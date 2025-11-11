Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11-16/11/2025: Cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 11-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11-16/11/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 10/11/2025
17:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần đường Cái Tôm, từ tổ 23 đến tổ 25, khóm Tịnh Thới và từ tổ 32 đến tổ 33, khóm Phú An, phường Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường Dương Thị Mỹ, từ tổ 3 đến tổ 4, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường Dương Thị Mỹ, tổ 4, khóm Tịnh Châu, từ tổ 7 đến tổ 9, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường Dương Thị Mỹ, tổ 7, tổ 8, tổ 10, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường Tân Việt Hòa, tổ 5, tổ 11, tổ 15, khóm Tịnh Long, khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần đường Mạc Đĩnh Chi, Hồ Xuân Hương, Trương Tấn Minh, Quốc Lộ 30, Nguyễn Thái Bình, Lưu Văn Lang, Khu 500 căn, từ tổ 1 đến tổ 3, tổ 7, tổ 9, khóm Mỹ Thượng, khóm An Lạc, phường Mỹ Trà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần đường Văn Tấn Bảy, Xóm Hến, Nguyễn Văn Khải, tổ 13, tổ 14, tổ 15, khóm Tịnh Thới, tổ 4, khóm Tịnh Đông và từ tổ 17 đến tổ 20, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 15, từ tổ 36 đến tổ 43 và từ tổ 74 đến tổ 84, khóm Mỹ Đức, khóm Mỹ Thiện, khóm Mỹ Long, phường Cao Lãnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Đinh Công Bê, từ tổ 8 đến tổ 10, tổ 13, tổ 14, khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Ba Khía, Trần Hữu Trang, Trần Tế Xương, Bùi Hữu Nghĩa, tổ 1, tổ 14, tổ 17, tổ 33 và từ tổ 36 đến tổ 40, khóm Hòa Lợi, khóm Hòa Khánh, khóm Hòa Lạc, khóm Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Ba Khía, tổ 1, từ tổ 38 đến tổ 40, khóm Hòa Lợi, khóm Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Tre, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Riêng, Ngô Thời Nhậm, Số 3 đến Số 7, Lê Văn Tám, Mai Văn Khải, tổ 3, tổ 8, tổ 17, tổ 27, tổ 34, tổ 38, từ tổ 48 đến tổ 54 khóm 2, khóm 3, khóm 5 và từ tổ 1 đến tổ 4, tổ 23, khóm 11, phường Mỹ Ngãi và từ tổ 2 đến tổ 10, khóm 10, phường Mỹ Ngãi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần đường Mai Văn Khải, Bà Vạy, Rạch Ông Hổ, Cái Sao, từ tổ 4 đến tổ 12, từ khóm 9 đến khóm 11, phường Mỹ Ngãi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Khách hàng Trường THPT Đỗ Công Tường, đường Thiên Hộ Dương, tổ 23, khóm Thuận Nghĩa, phường Cao Lãnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 11/11/2025
07:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường ĐT 848 (từ ngã Ba N1 đến chợ Ông Quế), phường Sa Đéc. Khu vực rạch Cái Bè, rạch Thông Lưu, đường Đình, Rạch Gai, vàm Bà Chủ, phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 11/11/2025
07:00:00 ngày 11/11/2025
Khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường ĐT 848 (từ chợ Ông Quế đến cầu Rạch Ruộng), phường Sa Đéc. Một phần đường Phùng Khắc Khoan, rạch Sa Nhiên (từ đường N7 đến cầu Mù U), rạch Ông Quế, đường Phan Văn Trầm, đường dal chùa Vạn Phước, rạch Sáu Thum, Kinh 19/5, rạch Bà Soi, rạch Mù U, Kinh 50, Ngọn chùa Phước Đức, phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Nhiên 2 đến cầu Ca Dao 2), đường dal (khu vực Nhà Úp Ngược, cầu Cây Vừng, bờ Đai trên), phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 11/11/2025
17:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần đường ĐT 848 (từ ngã Ba N1 đến chợ Ông Quế), phường Sa Đéc. Khu vực rạch Cái Bè, rạch Thông Lưu, đường Đình, Rạch Gai, vàm Bà Chủ, phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 11/11/2025
17:30:00 ngày 11/11/2025
Khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:30:00 ngày 12/11/2025
Khu vực Cồn Sậy, khóm Đông Giang, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Trần Hưng Đạo (phía phải từ phòng răng Thiều Văn Nghĩa đến chợ Thực phẩm), đường Lê Thánh Tôn, khu vực chợ Thực phẩm, phường Sa Đéc. Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ chợ Thực phẩm đến đường Lý Thường Kiệt), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Phan Bội Châu (từ cầu Cái Sơn 3 đến cầu Dầu), một phần đường Hùng Vương (từ cầu Cái Sơn 3 đến đường Lý Thường Kiệt), phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ đường Nguyễn Văn Phối đến đường Phạm Hữu Lầu), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Lê Lợi, Lê Văn Liêm, khu dân cư phường 3, phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
06:30:00 ngày 16/11/2025
Đường Nguyễn Huệ, đường Lưu Văn Lang (từ cầu Hòa Khánh đến cầu rạch Rắn), đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phạm Ngũ Lão, đường Hùng Vương (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu rạch Rắn), phường Sa Đéc. Đường Hùng Vương (từ cầu rạch Rắn đến cây xăng cầu Rạch Rắn), xã Tân Dương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
07:00:00 ngày 16/11/2025
