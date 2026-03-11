Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị mất điện liên tục trong tuần

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 11 – 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 11 – 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 11 – 15/3/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Chỉ mất điện 1KH trạm tự dùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc các đường Châu Văn Tiếp, Trần Quang Diệu, Trần Phú, Trần Văn Sắc, Hồ Hoàn Kiếm.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), khu vực (hẻm 73 đường Phú Lợi), Lê Hồng Phong (từ giáp nhà số 290, 425 đến giáp nhà số 406, 569), Văn Ngọc Chính (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến nhà số 162, 167), Dương Minh Quan (từ giáp đường Văn Ngọc Chính đến giáp nhà số 89,106), Đoàn Thị Điểm (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 40). Khu vực Hẻm 263 Phú lợi, Hẻm 699 Võ Văn Kiệt (từ giáp nhà số 699/22 đến giáp Hẻm 263 Phú Lợi), khu vực hẻm 73 đường Phú Lợi (từ giáp nhà 73/32 đến giáp nhà 73/63 và khu vực Hẻm 98 Trần Hưng Đạo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 13:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: đường 30/4 (từ giáp đường Nguyễn Du đến giáp nhà số 168, 211)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/03/2026 đến 12:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Mạc Đĩnh Chi - phía đối diện KDC 5A (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 468)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 396, 420 đến giáp đường 30/4)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hùng Vương (từ giáp đường Yết Kiêu đến cuối Hẻm 3), đường Yết Kiêu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đại - xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/03/2026 đến 13:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Một phần ấp Phước An – xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi B – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 01 khách hàng TT Y Tết Mỹ Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cù Lao Dung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Khu vực Tân Thời phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Khánh Hòa, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 14:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 09:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phú Hữu, ấp Phú Đa, ấp Phú Trường, ấp Phú Thứ, ấp Mây Hắt, xã Trường Khánh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Saintard, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/03/2026 đến 10:20:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lợi Hưng, xã Trường Khánh, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/03/2026 đến 14:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Đa, xã Trường Khánh, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 11/03/2026 đến 15:20:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:40:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Sóc Mới, xã Long Phú, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khoan Tang, xã Long Phú, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2, xã Long Phú, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Sóc Mới, xã Long Phú, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5, xã Long Phú, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tây B, phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thuận Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 – 15/3/2026.

Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Thạnh An 3, Thạnh An 4, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp