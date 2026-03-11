Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 11 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 11 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 11 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Minh Phong- Vĩnh Hòa 1- xã Bình An - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Minh Phong- KP Minh An - Minh Long- xã Châu Thành - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hà A (trạm Kênh 1-1, Kênh 1-2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông kinh Nam Thái gồm tổ 8, tổ 9 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80 từ cầu Vàm Rầy đến gần cầu Tám Ngàn gồm từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/03/2026 đến 13:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Cỏ Cội & dọc 2 đê Quốc Phòng Bãi Dương từ cống Vàm Rầy đến gần kinh 286 gồm từ tổ 8 đến tổ 17 ấp Vàm Rầy, tổ 22 ấp Thuận Hòa xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Cỏ Cội từ tổ 14 đến tổ 15 ấp Vàm Rầy xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/03/2026 đến 15:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Lớn, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Lớn, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 7 An Thới , Khu Phố Đường Bào , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Bãi Thơm , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 14h00: Kênh Ruột Xã ấp Ruộng Sạ 1 xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 8h30 đến 10h00: Ấp Bời Lời A, Cái Nứa, Hòa Thành, Tân Bình, Đồng Tranh và một phần ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trường xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 13:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thu Đông, xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hưng 2, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương, xã Hòa Điền.( Dọc QL 80 từ Tiều Đoàn 207 đến Cầu T5, Khu vực Kinh Cái Tre; Khu vực Kinh Lung Lớn sau UBND xã Hòa Điền )

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/03/2026 đến 07:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương, ( Dọc QL 80 từ Công Ty 10 đến Tiều Đoàn 207 )

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/03/2026 đến 07:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương, ( Dọc QL 80 từ Công Ty 10 đến Khu vực Bình An ) và xã Hòn nghệ, xã Sơn Hải.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/03/2026 đến 07:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương, ( Dọc QL 80 từ Công Ty 10 đến Khu vực Ba Hòn đi Hà Tiên )

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/03/2026 đến 07:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương, ( Dọc QL 80 từ Công Ty 10 đến Tiều Đoàn 207 )

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 12/03/2026 đến 18:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương, ( Dọc QL 80 từ Công Ty 10 đến Khu vực Bình An ) và xã Hòn nghệ, xã Sơn Hải.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 12/03/2026 đến 18:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương, ( Dọc QL 80 từ Công Ty 10 đến Khu vực Ba Hòn đi Hà Tiên )

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 12/03/2026 đến 18:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương; xã Hòa Điền ( Dọc QL -80 từ tiểu đoàn 207 đến cầu T5, Khu vực Kinh Cái Tre, khu vực Kinh Lung Lớn sau UBND xã Hòa Điền )

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 12/03/2026 đến 18:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương, một phần xã Hòa Điền, ( một phần ấp khu vực ấp Lò Bom. ấp Cư Xá, Cư Xá Mới Khu Kinh T3 ) + một phần xã Vĩnh Điều.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/03/2026 đến 07:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương ( ấp Lung Kha Na, ấp Rạch Đùng, ấp Sông Chinh, ấp Rẫy Mới )

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/03/2026 đến 07:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương ( ấp Xà ngách, ấpKiên Tân, ấp Ba Núi, ấp Núi Mây, ấp Hòn Chông )

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/03/2026 đến 07:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương ( ấp Lò Bom, ấp Cư Xá, Cư Xá Mới ) xã Hòa Điền Khu Kinh T3, một phần xã Vĩnh Điều

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 13/03/2026 đến 18:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương ( ấp Lung Kha Na, ấp Rạch Đùng, ấp Sông Chinh, ấp Rẫy Mới )

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 13/03/2026 đến 18:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Kiên Lương ( ấp Xà ngách, ấpKiên Tân, ấp Ba Núi, ấp Núi Mây, ấp Hòn Chông )

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 13/03/2026 đến 18:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: -Từ 9h00 đến 14h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Chống Mỹ– xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 8h00 đến 10h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Vĩnh Thành, – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 10h00 đến 12h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Vĩnh Hưng, – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 13h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Vĩnh Trung, – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 12h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Xẻo Kè A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 13h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Vĩnh Lập – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/3/2026.