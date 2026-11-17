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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 17 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 17 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 17 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: -Khách hàng khu vực chung cư Vành Đai thuộc Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bùi Hữu Nghĩa, Khóm Rạch Bèo, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:01:00 ngày 17/11/2026 đến 08:11:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Nô Lựa B xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Minh Thuận A, Minh Thuận B xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Chông Bát, ấp Là Ca B xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp NoPok xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Giồng Dày, ấp Cós Xoài xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Năng Nơn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Năng Nơn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Giữa xã Vĩnh Kim

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim, một phần ấp Bờ Kinh xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Giữa , ấp Kim Câu xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Trà Cuôn, ấp Tân Hiệp xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần Rẫy xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Mỹ Cẩm A xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim, ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 10:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Mai Hương, ấp Vinh Cửu xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Long Hậu, ấp Ba, ấp Tư, ấp Nhất B, ấp Nhất A xã Mỹ Long; một phần ấp Cải Già, Cải Trên xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Ba So, ấp Giồng Thành xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 09:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Sóc Mới xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/11/2026 đến 10:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Sơn Lang, ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Trà Kim xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/11/2026 đến 15:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Rạch, ấp Lồ Ồ, ấp Cải Già Bến xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Ấp Cây Gòn, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm UBND xã Tam Ngãi thuộc một phần ấp Ô Chích xã Tam Ngãi cấp điện khu hành chính xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: -Mất điện ấp Mé Rạch B, Giồng Giữa- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 14:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện ấp Giồng Giữa- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng NMXX Đặng Văn Hùng ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần (Tài sản ĐL)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Định Hòa - xã Tân Hòa -Một phần ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Đại Mong 1) thuộc ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/11/2026 đến 12:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Ấp 6) thuộc ấp Hòa Trinh - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Định Quới B) thuộc ấp 3 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Định Quới B1) thuộc ấp 3 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Rạch Lợp - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Te Te - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Từ Ô, Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Từ Ô 3) thuộc ấp Từ Ô - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Ấp Kinh 1) thuộc ấp Từ Ô - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Từ Ô, Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Ấp Kinh 2) thuộc ấp Từ Ô - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Sóc Tràm) thuộc ấp Cây Da - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Cây Da, Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Cây Da) thuộc ấp Cây Da - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Lê Văn Sử, Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Khóm 5) thuộc ấp Thầy Linh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Cây Ổi - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Ngô Văn Kiệt) thuộc ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ngãi Hưng - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng VT Ngãi Hùng Mới ấp Ngãi Hưng - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thành Lạc 1 (Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thành Lạc (Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/11/2026 đến 10:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Thị Hiếu (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng trạm NT Tôn Trọng Quang (Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Vương, NT Nguyễn Minh Vương 1 (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 15:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Hàm Giang 11 (Khóm Dân Thành phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/11/2026 đến 17:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lương Thanh Lắm, NT Lương Thanh Lắm 1 (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Ấp 17 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 08:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 11 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 10:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Láng Cháo phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Láng Cháo phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Láng Cháo phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phan Văn Thông (khóm Bào Sen phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Văn Long (khóm Dân Thành phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phan Kim Hương 1 (khóm Bào Sen phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Huy Dũng (khóm Dân Thành phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Bảy (khóm Dân Thành phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Tiến Em (khóm Dân Thành phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Đoàn Thị Tiếng (khóm Cồn Ông phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Quận (khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Kha (khóm Cồn Ông phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Huỳnh Thị Kiều Linh (khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Cao Văn Cẩn (khóm Cồn Ông phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Dội (khóm Cồn Ông phường Duyên Hải)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Điện Tiến Thành (trạm Đầu Giồng PT 1.1), thuộc ấp Phương Thạnh xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cấp nước Đại Phúc (trạm Cấp nước Đại Phúc), thuộc ấp Đại Phúc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/11/2026 đến 10:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Tân Định 2A) thuộc ấp Đại Phúc xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Kinh Ngay 1.1) thuộc ấp Rạch Cát xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/11/2026 đến 14:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Kinh Ngay) thuộc ấp Rạch Cát xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/11/2026 đến 15:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Cát 1) thuộc ấp Rạch Cát xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cầu Đúc) thuộc ấp Dừa Đỏ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cầu Đúc 1) thuộc ấp Dừa Đỏ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhị Long 2A) thuộc ấp Dừa Đỏ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhị Long 2) thuộc ấp Dừa Đỏ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhị Long) thuộc ấp Dừa Đỏ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty Vĩnh Phát 1 (trạm Cty Vĩnh Phát 1) thuộc ấp Đức Mỹ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đức Mỹ xã Nhị Long (trạm Đức Mỹ 2)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đức Mỹ 6) thuộc ấp Đức Mỹ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Sơn 5) thuộc ấp Long Sơn xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Sơn xã Nhị Long (trạm Long Sơn 7)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Đức Mỹ (trạm Cty TNHH Đức Mỹ) thuộc ấp Đức Mỹ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Lê Văn Hùng (trạm Lê Văn Hùng 1) thuộc ấp Đức Mỹ xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đức Hiệp 3) thuộc ấp Long Sơn xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Mỹ Hiệp 1) thuộc ấp Mỹ Hiệp xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Dừa Tấn Phát (trạm Công ty TNHH Dừa Tấn Phát) thuộc ấp Thạnh Hiệp xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Lương Thực Trà Vinh thuộc ấp Mây Tức xã Càng Long (trạm XNCB Lương Thực Càng Long, XX Mỹ Cẩm)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HKD Hiếu Đăng thuộc ấp Mây Tức xã Càng Long (trạm Sạc HKD Hiếu Đăng)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/11/2026 đến 14:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nhà máy nước Đá Hoàng Phúc thuộc ấp An Định Cầu xã An Trường (trạm NMNĐ Hoàng Phúc)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ngại xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 13:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Hòa và Bình La xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Ấp Cồn Phụng xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tầm Phương xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đa Lộc xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Y Tế Châu Thành), xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Hà Long Mến 3 thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Nại thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 09:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Liếu, xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:00:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Tăng Kim Ngân thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Triên thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/11/2026 đến 11:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Thanh Sang thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Văn Vẹn thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/11/2026 đến 14:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Hứa Thanh Minh thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Kim Dung thuộc ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/11/2026 đến 16:30:00 ngày 17/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (Trạm Long Khánh 7), thuộc ấp Long Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Bảnh thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Thạch Lợi thuộc ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Ớt - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Ớt - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 19/11/2026 đến 13:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Động Cao - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 19/11/2026 đến 13:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 19/11/2026 đến 13:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Đỗ Hoài Thanh thuộc ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Động Cao - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Động Cao - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đình Củ - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 09:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đình Củ - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ- xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 20/11/2026 đến 13:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vũng Tàu - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ- xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thốt Lốt - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Rạch Cỏ- xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lomg Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp