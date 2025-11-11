Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11-16/11/2025: Cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường

Thứ ba, 12:58 11/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 11-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11-16/11/2025: Cúp điện liên tục 11 tiếng/ngày nhiều tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11-16/11/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 10/11/2025

17:00:00 ngày 10/11/2025

Một phần đường Cái Tôm, từ tổ 23 đến tổ 25, khóm Tịnh Thới và từ tổ 32 đến tổ 33, khóm Phú An, phường Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường Dương Thị Mỹ, từ tổ 3 đến tổ 4, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường Dương Thị Mỹ, tổ 4, khóm Tịnh Châu, từ tổ 7 đến tổ 9, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường Dương Thị Mỹ, tổ 7, tổ 8, tổ 10, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường Tân Việt Hòa, tổ 5, tổ 11, tổ 15, khóm Tịnh Long, khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần đường Mạc Đĩnh Chi, Hồ Xuân Hương, Trương Tấn Minh, Quốc Lộ 30, Nguyễn Thái Bình, Lưu Văn Lang, Khu 500 căn, từ tổ 1 đến tổ 3, tổ 7, tổ 9, khóm Mỹ Thượng, khóm An Lạc, phường Mỹ Trà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần đường Văn Tấn Bảy, Xóm Hến, Nguyễn Văn Khải, tổ 13, tổ 14, tổ 15, khóm Tịnh Thới, tổ 4, khóm Tịnh Đông và từ tổ 17 đến tổ 20, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 15, từ tổ 36 đến tổ 43 và từ tổ 74 đến tổ 84, khóm Mỹ Đức, khóm Mỹ Thiện, khóm Mỹ Long, phường Cao Lãnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Đinh Công Bê, từ tổ 8 đến tổ 10, tổ 13, tổ 14, khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Ba Khía, Trần Hữu Trang, Trần Tế Xương, Bùi Hữu Nghĩa, tổ 1, tổ 14, tổ 17, tổ 33 và từ tổ 36 đến tổ 40, khóm Hòa Lợi, khóm Hòa Khánh, khóm Hòa Lạc, khóm Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Ba Khía, tổ 1, từ tổ 38 đến tổ 40, khóm Hòa Lợi, khóm Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Tre, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Riêng, Ngô Thời Nhậm, Số 3 đến Số 7, Lê Văn Tám, Mai Văn Khải, tổ 3, tổ 8, tổ 17, tổ 27, tổ 34, tổ 38, từ tổ 48 đến tổ 54 khóm 2, khóm 3, khóm 5 và từ tổ 1 đến tổ 4, tổ 23, khóm 11, phường Mỹ Ngãi và từ tổ 2 đến tổ 10, khóm 10, phường Mỹ Ngãi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần đường Mai Văn Khải, Bà Vạy, Rạch Ông Hổ, Cái Sao, từ tổ 4 đến tổ 12, từ khóm 9 đến khóm 11, phường Mỹ Ngãi

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Khách hàng Trường THPT Đỗ Công Tường, đường Thiên Hộ Dương, tổ 23, khóm Thuận Nghĩa, phường Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 11/11/2025

07:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường ĐT 848 (từ ngã Ba N1 đến chợ Ông Quế), phường Sa Đéc. Khu vực rạch Cái Bè, rạch Thông Lưu, đường Đình, Rạch Gai, vàm Bà Chủ, phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 11/11/2025

07:00:00 ngày 11/11/2025

Khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường ĐT 848 (từ chợ Ông Quế đến cầu Rạch Ruộng), phường Sa Đéc. Một phần đường Phùng Khắc Khoan, rạch Sa Nhiên (từ đường N7 đến cầu Mù U), rạch Ông Quế, đường Phan Văn Trầm, đường dal chùa Vạn Phước, rạch Sáu Thum, Kinh 19/5, rạch Bà Soi, rạch Mù U, Kinh 50, Ngọn chùa Phước Đức, phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Nhiên 2 đến cầu Ca Dao 2), đường dal (khu vực Nhà Úp Ngược, cầu Cây Vừng, bờ Đai trên), phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 11/11/2025

17:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần đường ĐT 848 (từ ngã Ba N1 đến chợ Ông Quế), phường Sa Đéc. Khu vực rạch Cái Bè, rạch Thông Lưu, đường Đình, Rạch Gai, vàm Bà Chủ, phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 11/11/2025

17:30:00 ngày 11/11/2025

Khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:30:00 ngày 12/11/2025

Khu vực Cồn Sậy, khóm Đông Giang, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Trần Hưng Đạo (phía phải từ phòng răng Thiều Văn Nghĩa đến chợ Thực phẩm), đường Lê Thánh Tôn, khu vực chợ Thực phẩm, phường Sa Đéc. Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ chợ Thực phẩm đến đường Lý Thường Kiệt), phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Phan Bội Châu (từ cầu Cái Sơn 3 đến cầu Dầu), một phần đường Hùng Vương (từ cầu Cái Sơn 3 đến đường Lý Thường Kiệt), phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ đường Nguyễn Văn Phối đến đường Phạm Hữu Lầu), phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Lê Lợi, Lê Văn Liêm, khu dân cư phường 3, phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

06:30:00 ngày 16/11/2025

Đường Nguyễn Huệ, đường Lưu Văn Lang (từ cầu Hòa Khánh đến cầu rạch Rắn), đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phạm Ngũ Lão, đường Hùng Vương (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu rạch Rắn), phường Sa Đéc. Đường Hùng Vương (từ cầu rạch Rắn đến cây xăng cầu Rạch Rắn), xã Tân Dương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

07:00:00 ngày 16/11/2025

Đường Đinh Hữu Thuật (từ cầu xã đến Quốc lộ 80), Rạch Ngã Bát, khu dân cư Phú Thuận, khu dân cư Tân Phú Đông, khu dân cư Ông Thắng, ngọn Ông Hỷ, Xẻo Tre Bờ phải, xã Tân Dương. Đường Đinh Hữu Thuật (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu xã ), đường Lưu Văn Lang (từ đường Lê Duẩn đến cầu Ngã Bát 2), phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (phía trái từ trạm biến điện Sa Đéc đến vòng xoay Nghĩa Trang), phía trái và phải từ vòng xoay Nghĩa Trang đến Quán Kim Trang, phường Sa Đéc. Khu vực Bến xe, một phần đường Phạm Ngọc Thạch, đường Lê Duẩn, một phần đường Nguyễn Tất Thành, đường Kênh Thanh Niên, đường Võ Phát, khu dân cư Ao Sen, phường Sa Đéc. Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ Quán Kim Trang đến khách sạn Kim Trang) xã Tân Dương. Một phần đường ĐT 848, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu dân cư Ông Xuân, Ông Thu và FLC, xã Tân Dương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 16/11/2025

17:30:00 ngày 16/11/2025

Đường Nguyễn Huệ, đường Lưu Văn Lang (từ cầu Hòa Khánh đến cầu rạch Rắn), đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phạm Ngũ Lão, đường Hùng Vương (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu rạch Rắn), phường Sa Đéc. Đường Hùng Vương (từ cầu rạch Rắn đến cây xăng cầu Rạch Rắn), xã Tân Dương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Đường Đinh Hữu Thuật (từ cầu xã đến Quốc lộ 80), Rạch Ngã Bát, khu dân cư Phú Thuận, khu dân cư Tân Phú Đông, khu dân cư Ông Thắng, ngọn Ông Hỷ, Xẻo Tre Bờ phải, xã Tân Dương. Đường Đinh Hữu Thuật (từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu xã ), đường Lưu Văn Lang (từ đường Lê Duẩn đến cầu Ngã Bát 2), phường Sa Đéc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Toàn bộ khu vực dọc QL 80 từ Nghĩa trang đến Cầu Cái Da, toàn bộ khu vực Chợ Cái Tàu, toàn bộ khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cầu Ông Mỹ thuộc xã Phú Hựu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Toàn bộ khu vực từ chợ Kinh Mới đến rạch Cả Trinh, xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Toàn bộ khu vực KDC Kinh Mới thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Đìa Rún đến cuối ngọn Đìa Rún thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Toàn bộ rạch Đìa Rún thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 12/11/2025

