Lịch cúp điện An Giang thứ Hai ngày 2/3/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong danh sách mất điện?

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) ngày 2/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang ngày 2/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện An Giang ngày 2/3/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện An Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân

KHU VỰC: Nhánh rẽ Lư Quốc Sử Em trụ 472PT/139/16 (472PT/180) tuyến 472PT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/03/2026 đến 09:10:00 ngày 02/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Út Nghi (Thạnh Phú) trụ 472PT/236/31 (472PT/207) tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 02/03/2026 đến 10:30:00 ngày 02/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lê Văn Diện trụ 472PT/236/20A/01 (472PT/218A/01) tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/03/2026 đến 14:10:00 ngày 02/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1A Mương Khai trụ 472PT/236/17 (472PT/221) tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 02/03/2026 đến 15:30:00 ngày 02/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.

Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 2/3/2026.