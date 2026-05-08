Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 10/5/2026: Danh sách khu dân cư bị mất điện tăng cao

Thứ sáu, 06:19 08/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 8 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 10/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 10/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 8 - 10/5/2026

Lịch cúp điện Tân Thành


KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 10:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Bào Sơn Khóm Bào Sơn, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 10:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Nam Bắc, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Bào Sơn Khóm Bào Sơn, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Nam Bắc, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/05/2026 đến 13:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Bào Sơn Khóm Bào Sơn, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/05/2026 đến 13:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Bào Sơn Khóm Bào Sơn, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Bào Sơn Khóm Bào Sơn, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Lệ Huyền Khóm Ông Muộn, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền, đường Võ Văn Tần Nguyễn Cư Trinh, khu dân cư LICOGI và khu Dân cư phường 1 phường 9, một phấn khu Dân Cư Minh Thắng Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 15:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Nước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 - 10/5/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn


KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Chà Là, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/05/2026 đến 13:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/05/2026 đến 13:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Trảng Lớn, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trần Văn Thời


KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:30:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/05/2026 đến 15:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Ruộng B xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/05/2026 đến 15:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1,2,3,4,6,7,9, 10B, 10C, Kinh Cũ, Kinh Chùa, Bình Minh I xả Trần Văn Thời; ấp Bình Minh II, Nhà Máy A, B, C, Kinh Đứng A, B xã Khánh Hưng; ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cơi Năm A, B, Cơi 6A xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/05/2026 đến 15:30:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện U Minh


KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Khánh An, một phần xã Khánh Hưng, xã Khánh Bình tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đầm Dơi


KHU VỰC: Một phần xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, một phần xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một Phần Ấp 2,5, ấp Tân Long B xã Đầm Dơi, một phần xã Tân Thuận, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Thanh Tùng, một phần Ấp 1, 2, 4, 6, ấp Tân Long, Tân Thành, Tân Hiệp, Nam Chánh, Đồng Tâm, Tân Khánh, Tân Điền xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nội Ô xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Trung Cang, Công Điền, Nhị Nguyệt, Bờ Đập, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thới Bình


KHU VỰC: Một phần ấp Trời Mọc xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Máy A xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp 11 xã Thớ Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Tân


KHU VỰC: Một phần ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/05/2026 đến 16:30:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển


KHU VỰC: Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

