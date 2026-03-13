Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 13/3/2026: Những khu dân cư nào bị mất điện cả ngày?

Thứ sáu, 06:13 13/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 13/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 13/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 13/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ thứ Sáu ngày 13/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 13/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 13/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 12:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Lộ Nhựa, phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Công Đông


KHU VỰC: - Một phần ấp Trại Cá, Giồng Tân Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Công


KHU VỰC: Một phần Khu phố Năm Châu – phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/03/2026 đến 17:30:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 13/3/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Quới xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 13/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 13/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 13/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 16:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/03/2026 đến 18:00:00 ngày 13/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 13/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều hộ dân cưLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 11 - 15/3/2026: Cúp điện cả ngày nhiều hộ dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Mẫu dây chuyền giá rẻ nhưng sang trọng, tôn vẻ đẹp quý phái của phụ nữ đang ưa chuộng nhất năm 2026

Mẫu dây chuyền giá rẻ nhưng sang trọng, tôn vẻ đẹp quý phái của phụ nữ đang ưa chuộng nhất năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, thế giới trang sức chứng kiến sự lên ngôi của những thiết kế dây chuyền mang tinh thần tinh giản nhưng giàu cảm xúc.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 12/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.

Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồng

Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồng

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Loại hình căn hộ studio tại các phường mới Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 25-50m², nhưng giá nhà tại phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Linh hoạt giờ mua xăng, chủ động thay đổi phương tiện cá nhân

Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Linh hoạt giờ mua xăng, chủ động thay đổi phương tiện cá nhân

Xu hướng - 16 giờ trước

GĐXH - Thay vì tâm lý hoang mang hay đổ xô tích trữ, nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, tìm cách thích ứng linh hoạt để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm áp lực cho thị trường năng lượng.

Phương pháp Shadowing bí quyết luyện nói 'như người bản xứ': hiệu quả hay chỉ là lời đồn?

Phương pháp Shadowing bí quyết luyện nói 'như người bản xứ': hiệu quả hay chỉ là lời đồn?

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Nhiều người học tiếng Anh dành hàng năm trời để học ngữ pháp nhưng vẫn rơi vào tình trạng "nghe không hiểu, nói không thông".

SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia Sonet

SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia Sonet

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C vẫn sôi động với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, sự góp mặt của Sea Lion 06 EV sẽ khiến cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.

Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026

Hà Nội: Toà chung cư mini tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được nhiều nhà đầu tư săn đón tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/3: USD tại ngân hàng bật tăng, chợ đen giảm mạnh

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (12/3) ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh sau nhiều phiên tăng nóng.

