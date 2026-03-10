Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 10 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 10 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 7 xã Truông Mít Ấp 2 xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm miền Đông, Khách hàng Dương Văn Cu, Khách hàng Ngô Thanh Tú, Chi Nhánh Hồng Lam, Khách hàng Phạm Văn Te. Phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu, Khách hàng Đào Duy Hùng, Khách hàng Phùng Văn Đẳng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Nguyễn Thị Kim Giang, Công ty TNHH Kang Run Si
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố An Đước, An Thới phường An Tịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng. Khu phố Lộc Thành, Tịnh Phong phường An Tịnh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trảng Cỏ xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tòa án nhân dân khu vực 12-Tây Ninh. Khách hàng Phan Văn Bé Sáu. Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Dương. Trường THCS Hưng Thuận.Chùa Từ Tâm.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp 1 xã Tân Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Kiên xã Tân Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Châu xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Đại xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Chẩn xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trà Sim xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1 xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu cục Cầu Khởi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Ngọc Lân.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuân.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Thanh Giang.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh; ấp Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Mai Hữu Trí
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Thị Huyền Trân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 09:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Thị Phăng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/03/2026 đến 10:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bàu Năng 1.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp 3 xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Hậu Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đặng Thị Nguyền
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phạm Viết Ứng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường tiểu học Tân Phong
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lê Thành Danh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Đá, Thanh Xuân xã Trà Vong; ấp Gò Cát xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Bình xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Long Cường xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 14 phút trước
GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 16 phút trước
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Những giấy tờ cần lưu ý khi làm thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 51 phút trước
GĐXH - Khi làm hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người làm thủ tục cần lưu ý những loại giấy tờ, văn bản sau.
Hatchback cỡ nhỏ giá 290 triệu đồng thiết kế trẻ trung, đi 420km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning thích hợp đi trong đô thị sẽ sản xuất tại Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hatchback cỡ nhỏ giá dự kiến dưới 300 triệu đồng, tầm hoạt động tối đa 420 km mỗi lần sạc, hướng tới khách hàng trẻ.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ngang SH, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade được dân tình săn đónGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc được dân tình săn đón bởi thiết kế đậm chất châu Âu, trang bị xịn hơn cả Honda SH Mode, giá bán chỉ 52 triệu đồng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Ba ngày 10/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày?Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 10/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt có thể bị phạt nặng?Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã đề xuất tăng nặng mức xử phạt với hành vi liên quan đến kinh doanh xăng dầu.
Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiuBảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 9/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp chưa từng có, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp giá lăn bánh mẫu MPV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.
Giá vàng hôm nay 9/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay đột ngột lao dốc, vàng miếng SJC sáng nay giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng.