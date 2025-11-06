Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 6-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6-9/11/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 08/11/2025
11:00:00 ngày 08/11/2025
Đường Tránh Quốc Lộ, khóm Trà Khứa - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 09/11/2025
16:30:00 ngày 09/11/2025
Đường Lê Duẩn, Cách Mạng, Cù Chính Lan, Trần Văn Sớm, Nguyễn Tất Thành, Lộc Ninh, Hoàng Diệu – phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm – phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 – phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 07/11/2025
16:30:00 ngày 07/11/2025
Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 – xã Hòa Bình; Ấp Giồng Tra – xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 08/11/2025
16:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp Xẻo Chích – xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 09/11/2025
11:00:00 ngày 09/11/2025
Ấp Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A – xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu – xã Hưng Hội; Ấp Xóm Lớn – xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Phước Thạnh, Phước Hậu, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Trường – xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Long Thành – xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 07/11/2025
12:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Vĩnh Tường – xã Vĩnh Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 07/11/2025
16:30:00 ngày 07/11/2025
Ấp Thọ Hậu – xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Xẻo Quao – xã Hồng Dân; Ấp Ninh Thạnh Đông – xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 08/11/2025
16:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 09/11/2025
16:30:00 ngày 09/11/2025
Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, Chủ Chọt – xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 06/11/2025
11:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Doanh Điền – xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng – xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
11:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thảnh Thưởng A, Hiệp Vinh, Văn Đức B – xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Doanh Điền – xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp Thành Thưởng – xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 06/11/2025
16:30:00 ngày 06/11/2025
Ấp 2, 3 – xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 07/11/2025
15:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền – xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh An – xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 07/11/2025
16:30:00 ngày 07/11/2025
Ấp Quyết Chiến, Ấp 1 – xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Ấp Thành Thưởng C, Quyết Thắng – xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 08/11/2025
14:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp Bửu Đông, Trường Điền, Bửu 1, Bửu 2 – xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 08/11/2025
11:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Phước Thắng A – xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 09/11/2025
16:30:00 ngày 09/11/2025
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá – xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:50:00 ngày 08/11/2025
11:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị trấn B, Chùa Phật - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:50:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 06/11/2025
15:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp 33 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 06/11/2025
16:00:00 ngày 06/11/2025
Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe ga SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS đã được Honda Vietnam bán từ đầu tháng 11 nhằm tăng lựa chọn cho khách hàng với nhu cầu mua sắm cuối năm nay.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Những khu vực nào sẽ bị cúp điện cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều, khiến không ít nhà đầu tư lướt sóng chứng kiến túi tiền bốc hơi.
Trải nghiệm xe máy điện của Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1200W, di chuyển 80 km/lần sạc và giá cực học sinh.
Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia MorningGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer đang có mức giá rất hấp dẫn nhờ chương trình ưu đãi lớn.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 5/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 5/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xóa bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Ngành thuế khẩn trương 'cầm tay chỉ việc' từng tiểu thương chợ dân sinh như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước
GĐXH - Ngành Thuế đang khẩn trương triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch và đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thuế công bằng, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 5-9/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnhGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.