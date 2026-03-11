Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều hộ dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 11 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 37,5kVA K3P3A , trạm 50kVA K3P3, trạm 37,5kVA Tổ 83-K3P3, tổ 10, tổ 11, tổ 83, khóm 3, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp Phước Yên, Phú Long, Phú Lợi, Phú Thạnh, Phước Bình, Phước Lợi, Hòa Thạnh, Cả Chinh, Vườn Xoài, Cườm Nga, Xẻo Mít, Bầu Gốc, tổ 6, tổ 10, tổ 15, tổ 19, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 1 Long Quới, trạm 2 Long Quới, trạm Long Quới 2A, tổ 7, tổ 8, ấp Long Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 37,5kVA K3P9A-1, tổ 2, tổ 2C, Khóm 3, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 3, tổ 9, tổ 9A, Khóm Tân Phú, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nước Tinh Khiết Chín Hỏi, ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ấp Trứng Minh Trúc, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 11/03/2026 đến 11:45:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Tạo, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Xay Xát Trần Văn Hùng, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp La Ghì 2, một phần tổ 11, ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Giồng Gòn, một phần tổ 14, ấp Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 12/03/2026 đến 11:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Trí A2, một phần tổ 7, ấp Tường Trí, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ba Chùa, một phần tổ 12, ấp Ba Chùa, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Bầy Dầy, một phần tổ 13, ấp Bầy Dầy, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/03/2026 đến 10:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thôn Rôn 2A, một phần tổ 14+15, ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Liên 3, thuộc tổ 21, ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 11:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trường Hội 6, thuộc tổ 13, ấp Trường Hội, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng VLXD Linh Sam thuộc ấp Phong Thới, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Công ty Vạn Thành Đạt thuộc ấp Quới Hiệp, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Hộ sử dụng điện chuyên dùng Xưởng Cưa Võ Minh Nhựt thuộc ấp Trường Hội, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Hộ sử dụng điện chuyên dùng Hộ kinh doanh Cẩm Hồng thuộc ấp Phú Tiên, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện kinh doanh thuộc TBA Vinfast Phú Đức, tổ 26, ấp Phú An, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:15:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Vườn Cò 6, tổ 8, ấp Thiềng Long, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 08:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Tịnh A, tổ 3, ấp Bình Tịnh A, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Tịnh 2, tổ 9, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:45:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Tịnh B, tổ 16, ấp Bình Tịnh B, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 12/03/2026 đến 14:15:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 3, tổ 11, ấp Long Khánh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện kinh doanh thuộc TBA Cơ sở sản xuất Thanh Trúc, tổ 17, ấp An Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:15:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 2-2, tổ 17, ấp Long Hòa, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 08:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 2-3, tổ 17, ấp Long Hòa, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 3A, tổ 11, ấp Long Khánh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 2A, tổ 15, ấp Long Phước; tổ 19, ấp Long Hòa 2, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 1, tổ 18, ấp Long Phước, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:45:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Tổ NDTQ số 02+03 ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ NDTQ số 05 ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ NDTQ số 07 ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Cầu Mười Bồi, thuộc tổ 8, ấp Thành Trí, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Kênh Đòn Dong , thuộc tổ 6, ấp Hưng Phú, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc Hưng Nghĩa 1 thuộc tổ 2, ấp Hưng Nghĩa, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc DC Hưng Lợi 2 thuộc tổ 7, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 16:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp