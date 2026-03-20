Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 20 - 22/3/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 20 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 20 - 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 20 - 22/3/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: 1 đoạn đường Phù Đổng Thiên Vương, Trần Khánh Dư, 1 đoạn đường Võ Trường Toản, 1 đoạn đường Quang Trung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 15:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Lý Thường Kiệt.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tỉnh Đội, 1 đoạn đường Lữ Gia, 1 đoạn đường Quang Trung, 1 đoạn đường Phan Chu Trinh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 15:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030240540 - Trạm 471/56/69/53/7T1 - Xử Lý Rác
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: 1 phần Thôn Kam Boute - Xã Đơn Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: Nhánh rẽ 475/16/72
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ ngã ba Gia Chánh dọc đường Quốc lộ 20 xuống tới UBND xã Phú Hội cũ(bao gồm thôn 18, 32; 33, thôn Chi Rông, thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Khu Công Nghiệp Phú Hội thuộc xã Đức Trọng(mất điện toàn bộ đường số 3 gồm các Cty Tân Phát, Cty Hà Gia Phát, Cty Cung Ứng Nhật Bản, Cty Dic, Cty AGRIEX, Cty Lâm Nghiệp Hoàng Long, Cty United Foods ….).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 17:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Một phần thôn R’Lơm thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà (từ trường Lê Quý Đôn vào hết xóm Bến Tre)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 15:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Bằng Tiên 1 thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà (khu vực UBND xã Phú Sơn cũ).
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 15:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai 2; + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai 3;
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 14:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ Xã Đạ Huoai (Trừ các khách hàng thuộc địa bàn từ thôn 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vẫn có điện bình thường);
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 14:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh (Toàn bộ khu vực xã Hương Lâm, Đạ Lây củ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn Phổ Cường xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: Các thôn: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Lộc Thắng, các thôn: 1, 2, 3, 11 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 22/3/2026.
