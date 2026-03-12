Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026: Những khu vực nào sẽ bị mất điện cả ngày?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 12 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/3/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần Kinh Cống Giồng Nỗi Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.33MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Quang Diệu, Đoàn Giỏi, Khu Vành Đai 2 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 13:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Mậu Thân, Huỳnh Hữu Nghĩa, Ngô Thời Nhiệm Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu đô thị Nam Bắc Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nước
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lợi Đông, xã Hưng Mỹ tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Luận, Kinh Ba, Hố Gùi, Vinh Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Ấp Bình Minh 1, ấp 2, 3, 5, xã Trần Văn Thời, ấp Cơi 5, Cơi 6A xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 13:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; ấp Thuận Lợi A, ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm DNTN hãng Nước đá Vĩnh Phát, Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Cái Cám, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 16:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 12 - 15/3/2026.