Đường Đinh Hữu Thuật (từ cầu xã đến Quốc lộ 80), Rạch Ngã Bát, khu dân cư Phú Thuận, khu dân cư Tân Phú Đông, khu dân cư Ông Thắng, ngọn Ông Hỷ, Xẻo Tre Bờ phải, xã Tân Dương. Đường Đinh Hữu Thuật (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu xã ), đường Lưu Văn Lang (từ đường Lê Duẩn đến cầu Ngã Bát 2), phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (phía trái từ trạm biến điện Sa Đéc đến vòng xoay Nghĩa Trang), phía trái và phải từ vòng xoay Nghĩa Trang đến Quán Kim Trang, phường Sa Đéc. Khu vực Bến xe, một phần đường Phạm Ngọc Thạch, đường Lê Duẩn, một phần đường Nguyễn Tất Thành, đường Kênh Thanh Niên, đường Võ Phát, khu dân cư Ao Sen, phường Sa Đéc. Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Quán Kim Trang đến khách sạn Kim Trang) xã Tân Dương. Một phần đường ĐT 848, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu dân cư Ông Xuân, Ông Thu và FLC, xã Tân Dương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/11/2025
17:30:00 ngày 16/11/2025
Đường Nguyễn Huệ, đường Lưu Văn Lang (từ cầu Hòa Khánh đến cầu rạch Rắn), đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phạm Ngũ Lão, đường Hùng Vương (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu rạch Rắn), phường Sa Đéc. Đường Hùng Vương (từ cầu rạch Rắn đến cây xăng cầu Rạch Rắn), xã Tân Dương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Đường Đinh Hữu Thuật (từ cầu xã đến Quốc lộ 80), Rạch Ngã Bát, khu dân cư Phú Thuận, khu dân cư Tân Phú Đông, khu dân cư Ông Thắng, ngọn Ông Hỷ, Xẻo Tre Bờ phải, xã Tân Dương. Đường Đinh Hữu Thuật (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu xã ), đường Lưu Văn Lang (từ đường Lê Duẩn đến cầu Ngã Bát 2), phường Sa Đéc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Toàn bộ khu vực dọc QL 80 từ Nghĩa trang đến Cầu Cái Da, toàn bộ khu vực Chợ Cái Tàu, toàn bộ khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cầu Ông Mỹ thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Toàn bộ khu vực từ chợ Kinh Mới đến rạch Cả Trinh, xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Toàn bộ khu vực KDC Kinh Mới thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Đìa Rún đến cuối ngọn Đìa Rún thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Toàn bộ rạch Đìa Rún thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Đường Trâu đến cuối Rạch Đường Trâu thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Vàm Ngã Nhỏ đến kênh 19/5 thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Toàn bộ CDC Tân Nhuận Đông thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Xây đến cuối Nhà Máy nước Tân Nhuận Đông thuộc xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
18:00:00 ngày 14/11/2025
Toàn bộ khu vực Cầu Mương Khai Tân Mỹ đến cuối ngọn Xóm Đồng và từ Vàm Trại Quán đến chùa Long Quang thuộc xã Tân Phú Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty Thành Ngọc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
10:00:00 ngày 12/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Bảo Ngọc, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ vòng xoay Ngã Năm đến cầu Lai Vung cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Luận, ấp Long Khánh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Thuế cơ sở 9 tỉnh Đồng Tháp, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Hộ Kinh Doanh Cơ Khí Tấn Lợi (Bùi Anh Kiệt), ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
10:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Lê Văn Thống, ấp Tân Khánh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thiên Phúc, ấp Tân Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Đặng Thanh Hải, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Lê Văn Thân, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Liên, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Vũ Văn Trịnh, ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
12:00:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng sử dụng điện Tổ Từ Thiện Bếp Ăn Tình Thương Bệnh Viện Lai Vung, ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Một phần CDC Thị Trấn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 15/11/2025
06:30:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến chợ Giao Thông, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 15/11/2025
18:00:00 ngày 15/11/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến chợ Giao Thông, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
09:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực Ấp Long Thới, Xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, Ấp Giồng Bàn, Ấp 1, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực trạm VLXD Đồng Văn Sang, Ấp 1, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực dân cư lộ làng, Ấp 2, Ấp 3, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần khu vực đoạn từ sân banh Phú Thuận đến ngã ba mương lớn, Ấp Phú Lợi A, Xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần khu vực đoạn từ ngã ba mương lớn đến bến đò Phú Lợi Cũ, Ấp Phú Lợi A, Xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần khu vực dân cư lộ làng, Ấp 2, Ấp Chòm Xoài, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần khu vực Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hồng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
TBA chuyên dùng bơm Tư Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
TBA chuyên dùng NTTS Võ Hồng Ân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
TBA chuyên dùng Massage Xuân Nhi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
TBA chuyên dùng Chi Cục Thuế Tân Hồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 10
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
TBA chuyên dùng bơm HTX Tân Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
TBA chuyên dùng Bơm Ông Mẫn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
TBA chuyên dùng Bơm Láng Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
TBA chuyên dùng Bơm Tư Ngân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
TBA chuyên dùng Lò sấy Đoàn Thành Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
3 trạm chuyên dùng: bơm Tân Công Chí, bơm Tập Đoàn 12-13, bơm Ông Mẫn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
08:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã An Phước, một phần xã Tân Thành (khu vực Ấp 3 xã Tân Thành B cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/11/2025
08:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã An Phước, một phần xã Tân Thành (khu vực từ cầu Thu Phí Tân Phước đến chợ Tân Thành A)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 14/11/2025
15:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã An Phước (từ tượng đài Gò Quãng Cung đến cầu Kinh Cô Đông)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:30:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần xã An Phước, một phần xã Tân Thành (khu vực từ cầu Thu Phí Tân Phước đến chợ Tân Thành A)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tháp Mười
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ An 3, Mỹ Thị A xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
14:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực ấp 5 xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
15:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 11/11/2025
13:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
13:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực ấp 1 xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Tháp Mười
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Đông 2, ấp Mỹ Đông 3, ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1–4 xã Mỹ Quý; Các trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, Cơ khí Phan Tấn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Trạm Bơm Mỹ Phước 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực ấp 2, xã Ba Sao (bến đò Ba Sao)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực khóm 4, Phường Mỹ Ngãi (Cống Tư Tình)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực ấp 2P xã Ba Sao (cầu Cả Oanh)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 5, ấp 6 xã Phong Mỹ (Cầu Phong Mỹ đến UBND xã Phong Mỹ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Kinh Giữa 4
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Một phần khu vực ấp 5, ấp 6 xã Phương Thịnh (Kinh Máy Đèn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần khu vực CDC khóm An Định, phường Mỹ Trà
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần khu vực ấp 5, ấp 6 xã Phương Thịnh (Kinh Máy Đèn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA TB Ô 13 xã Phương Thịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần khu vực khóm 16, Phường Mỹ Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Toàn bộ TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Bơm Ô 6B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 15/11/2025
05:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung và ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ (Cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Bình Hàng Trung, toàn bộ khu vực xã Mỹ Thọ (trừ ấp Mỹ Đông Nhì, ấp Mỹ Đông Ba, ấp Mỹ Hưng Hòa, ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Thọ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 15/11/2025
18:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung và ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ (Cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
09:30:00 ngày 11/11/2025
Khu vực Cầu Mương Khai và trạm Cơ Khí Đoàn Minh Phúc ấp An Ninh xã Lai Vung (xã Định An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Khu vực Rạch Chín Bà Cả xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khu vực Rạch Gấm xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11:00:00 ngày 10/11/2025
14:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực UB huyện cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/11/2025
07:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp 3 xã Bình Tấn cũ và ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực từ chợ Bình Tấn đến chợ Bình Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực từ chợ Bình Tấn đến ranh xã Phú Cường)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Năm Diệp xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Bình Tấn 2 xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Bình Tấn 1 xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Ông Ninh xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Bùi Văn Khét xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Bào Rốn xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Bà Hai xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Ấp Ba Phú Lợi xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Phú Lợi 3 xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Kênh Hội Đồng 2 xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
