Điểm danh những tuyến phố có giá đất ở đắt đỏ bậc nhất Hà Nội năm 2026
GĐXH - Theo bảng giá đất mới được Hà Nội ban hành và áp dụng cho năm 2026, giá đất trên các tuyến đường: Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hàng Đào... đang có giá cao nhất, hơn 700 triệu đồng/m2.
Bất động sản luôn là kênh đầu tư ưa thích, hấp dẫn nhiều người. Bước sang năm 2026, dự kiến giá các loại hình bất động sản vẫn tiếp tục tăng. Bởi theo bảng giá đất điều chỉnh của UBND thành phố Hà Nội, ban hành ngày 26/11/2025, giá đất tại hầu hết các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cao so với bảng giá đất áp dụng năm 2025
Nếu như theo bảng giá đất áp dụng năm 2025, các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm có giá đắt đỏ bậc nhất Hà Nội. Cụ thể, những thửa giáp mặt đường tại loạt tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm như Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ), giá đất ở có mức cao nhất là hơn 695,3 triệu đồng/m2. Mức giá này cũng đang được áp dụng cho các tuyến đường Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn).
Sau các tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm, giá đất của một số tuyến đường khác tại quận Ba Đình cũng có giá khá cao, trên 400 triệu đồng một mét vuông, cụ thể giá đất ở tại đường Phan Đình Phùng đang có giá cao nhất hơn 450 triệu đồng/m2.
Thì theo bảng giá đất mới áp dụng năm 2026, giá đất ở tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng, dẫn đầu vẫn là những tuyến phố trung tâm như: giá đất ở tại đường Bà Triệu, đoạn từ đường Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo hiện đang có giá 702.194.000 đồng/m2; mức giá 702.194.000 đồng cũng được áp dụng cho các tuyến đường khác như đường Lê Thái Tổ, đường Lý Thường Kiệt; đoạn từ đầu đến cuối đường Nhà Thờ, đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn.
Tại bảng giá đất ban hành của UBND thành phố Hà Nội áp dụng năm 2026, các tuyến đường như Hàng Gai, Hàng giấy, Hàng Đường, hàng Khoai, Hàng Mã, Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Diệu... giá đất ở tại vị trí 1 cũng đều đã vượt ngưỡng trên 400.000.000 đồng/m2 tại bảng giá đất.
Như vậy hiện nay, căn cứ theo bảng giá đất điều chỉnh của UBND thành phố Hà Nội, ban hành ngày 26/11/2025, áp dụng cho năm 2026, giá đất ở tại các phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dửa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Từ Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng đang có mức giá vượt trội hơn hẳn so với các khu vực khác.
