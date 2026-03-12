Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị mất điện cả ngày?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 12 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần Kinh Cống Giồng Nỗi Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.33MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Quang Diệu, Đoàn Giỏi, Khu Vành Đai 2 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 13:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Mậu Thân, Huỳnh Hữu Nghĩa, Ngô Thời Nhiệm Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu đô thị Nam Bắc Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Đông, xã Hưng Mỹ tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Luận, Kinh Ba, Hố Gùi, Vinh Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Ấp Bình Minh 1, ấp 2, 3, 5, xã Trần Văn Thời, ấp Cơi 5, Cơi 6A xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 13:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; ấp Thuận Lợi A, ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm DNTN hãng Nước đá Vĩnh Phát, Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Cái Cám, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.