Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 10 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 10 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 10 - 15/3/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 7 xã Truông Mít Ấp 2 xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm miền Đông, Khách hàng Dương Văn Cu, Khách hàng Ngô Thanh Tú, Chi Nhánh Hồng Lam, Khách hàng Phạm Văn Te. Phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu, Khách hàng Đào Duy Hùng, Khách hàng Phùng Văn Đẳng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 17:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Nguyễn Thị Kim Giang, Công ty TNHH Kang Run Si

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố An Đước, An Thới phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng. Khu phố Lộc Thành, Tịnh Phong phường An Tịnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trảng Cỏ xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tòa án nhân dân khu vực 12-Tây Ninh. Khách hàng Phan Văn Bé Sáu. Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Dương. Trường THCS Hưng Thuận.Chùa Từ Tâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp 1 xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Kiên xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Châu xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Đại xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Chẩn xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Sim xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1 xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/03/2026 đến 17:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu cục Cầu Khởi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/03/2026 đến 09:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Ngọc Lân.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/03/2026 đến 11:30:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/03/2026 đến 15:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Thanh Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/03/2026 đến 17:00:00 ngày 12/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh; ấp Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Mai Hữu Trí

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Thị Huyền Trân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 09:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Thị Phăng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/03/2026 đến 10:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bàu Năng 1.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/03/2026 đến 11:30:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Ấp 3 xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/03/2026 đến 09:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Hậu Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/03/2026 đến 11:30:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/03/2026 đến 15:00:00 ngày 10/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đặng Thị Nguyền

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/03/2026 đến 09:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phạm Viết Ứng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/03/2026 đến 10:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/03/2026 đến 11:30:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường tiểu học Tân Phong

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/03/2026 đến 15:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lê Thành Danh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/03/2026 đến 16:00:00 ngày 11/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Đá, Thanh Xuân xã Trà Vong; ấp Gò Cát xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 11:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Bình xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 17:00:00 ngày 14/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Ấp Long Cường xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp