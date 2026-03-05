Giá bạc hôm nay (5/3): Thị trường trong nước 'lao dốc' bất ngờ', có nơi giảm tới 3 triệu đồng/kg chỉ vài giờ
GĐXH - Sau phiên phục hồi nhẹ trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 5/3 ghi nhận đà giảm mạnh, có thời điểm biên độ giảm lên tới 3 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay bất ngờ giảm sâu sau phiên tăng nhẹ.
Cụ thể, tại Phú Quý, giá bạc mở cửa ở mức 87,4 triệu đồng/kg. Tuy nhiên đến thời điểm giữa trưa, giá đã giảm sâu xuống còn khoảng 84,4 triệu đồng/kg, tương đương mức điều chỉnh lên tới 3 triệu đồng/kg.
Sau các nhịp điều chỉnh trong phiên chiều, giá giao dịch có dấu hiệu hồi phục nhẹ, tiến gần trở lại mốc 86 triệu đồng/kg.
Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại hệ thống Ancarat. Nếu đầu phiên sáng, giá bán ra của đơn vị này ở mức 86,7 triệu đồng/kg thì đến chiều cùng ngày đã giảm về khoảng 85,5 triệu đồng/kg, tương đương mức giảm khoảng 1,3 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, Sacombank – SBJ vẫn giữ nguyên mức giá bán ra ở vùng 89 triệu đồng/kg. Đây hiện là đơn vị niêm yết giá bạc cao nhất trên thị trường trong nước.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang dao động quanh mức 83,6 USD/ounce, phản ánh xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó.