16:30:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng trạm Nguyễn Văn Tính 4 xã Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:00:00 ngày 11/11/2025
17:30:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp 3 xã Bình Tấn cũ và ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực từ chợ Bình Tấn đến chợ Bình Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực từ cóng Tân Quới đến bưu điện Tân Quới)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực từ tuyến dân cư sạt lỡ đến cơ sở nilong Phát Hưng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
16:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Đình Tân Quới và UBND Tân Quới cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực từ tuyến dân cư sạt lỡ đến Chùa Phật Nổi)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Kênh Mương Khai xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Kênh 2/9 xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Ông Phán xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng trạm Công ty CP BaoMi Hoàn Cầu xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng trạm Nông sản 2 xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng trạm Nông sản 1 xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng trạm Siêu Thị Go xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng trạm Hoa Sen xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực từ Chùa Phật Nổi đến gần bến đò Tân Lập Tây cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng trạm Nước đá Thanh Ba xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng trạm Bơm Cả Lách xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng trạm Nghĩa Châu xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng trạm Ngọc Thành xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Khách hàng trạm Kênh Kháng Chiến 2C xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình và ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình và ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa (Khu vực từ nhà thờ Bãi Chàm đến lò bánh mì Thành Lan)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
10:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim; Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường (Khu vực từ cây xăng Trọng Trí đến lò bánh mì Nguyễn Văn Phú)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường (Toàn bộ khu vực chợ Hòa Bình)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ (Khu vực từ Chùa Tam Hòa Tự dọc theo đường ĐT 844 đến cầu Kênh Phèn)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Dững đến cầu 1 tháng 5)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
09:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần khu vực ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ (Khu vực từ cây xăng Thiên Hộ dọc theo đường ĐT 844 đến cơ sở Tole Nam Thuận Phong)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực toàn bộ CDC Số 9
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực một phần đường Nguyễn Văn Linh - Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu quanh khu vực Cửa hàng xe máy Hoàng Sơn Năm Đang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 23 phút trước
GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.
Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda Spacy giờ đây đã trở lại với những nâng cấp ấn tượng, giá bán hấp dẫn hơn cả Vision, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn thay thế SH Mode.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025: Cúp điện từ 6h sáng đến 16h chiều một số khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Đại Việt Tourist tổ chức tour Châu Á trọn gói giá rẻ, lịch trình hấp dẫnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Với xu hướng ngày càng nhiều du khách Việt lựa chọn khám phá các quốc gia Châu Á. Đại Việt Tourist nổi bật là đơn vị lữ hành uy tín, chuyên cung cấp tour Châu Á trọn gói giá tốt.
Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng vượt mức 150 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11-16/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 19 triệu đồng đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS, rẻ hơn Vision, Wave Alpha sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện mới của Ấn Độ Numeros Motors đang gây chú ý nhờ giá chỉ 19 triệu đồng, pin di chuyển 109km và loạt công nghệ thông minh vượt tầm giá.
SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A của Hyundai giá bán rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10 và Kia Morning dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng và chiếm lĩnh thị phần từ tay các đối thủ.
Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốtGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá xe Mazda CX-5 lăn bánh mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C bởi ưu đãi lớn, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 10/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 10/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện giá khá mềm gây chú ý với thiết kế châu Âu, pin bền, chống nước IP67 và hơn 15 tính năng thông minh cho giới trẻ.