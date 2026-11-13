Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/11/2026: Cúp điện từ 6h30 đến chiều tối để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 13 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Đường Hai Bà Trưng (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập đến ngã ba Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ), Hoàng Văn Thụ (từ ngã tư Hoàng Văn Thụ - Hà Huy Tập đến ngã tư Hoàng Văn Thụ - Trần Phú), Phan Ngọc Hiển (từ ngã tư Phan Ngọc Hiển - Hà Huy Tập đến ngã tư Phan Ngọc Hiển - Mai Thanh Thế), Điện Biên Phủ (từ ngã ba Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập đến ngã ba Điện Biên Phủ - Đoàn Thị Điểm), Hà Huy Tập (từ ngã tư Hai Bà Trưng - Hà Huy Tập đến ngã ba Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ), Mai Thế Thanh, Trần Phú (từ ngã tư Trần Phú đến Cầu Kim Sơn), Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Trần Phú đến ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Huệ ), Võ Thị Sáu (từ ngã tư Võ Thị Sáu - Bà Triệu đến Cầu Võ Thị Sáu), 30/4 (từ ngã tư Trần Phú - 30/4 đến ngã tư Võ Thị Sáu - 30/4), Nguyễn Huệ, Đinh Bộ Lĩnh, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Thị Năm, Đoàn Thị Điểm, Trần Văn Ơn, Cao Văn Lầu, Thống Nhất, Đống Đa, Phan Văn Trị, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trung Trực, Tô Hiến Thành, Phùng Ngọc Liêm, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Thị Cẩm Lệ, Võ Thị Chính - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 15:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Đầu Lộ, Đầu Lộ A, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A, Biển Tây A, Biển Tây B - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 11:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 1 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 1A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, 21, 23 - phường Giá Rai; Khóm 21 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 22 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 23 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 1A, 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 25 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cái Giá, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cái Giá, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cái Tràm, Phước Thạnh - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 14:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi; Ấp Trà Hất, Xóm Lớn, Công Điền, Bào Sen, Giồng Bướm, Bà Chăng, Thới Chiến, Tràm 1, Trung Hưng - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 13:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Long, Cái Tràm - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/11/2026 đến 10:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 12 - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 18 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Bình Bảo, Bình Thạnh, Bình Tốt, Huê 1, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Thành, Phước Hậu, Phước Tường - xã Phước Long; Ấp Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Bình Thiện, Vĩnh Hồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đông, Tường Thắng, Tường Thắng A - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh, Ninh Phước, Ninh Chài - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu, Vĩnh Lộc - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 14:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Giảng, Cây Mét - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bình Dân, Bà Ai - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, Trèm Trẹm, Bà Gồng, Ngan Dừa - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/11/2026 đến 11:30:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Diêm Điền - xã Long Điền; Ấp Trường Điền, Bửu 2 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền, Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Văn Đức, Thành Thưởng, Hoàng Minh - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng, Văn Đức - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/11/2026 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu 1, Bửu 2 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/11/2026 đến 15:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu 1, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/11/2026 đến 14:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Cái Tràm, Phước Thạnh, Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 14/11/2026 đến 14:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn B - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 12:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 13, 12, 15, 16, Vĩnh Mẫu, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp