Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 11 – 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11 – 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 11 – 15/3/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Thúc Kháng khu vực Chợ Mũi Né thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Bùi Thị Xuân, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt, Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Đào Duy Tùng thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 07:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Quang Diệu, 19/4, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Hồng Phong thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Bùi Thị Xuân, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công, Hoàng Quốc Việt, Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Đào Duy Tùng thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/03/2026 đến 13:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong

KHU VỰC: Một phần thôn 3 Phước Thể, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 1, 2, và Thôn 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 10:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Phú Hòa, Phú Thủy, Phú Hải, Phú Tân- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 12:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Giang Hải, Song Thanh 2- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 12/03/2026 đến 13:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Nghĩa - Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 13:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần khu phố Đại Lộc, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Lương Đông- xã Lương Sơn ; Thôn Thái Thuận- xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Thái Bình, Thái Hiệp, Châu Hanh, Thanh-xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Tây, Lương Nam, Lương Trung, Lương Bình , Lương Hòa - xã Lương Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hồng Lâm, Hồng Chính, Hồng Hải, Hồng Trung, Thanh Thịnh, xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 11 – 15/3/2026.