16:30:00 ngày 12/11/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Đường Trâu đến cuối Rạch Đường Trâu thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Toàn bộ khu vực từ Vàm Ngã Nhỏ đến kênh 19/5 thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Toàn bộ CDC Tân Nhuận Đông thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Xây đến cuối Nhà Máy nước Tân Nhuận Đông thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

18:00:00 ngày 14/11/2025

Toàn bộ khu vực Cầu Mương Khai Tân Mỹ đến cuối ngọn Xóm Đồng và từ Vàm Trại Quán đến chùa Long Quang thuộc xã Tân Phú Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty Thành Ngọc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

10:00:00 ngày 12/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Bảo Ngọc, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Khánh, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ vòng xoay Ngã Năm đến cầu Lai Vung cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Luận, ấp Long Khánh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Thuế cơ sở 9 tỉnh Đồng Tháp, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Hộ Kinh Doanh Cơ Khí Tấn Lợi (Bùi Anh Kiệt), ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

10:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Lê Văn Thống, ấp Tân Khánh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thiên Phúc, ấp Tân Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Đặng Thanh Hải, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Lê Văn Thân, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Liên, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Vũ Văn Trịnh, ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

12:00:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng sử dụng điện Tổ Từ Thiện Bếp Ăn Tình Thương Bệnh Viện Lai Vung, ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Một phần CDC Thị Trấn)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 15/11/2025

06:30:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến chợ Giao Thông, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 15/11/2025

18:00:00 ngày 15/11/2025

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến chợ Giao Thông, từ cầu Mương Khai đến cầu Ông Tính)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

09:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực Ấp Long Thới, Xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, Ấp Giồng Bàn, Ấp 1, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ, Khóm Bình Hòa Trung, Khóm Bình Hòa Thượng, Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực trạm VLXD Đồng Văn Sang, Ấp 1, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực dân cư lộ làng, Ấp 2, Ấp 3, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần khu vực đoạn từ sân banh Phú Thuận đến ngã ba mương lớn, Ấp Phú Lợi A, Xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần khu vực đoạn từ ngã ba mương lớn đến bến đò Phú Lợi Cũ, Ấp Phú Lợi A, Xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần khu vực dân cư lộ làng, Ấp 2, Ấp Chòm Xoài, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần khu vực Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

TBA chuyên dùng bơm Tư Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

TBA chuyên dùng NTTS Võ Hồng Ân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

TBA chuyên dùng Massage Xuân Nhi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

TBA chuyên dùng Chi Cục Thuế Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 10

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

TBA chuyên dùng bơm HTX Tân Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

TBA chuyên dùng Bơm Ông Mẫn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

TBA chuyên dùng Bơm Láng Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

TBA chuyên dùng Bơm Tư Ngân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

TBA chuyên dùng Lò sấy Đoàn Thành Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

3 trạm chuyên dùng: bơm Tân Công Chí, bơm Tập Đoàn 12-13, bơm Ông Mẫn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

08:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã An Phước, một phần xã Tân Thành (khu vực Ấp 3 xã Tân Thành B cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 14/11/2025

08:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã An Phước, một phần xã Tân Thành (khu vực từ cầu Thu Phí Tân Phước đến chợ Tân Thành A)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 14/11/2025

15:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã An Phước (từ tượng đài Gò Quãng Cung đến cầu Kinh Cô Đông)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:30:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần xã An Phước, một phần xã Tân Thành (khu vực từ cầu Thu Phí Tân Phước đến chợ Tân Thành A)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ An 3, Mỹ Thị A xã Tháp Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/11/2025

14:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực ấp 5 xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/11/2025

15:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 11/11/2025

13:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực ấp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

13:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực ấp 1 xã Tháp Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

16:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Tháp Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Đông 2, ấp Mỹ Đông 3, ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1–4 xã Mỹ Quý; Các trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, Cơ khí Phan Tấn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Trạm Bơm Mỹ Phước 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

11:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực ấp 2, xã Ba Sao (bến đò Ba Sao)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực khóm 4, Phường Mỹ Ngãi (Cống Tư Tình)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực ấp 2P xã Ba Sao (cầu Cả Oanh)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 5, ấp 6 xã Phong Mỹ (Cầu Phong Mỹ đến UBND xã Phong Mỹ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Kinh Giữa 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Một phần khu vực ấp 5, ấp 6 xã Phương Thịnh (Kinh Máy Đèn)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần khu vực CDC khóm An Định, phường Mỹ Trà

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần khu vực ấp 5, ấp 6 xã Phương Thịnh (Kinh Máy Đèn)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA TB Ô 13 xã Phương Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần khu vực khóm 16, Phường Mỹ Ngãi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Toàn bộ TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Bơm Ô 6B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 15/11/2025

05:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung và ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ (Cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Bình Hàng Trung, toàn bộ khu vực xã Mỹ Thọ (trừ ấp Mỹ Đông Nhì, ấp Mỹ Đông Ba, ấp Mỹ Hưng Hòa, ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Thọ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 15/11/2025

18:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung và ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ (Cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

09:30:00 ngày 11/11/2025

Khu vực Cầu Mương Khai và trạm Cơ Khí Đoàn Minh Phúc ấp An Ninh xã Lai Vung (xã Định An cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Khu vực Rạch Chín Bà Cả xã Tân Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khu vực Rạch Gấm xã Tân Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

11:00:00 ngày 10/11/2025

14:00:00 ngày 10/11/2025

Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực UB huyện cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/11/2025

07:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp 3 xã Bình Tấn cũ và ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực từ chợ Bình Tấn đến chợ Bình Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực từ chợ Bình Tấn đến ranh xã Phú Cường)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Năm Diệp xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Bình Tấn 2 xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Bình Tấn 1 xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Ông Ninh xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Bùi Văn Khét xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Bào Rốn xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Bà Hai xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Ấp Ba Phú Lợi xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Phú Lợi 3 xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Kênh Hội Đồng 2 xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

16:30:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng trạm Nguyễn Văn Tính 4 xã Tân Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:00:00 ngày 11/11/2025

17:30:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp 3 xã Bình Tấn cũ và ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực từ chợ Bình Tấn đến chợ Bình Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực từ cóng Tân Quới đến bưu điện Tân Quới)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực từ tuyến dân cư sạt lỡ đến cơ sở nilong Phát Hưng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

16:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Đình Tân Quới và UBND Tân Quới cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực từ tuyến dân cư sạt lỡ đến Chùa Phật Nổi)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Kênh Mương Khai xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Kênh 2/9 xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Ông Phán xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng trạm Công ty CP BaoMi Hoàn Cầu xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng trạm Nông sản 2 xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng trạm Nông sản 1 xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng trạm Siêu Thị Go xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng trạm Hoa Sen xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực từ Chùa Phật Nổi đến gần bến đò Tân Lập Tây cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng trạm Nước đá Thanh Ba xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng trạm Bơm Cả Lách xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng trạm Nghĩa Châu xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng trạm Ngọc Thành xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Khách hàng trạm Kênh Kháng Chiến 2C xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình và ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình và ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa (Khu vực từ nhà thờ Bãi Chàm đến lò bánh mì Thành Lan)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

10:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim; Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường (Khu vực từ cây xăng Trọng Trí đến lò bánh mì Nguyễn Văn Phú)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường (Toàn bộ khu vực chợ Hòa Bình)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ (Khu vực từ Chùa Tam Hòa Tự dọc theo đường ĐT 844 đến cầu Kênh Phèn)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Dững đến cầu 1 tháng 5)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

09:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần khu vực ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ (Khu vực từ cây xăng Thiên Hộ dọc theo đường ĐT 844 đến cơ sở Tole Nam Thuận Phong)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực toàn bộ CDC Số 9

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực một phần đường Nguyễn Văn Linh - Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu quanh khu vực Cửa hàng xe máy Hoàng Sơn Năm Đang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùngLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
