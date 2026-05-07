Xoài hạt lép là xoài gì mà được nhiều người tiêu dùng tiêu thụ 'chóng mặt' đến vậy?

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), tại thị trường trái cây của Việt Nam vào tháng 5, bên cạnh các loại quả đang vào mùa như: Mận, dứa, mít, sầu riêng,… thì xoài hạt lép vẫn là một trong những mặt hàng hoa quả chiếm được sự quan tâm của đại đa số người tiêu dùng.

Với hương vị thơm ngon, ngọt đậm khi chín và giòn tan, xen lẫn vị chua nhẹ khi xanh, phần hạt mỏng dính, ít xơ và có giá thành bình dân, loại quả này nhanh chóng phủ rộng thị trường, được rao bán khắp nơi, từ chợ truyền thống đến "chợ mạng".

Xoài hạt lép đang bán tràn ngập thị trường, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi có vị ngọt, thơm ngon, giòn và điểm khác biệt là hạt lép, dày thịt, ít xơ.



Nhiều tiểu thương chia sẻ, xoài hạt lép là giống xoài khá nổi tiếng ở An Giang. Giống xoài này có hình dạng hơi thuôn dài, cong ở phần đuôi và thường có vỏ màu xanh đậm. Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn và vị ngọt xen chút chua thanh nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện tại, giá bán trung bình của xoài hạt lép dao động từ 15.000đ - 35.000đ/kg (tùy loại).

Xoài hạt lép có hương vị thơm ngon, giá cả lại phải chăng nên chiếm được cảm tình của người tiêu dùng.

Lý giải về nguyên nhân xoài hạt lép trở thành mặt hàng "làm mưa làm gió" trên thị trường trái cây thời gian gần đây, chị Thương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Xoài hạt lép đang ở thời điểm chín già ngon nhất, mã quả càng rám càng già, ruột vàng và hương vị rất thơm ngon, vì vậy mà được người dân ưa chuộng. Đối với đại đa số người tiêu dùng có mức thu nhập không quá cao thì mặt hàng nào đáp ứng được các tiêu chí ngon - bổ - rẻ thì sẽ được quan tâm.

Chỉ cần vài chục nghìn đồng là mọi người có thể mua được một kg xoài hạt lép, ăn tráng miệng cũng được mà chế biến các món ăn như nộm, đồ cuốn, chân gà ngâm xoài cũng ngon. Giá xoài như vậy là quá phải chăng so với các mặt hàng khác, ngày nào tôi cũng nhập vài tại xoài về bán, hôm nào gặp đúng đợt hàng già quả, đều tay là bán rất chạy, chỉ khoảng vài tiếng là khách mua hết hàng.

So với những loại quả khác, xoài hạt lép bán chạy hơn cả, nhập hàng ngày nào bán hết ngày đó, ít khi bị tồn. Có những hôm hàng vừa đưa về đến nơi, nhiều khách đã chờ sẵn để mua hàng, tiêu thụ đều đặn. Do đang sẵn hàng bày bán trên thị trường nên nhiều người cũng muốn tranh thủ thưởng thức loại quả thơm ngon này".

Tùy thuộc vào chất lượng quả, xoài hạt lép sẽ có nhiều giá bán khác nhau.

Xoài hạt lép khi xanh hay chín đều có hương vị đặc trưng, chính vì vậy mà loại quả này dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng, ai ăn một lần là sẽ không quên.

"Nhà tôi ai cũng thích ăn xoài hạt lép, từ người lớn đến trẻ nhỏ, cứ đến mùa là tôi sẽ mua hàng liên tục để cả nhà cùng thưởng thức. Xoài khi xanh thì giòn, không quá chua còn khi chín lại thơm nức, ngọt đậm, tóm lại là ăn kiểu gì cũng ngon. Nhiều hôm lướt mạng thấy người ta đăng bán trên các hội nhóm giá rất rẻ, tôi sẽ rủ các chị em làm cùng công ty mua chung để đỡ tiền giao hàng, mỗi người chia nhau vài cân, người để ăn, người mang cho.

Tôi có hỏi người bán hàng về nguồn gốc của xoài thì họ nói rằng, đây là đặc sản của vùng An Giang và một số tình miền Tây, hàng Việt Nam 100%, không có chất bảo quản nên cũng yên tâm, vừa ngon vừa rẻ thì tội gì không mua", chị Phượng (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều người bán khẳng định chắc nịch, xoài hạt lép là hàng Việt Nam nên ăn đảm bảo, không sợ có chất bảo quản, người mua hoàn toàn yên tâm.

Xoài hạt lép hay xoài Đài Loan đeo là một giống xoài du nhập và hiện nay được trồng nhiều ở các vùng Tây Nam Bộ và Đông Bộ của Việt Nam như An Giang, Tiền Giang, Đồng Nai,… Với lớp da màu xanh đậm, dáng thon, phần thân trên thường nhô ra nhường lại cho phần thắt eo gần đuôi quả xoài, tạo nên một hình dáng khó lẫn vào đâu được. Khi xoài đeo còn non, da xoài sẽ có màu xanh mạ, và dần chuyển sang xanh đậm khi xoài bắt đầu đến tuổi thu hoạch. Xoài đeo thường sẽ ngả vàng ươm khi chín, tạo nên tổng thể hài hòa rất đẹp mắt. Điểm đặc biệt của xoài đeo chính là hạt rất mỏng, thậm chí gần như không đáng kể, giúp tỷ lệ thịt xoài cao hơn nhiều so với các giống xoài thông thường. Chính đặc điểm này khiến xoài đeo được người tiêu dùng, tiểu thương và các đơn vị chế biến đặc biệt ưa chuộng, bởi ăn "đã miệng", ít hao hụt và dễ sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nhờ điều kiện đất đai, khí hậu của Việt Nam phù hợp, xoài keo có hương vị rất đặc trưng nên được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Quả xoài khi già ăn không chua, khi chín lại ăn rất ngọt, đặc biệt màu ruột xoài khi chín vàng ươm rất hấp dẫn và bắt mắt.

Xoài hạt lép giá rẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.