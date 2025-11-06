Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Thứ năm, 11:16 06/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 6-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6-9/11/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 08/11/2025

11:00:00 ngày 08/11/2025

Đường Tránh Quốc Lộ, khóm Trà Khứa - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 09/11/2025

16:30:00 ngày 09/11/2025

Đường Lê Duẩn, Cách Mạng, Cù Chính Lan, Trần Văn Sớm, Nguyễn Tất Thành, Lộc Ninh, Hoàng Diệu – phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm – phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 – phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 07/11/2025

16:30:00 ngày 07/11/2025

Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 – xã Hòa Bình; Ấp Giồng Tra – xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 08/11/2025

16:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp Xẻo Chích – xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 09/11/2025

11:00:00 ngày 09/11/2025

Ấp Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A – xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu – xã Hưng Hội; Ấp Xóm Lớn – xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Phước Thạnh, Phước Hậu, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Trường – xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Long Thành – xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 07/11/2025

12:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Vĩnh Tường – xã Vĩnh Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 07/11/2025

16:30:00 ngày 07/11/2025

Ấp Thọ Hậu – xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Xẻo Quao – xã Hồng Dân; Ấp Ninh Thạnh Đông – xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 08/11/2025

16:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 09/11/2025

16:30:00 ngày 09/11/2025

Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, Chủ Chọt – xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 06/11/2025

11:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Doanh Điền – xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng – xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/11/2025

11:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp Thảnh Thưởng A, Hiệp Vinh, Văn Đức B – xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Doanh Điền – xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp Thành Thưởng – xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 06/11/2025

16:30:00 ngày 06/11/2025

Ấp 2, 3 – xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 07/11/2025

15:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền – xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh An – xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 07/11/2025

16:30:00 ngày 07/11/2025

Ấp Quyết Chiến, Ấp 1 – xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Ấp Thành Thưởng C, Quyết Thắng – xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 08/11/2025

14:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp Bửu Đông, Trường Điền, Bửu 1, Bửu 2 – xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 08/11/2025

11:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Phước Thắng A – xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 09/11/2025

16:30:00 ngày 09/11/2025

Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá – xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:50:00 ngày 08/11/2025

11:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị trấn B, Chùa Phật - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:50:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 06/11/2025

15:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp 33 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 06/11/2025

16:00:00 ngày 06/11/2025

Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùngLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Cùng chuyên mục

Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe ga SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS đã được Honda Vietnam bán từ đầu tháng 11 nhằm tăng lựa chọn cho khách hàng với nhu cầu mua sắm cuối năm nay.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?

Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều, khiến không ít nhà đầu tư lướt sóng chứng kiến túi tiền bốc hơi.

Trải nghiệm xe máy điện của Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn cả Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện của Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1200W, di chuyển 80 km/lần sạc và giá cực học sinh.

Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia Morning

Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia Morning

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer đang có mức giá rất hấp dẫn nhờ chương trình ưu đãi lớn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 5/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?

Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5-9/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5-9/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả Vision

Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả Vision

Giá cả thị trường
Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Ngày cuối cùng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Gian hàng tăng khuyến mại, người dân tranh thủ 'săn' ưu đãi

Bảo vệ người tiêu dùng
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top