Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 13 - 15/11/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện cúp điện trong tuần?

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 13 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 13 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 13 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Bà Triệu, Đoàn Thị Điểm (Ngã Ba Đoàn Thị Điểm - Bà Triệu đến Đ/C 40), Ánh Sáng, Phạm Ngũ Lão.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 13:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Cừ, Lê Qúy Đôn, Nguyễn Thị Định, Trung Tâm Y Tế Đà Lạt, Cây Xăng Nguyễn Văn Cừ, Trạm Bơm Nhà Máy Nước.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/11/2026 đến 12:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hoàng Diệu (Hẻm 37 đến ngã ba Hoàng Diệu - Ma Trang Sơn), Yagout.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 14:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280245 - 478/126 Nga Sơn Lộc Nga

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/11/2026 đến 14:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Nhánh rẽ từ trụ 480/8/1 vào hướng các Cty: First Team, Đông Lâm, Merkava, Lâm Nghiệp, Intimex…

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/11/2026 đến 12:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Nhánh rẽ từ trụ 471/56/54 từ chợ Đại Lào về hướng Blaosêre, đèo Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/11/2026 đến 12:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Một phần các thôn Lạc Bình, Lạc Xuân, Diom thuộc xã D’Ran

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: , Nghĩa Hiệp 1, Nghĩa Hiệp 2, Nam Hiệp 2 thuộc xã Ka Đô

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn Lạc Thiện thuộc xã D’Ran

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn Lạc Thiện ,TT Dran thuộc xã D’Ran

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn Đường Mới thuộc xã D’Ran

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn Quảng Lợi, Krăngọ thuộc xã Quảng Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nghĩa Lập 1 thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Nghĩa Lập 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Suối Thông B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Dron 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực UBND Huyện, dốc Lê Lợi,một phần các thôn Nghĩa Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: các thôn Nghĩa Đức, Nghĩa Lập 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Dron

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Kambute

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần các Suối Thông C

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện TBA nguyễn Công KLhanh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 12 thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 16 thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: - Mất điện một phần thôn 1 xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 09:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện một phần thôn 1 xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/11/2026 đến 10:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện một phần thôn 1 xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện một phần thôn 1 xã Đạ Huoai 2

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/11/2026 đến 12:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 5 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/11/2026 đến 14:00:00 ngày 15/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần thôn 1 Xã Đạ Teh 3

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 4C,4D Xã Đạ Teh , toàn bộ Xã Đạ Teh 3

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Cát An xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 14:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Trại heo Lộc Phú (Vương Khả Hồng), Thôn Lộc Phú 1, Xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 09:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Trần Văn Long, Thôn Lộc Phú 1, Xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/11/2026 đến 10:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Phạm Thị Bích Thảo - 473/75/49/1 Thôn 2 Lộc Phú, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/11/2026 đến 09:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lộc Lâm 1, Xã Bảo Lâm 4

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Dương Văn Mưu - 473/75/60 Thôn 2 Lộc Phú, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/11/2026 đến 10:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 9, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/11/2026 đến 12:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Trần Thái Sơn - 473/75/65/1 Thôn 22 Lộc Thắng, Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Đoàn Văn Đức - 473/75/141 Buôn Nao Đơ, Thôn 16 Lộc Thắng, Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/11/2026 đến 12:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH TMDV Tiến Tuấn Bảo Lâm, Thôn 9, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 14:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Trần Ngọc Hoà - 473/75/327 Buôn Nao Đơ, Thôn 16 Lộc Thắng, Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 13:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Trần Thị Thanh Mai - 473/75/349/1 Buôn Nao Đơ, Thôn 16 Lộc Thắng, Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/11/2026 đến 14:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Lin Thành Lợi - 473/75/421/23/34 Thôn 6 Nao Quang, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/11/2026 đến 15:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Nguyễn Đức Dạo - 473/122a/1 Thôn 4 Lộc Phú, xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/11/2026 đến 09:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Ka Dồng - 473/139/10/1 Thôn 4 Lộc Phú, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/11/2026 đến 10:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Nguyễn Bá Quý - 473/139/12/1 Thôn 4 Lộc Phú, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Công ty TNHH Mỹ Hồng - 473/145/1A Thôn 4 Lộc Phú, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/11/2026 đến 12:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Lữ đoàn 293 - Bộ Tư lệnh Công binh - 473/207A/41/21 Thôn 2 Lộc Lâm, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 13:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: Hộ kinh doanh Cá tầm giống - Ngọc Minh Anh - 473/207A/41/21/1 Thôn 1 Lộc Lâm, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/11/2026 đến 14:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH: CÔNG TY TNHH BDH VIỆT NAM - 473/207A/45 Thôn 1 Lộc Lâm, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/11/2026 đến 15:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/11/2026.