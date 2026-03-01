Lịch cúp điện An Giang thứ Hai ngày 2/3/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong danh sách mất điện?
GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 2/3/2026 một số nơi thuộc khu vực An Giang sẽ bị mất điện.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) ngày 2/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang ngày 2/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang ngày 2/3/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện An Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện Chợ Mới
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện Châu Đốc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện Tân Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện Thoại Sơn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện Châu Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Nhánh rẽ Lư Quốc Sử Em trụ 472PT/139/16 (472PT/180) tuyến 472PT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 09:10:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm TB Út Nghi (Thạnh Phú) trụ 472PT/236/31 (472PT/207) tuyến 472PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 02/03/2026 đến 10:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Lê Văn Diện trụ 472PT/236/20A/01 (472PT/218A/01) tuyến 472PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/03/2026 đến 14:10:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T1A Mương Khai trụ 472PT/236/17 (472PT/221) tuyến 472PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 02/03/2026 đến 15:30:00 ngày 02/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tri Tôn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện Tịnh Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
Lịch cúp điện An Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.
