95

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Chi Rông thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn K’Rèn thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Gần Reo thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA PHẠM THỊ THÚY

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CT HOA LAN THANH HÀ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA ĐỖ XUÂN TĨNH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA NGUYỄN ANH VŨ - 25KVA (475/364/22/3/1)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 14, 31 thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRẦN LÊ GIA TRANG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CT CÀ PHÊ B&V VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực xã Tân Hội( bao gồm xã Tân Hội cũ, xã Tân Thành cũ) và một phần thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng, thôn Văn Minh thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần Thống Nhất thuộc xã Tân Hà Lâm Hà (xã Đan Phượng cũ). Sửa chữa lưới điện hạ thế

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thống Nhất thuộc xã Tân Hà Lâm Hà (xã Đan Phượng cũ).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công Ty TNHH Du lịch Phương Trang;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công Ty TNHH Du lịch Phương Trang;

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Bê Đê xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 12 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: Từ thôn Đông Mang đến đầu đèo Khánh Lê thuộc xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 5 – 8/3/2026.