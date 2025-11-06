Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6-9/11/2025: Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và nhiều khu vực khác bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 6-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6-9/11/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 08/11/2025 11:00:00 ngày 08/11/2025 Đường Tránh Quốc Lộ, khóm Trà Khứa - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 09/11/2025 16:30:00 ngày 09/11/2025 Đường Lê Duẩn, Cách Mạng, Cù Chính Lan, Trần Văn Sớm, Nguyễn Tất Thành, Lộc Ninh, Hoàng Diệu – phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm – phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 – phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 07/11/2025 16:30:00 ngày 07/11/2025 Ấp Phước Thạnh 1, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A1, Cái Tràm A2 – xã Hòa Bình; Ấp Giồng Tra – xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 08/11/2025 16:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp Xẻo Chích – xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 09/11/2025 11:00:00 ngày 09/11/2025 Ấp Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A – xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu – xã Hưng Hội; Ấp Xóm Lớn – xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Phước Thạnh, Phước Hậu, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Trường – xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Long Thành – xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 07/11/2025 12:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Vĩnh Tường – xã Vĩnh Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 07/11/2025 16:30:00 ngày 07/11/2025 Ấp Thọ Hậu – xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Xẻo Quao – xã Hồng Dân; Ấp Ninh Thạnh Đông – xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 08/11/2025 16:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp Ninh Thành, Ninh Bình, Xóm Tre, Ninh Điền, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm – xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 09/11/2025 16:30:00 ngày 09/11/2025 Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, Chủ Chọt – xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 06/11/2025 11:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Doanh Điền – xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng – xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 11:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thảnh Thưởng A, Hiệp Vinh, Văn Đức B – xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Doanh Điền – xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp Thành Thưởng – xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 06/11/2025 16:30:00 ngày 06/11/2025 Ấp 2, 3 – xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 07/11/2025 15:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền – xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh An – xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 07/11/2025 16:30:00 ngày 07/11/2025 Ấp Quyết Chiến, Ấp 1 – xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Ấp Thành Thưởng C, Quyết Thắng – xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 08/11/2025 14:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp Bửu Đông, Trường Điền, Bửu 1, Bửu 2 – xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 08/11/2025 11:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Phước Thắng A – xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 09/11/2025 16:30:00 ngày 09/11/2025 Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá – xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:50:00 ngày 08/11/2025 11:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị trấn B, Chùa Phật - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:50:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1 - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 06/11/2025 15:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp 33 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 06/11/2025 16:00:00 ngày 06/11/2025 Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.