Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 - 15/11/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện liên tục?

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 11 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 11 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Sở Công An 3 trục đường Nguyễn Sắc Kim thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 10:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng công ty TNHH Phan Thiết AROMA (Hải Đặc Sản) thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Phú Tài 2 khu vực Hẽm 277 Hải Thượng Lãn Ông thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 09:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tiến Thành 8 khu vực thôn Tiến Hòa thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 09:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Hoàng 2 khu vực đầu đường Lê Hồng Phong thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 09:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Vận Tải Thủy Bộ trục đường Từ Văn Tư thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/11/2026 đến 10:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân cư Võ Văn Tần 2 khu vực đầu đường Võ Văn Tần thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/11/2026 đến 10:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân Cư Tiến Thạnh trục đường Sư Vạn Hạnh thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/11/2026 đến 10:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tiến Hòa 1 khu vực thôn Tiến Hòa thuộc một phần xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/11/2026 đến 10:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Văn Thánh 5 đường Nguyễn Thị Định thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Hồ Quang Cảnh khu vực phường Mũi Né thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 15:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Tất Thành thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 15:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần thôn 1, thôn 2- xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Thanh Lương, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Thạnh, Xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Lạc Trị, Thôn 5- xã Liên Hương và toàn xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Lạc Trị, Thôn 5- xã Liên Hương và Dọc QL 1A- xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/11/2026 đến 11:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 7 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/11/2026 đến 16:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng HKD Tống Bình Minh thuộc thôn 9 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 10:45:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Giáo xứ Đa Kai thuộc thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Lê Văn Chiến thuộc thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng HKD Trần Thanh Phong thuộc thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 2 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 2 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 15:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Thôn Tân Hòa- xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 10:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Tân Sơn, thôn Tân Mỹ và một phần thôn Phò Trì - xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Sông Phan - xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Quốc lộ 55 từ Dốc 12 đến Ngã ba 46 - xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 13:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần đường Võ Thị Sáu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cầu Tân Lý - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 11:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trường Tộ - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH TM&DV SX Minh Sáng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/11/2026 đến 15:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng DNTN Nghi Phong - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn Tùy Hòa, xã Hàm Thuận, một phần Tổ dân phố Phú Long, Tổ dân phố Phước Thiện Xuân, Tổ dân Phố Phú Hòa, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 13:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Phú Lộc xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 12/11/2026 đến 07:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Phú Thọ xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần thôn Thuận Qúy, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 12/11/2026 đến 08:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần thôn Thuận Qúy, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:15:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Phú Lộc xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:15:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 13/11/2026 đến 07:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Hiệp xã Hàm Kiệm, một phần thôn Ba Bàu xã Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:15:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Thuận, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 14/11/2026 đến 07:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Thuận, thôn Hiệp Phước xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 13:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Thuận, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/11/2026 đến 13:45:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 15/11/2026 đến 07:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Sơn, thôn Tà Mon, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Sơn, thôn Tà Mon, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 13:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:15:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nhánh 471.2F.Hà Trọng Sơn-Thôn Thái Hoà, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 09:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 10:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:50:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/11/2026 đến 11:10:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hải Thuỷ, An Lạc, Phan Điền, Hải Xuân- xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Lương Bắc, xã Lương Sơn , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 15:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Bắc, Lương Trung, Lương Nam, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Suối Nhum, Hòa Bình, Phan Tiến , xã Sông Lũy , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Chợ Lầu 2, xã Bắc Bình , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Bình Minh, Duy Cần, Biển Lạc - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.