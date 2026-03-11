Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điện

Thứ tư, 13:01 11/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 11 – 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11 – 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11 – 15/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 11 – 15/3/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết


KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Thúc Kháng khu vực Chợ Mũi Né thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Bùi Thị Xuân, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt, Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Đào Duy Tùng thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 07:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trục đường Trần Quang Diệu, 19/4, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Hồng Phong thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Bùi Thị Xuân, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt, Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Đào Duy Tùng thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tuy Phong

KHU VỰC: Một phần thôn 3 Phước Thể, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn 1, 2, và Thôn 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Phú Hòa, Phú Thủy, Phú Hải, Phú Tân- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Giang Hải, Song Thanh 2- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Hàm Tân


KHU VỰC: Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 12/03/2026 đến 13:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Tân Nghĩa - Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 13:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc


KHU VỰC: Một phần khu phố Đại Lộc, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Bắc Bình


KHU VỰC: Thôn Lương Đông- xã Lương Sơn ; Thôn Thái Thuận- xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Thái Bình, Thái Hiệp, Châu Hanh, Thanh-xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Lương Tây, Lương Nam, Lương Trung, Lương Bình , Lương Hòa - xã Lương Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Hồng Lâm, Hồng Chính, Hồng Hải, Hồng Trung, Thanh Thịnh, xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngàyLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều hộ dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều hộ dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 11/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 11/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường sẽ nằm trong diện mất điện

Cùng chuyên mục

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tay

Giá cả thị trường - 4 phút trước

GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.

Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt

Giá bạc hôm nay (11/3): Sau phiên tăng, thị trường trong nước hạ nhiệt

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ khi mở phiên giao dịch sáng 11/3. Mặc dù có thời điểm giao dịch quanh ngưỡng 91 triệu đồng/kg, nhưng sau nhiều nhịp điều chỉnh, giá bán ra trên thị trường trong nước đã giảm so với đầu phiên.

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, một mặt hàng giảm sâu

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/3, Bộ Công thương đã có phương án điều hành giá xăng dầu mới Giá xăng dầu sau khi chi Quỹ Bình ổn giá từ 4.000 – 5.000 đồng/mặt hàng, giá bán lẻ tăng giảm đan xen.

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 11/3/2026 tăng mạnh ở vàng SJC và nhẫn trơn.

Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max giảm cực sốc, chỉ từ 4,8 triệu đồng, xứng danh iPhone Pro Max rẻ xịn nhất Việt Nam

Giá iPhone 11, iPhone 11 Pro Max giảm cực sốc, chỉ từ 4,8 triệu đồng, xứng danh iPhone Pro Max rẻ xịn nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - iPhone 11 vẫn chưa hết thời, trái lại, đây vẫn là dòng sản phẩm hấp dẫn tại thị trường máy cũ đặc biệt là iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max.

Tỷ giá USD hôm nay 11/3: Giá USD tự do lên 27.240 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 11/3: Giá USD tự do lên 27.240 đồng/USD

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (11/3) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường chính thức và thị trường tự do. Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu hết giảm nhẹ so với phiên trước, thì USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, đưa giá bán lên tới 27.240 đồng/USD.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị mất điện liên tục trong tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị mất điện liên tục trong tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

MPV 7 chỗ giá 283 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, 3 loại động cơ tùy chọn, công nghệ độc quyền, rẻ hơn cả Kia Morning, thấp nhất phân khúc

MPV 7 chỗ giá 283 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, 3 loại động cơ tùy chọn, công nghệ độc quyền, rẻ hơn cả Kia Morning, thấp nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ Wuling Xingguang 730 được dự báo sẽ trở thành mẫu MPV có giá bán thấp nhất phân khúc tại thị trường Trung Quốc.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều hộ dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều hộ dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt dù vừa ra mắt với thiết kế 'lột xác' so với phiên bản tiền nhiệm.

Xem nhiều

Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt

Giá xe Honda Lead 2026 giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách hàng chọn mua thay Vision, Air Blade vì chi trả tốt

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 chỉ từ 39,5 triệu đồng được trang bị cực xịn xò cùng thiết kế đẹp long lanh.

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻ

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 11/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 11/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 10 – 15/3/2026: Điểm danh những nơi sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top