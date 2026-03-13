Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/3/2026: Hàng loạt khu dân cư cả ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 13 - 15/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 15/3/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Tại Cty May Đức Thành, phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/03/2026 đến 16:00:00 ngày 15/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Cty Anbimex, phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/03/2026 đến 15:00:00 ngày 15/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Cty Giày AG, phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/03/2026 đến 15:30:00 ngày 15/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Chợ Mới
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Châu Đốc
KHU VỰC: Tuyến dân cư Kinh 2, Khóm Châu Long 8, phường Châu Đốc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Mất điện trạm Đỗ Thị Trên xã Phú Lâm.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Rọc Cộ An xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Tư Khoánh xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm HKD Nguyễn Tường Linh xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Hiệp Phú xã Hòa Lạc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thoại Sơn
KHU VỰC: - Tại trạm Trần Xuân Trường trụ 474TS/393A/3 tuyến 474TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Công Ty TNHH MTV Lương Thực Thoại Sơn trụ 472TS/320A/3/1A tuyến 472TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh 3- Nam Vành Đai Núi Trọi Vọng Đông 1 trụ 475TS/244/111 tuyến 475TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Phú
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Vĩnh Quới 2)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Khu Đô Thị Sao Mai)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T4A Bình An)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trần Quốc Thái)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T3A Vĩnh Thuận)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Nguyễn Nghi Em)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T7 Mỹ Phú)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm 500 Kênh 13-14)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Lê Hữu Phước)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến ápTrạm Bơm Tư Tản Núi Chóc)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Ly Tây Kênh 7)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm Hai Đúng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T8A Bình Chánh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Võ Bá Tước)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trường Tiểu Học Bình Long)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Việt Bình Phú).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 17:00:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Trạm T11 Phú Xuân - Phú Thành trụ 475PT/222 (475PT/163/77) tuyến 475PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/03/2026 đến 09:10:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm TB Tư Xiêm (THT Phú Tây) trụ 475PT/229 (475PT/163/84) tuyến 475PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 13/03/2026 đến 10:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T15 Phú Xuân - Phú Thành trụ 475PT/281 (475PT/163/135) tuyến 475PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/03/2026 đến 14:10:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm TB Phú Thành 2 (TB Lung 6 Hà) trụ 475PT/293 (475PT/163/150) tuyến 475PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/03/2026 đến 15:30:00 ngày 13/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tri Tôn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện Tịnh Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 13 - 15/3/2026.
Lịch cúp điện An Phú
KHU VỰC: Điện lực An Phú thuộc xã An Phú - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/03/2026 đến 12:00:00 ngày 14/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Xe ga 125cc giá 53 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, trang bị đẳng cấp vượt tầm, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn sẽ ‘gây sốt’ nhờ thiết kế đẹp mắt hơn Honda SH Mode và Vision, kèm theo loạt trang bị khá ấn tượng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 13/3/2026: Những khu dân cư nào bị mất điện cả ngày?Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 13/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Mẫu dây chuyền giá rẻ nhưng sang trọng, tôn vẻ đẹp quý phái của phụ nữ đang ưa chuộng nhất năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, thế giới trang sức chứng kiến sự lên ngôi của những thiết kế dây chuyền mang tinh thần tinh giản nhưng giàu cảm xúc.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 12/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.
Hà Nội: Căn hộ studio tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy rao bán rầm rộ, giá vượt ngưỡng 3 tỷ đồngGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Loại hình căn hộ studio tại các phường mới Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 25-50m², nhưng giá nhà tại phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Linh hoạt giờ mua xăng, chủ động thay đổi phương tiện cá nhânXu hướng - 18 giờ trước
GĐXH - Thay vì tâm lý hoang mang hay đổ xô tích trữ, nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, tìm cách thích ứng linh hoạt để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm áp lực cho thị trường năng lượng.
Phương pháp Shadowing bí quyết luyện nói 'như người bản xứ': hiệu quả hay chỉ là lời đồn?Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
Nhiều người học tiếng Anh dành hàng năm trời để học ngữ pháp nhưng vẫn rơi vào tình trạng "nghe không hiểu, nói không thông".
SUV hạng C giá 500 triệu đồng sánh ngang Mazda CX-5 đẹp long lanh, chạy xa tới 710km/lần sạc, pin độc quyền BYD, mắt thần 5.0 rẻ ngang xe hạng A Kia SonetGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C vẫn sôi động với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, sự góp mặt của Sea Lion 06 EV sẽ khiến cuộc cạnh tranh quyết liệt.
Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – NamBảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.
Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Honda vận hành êm ái và giá gần 14 triệu giúp mẫu xe điện này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.