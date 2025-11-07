Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7-9/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 7-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 7-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 7-9/11/2025
Lịch cúp điện Phan Thiết
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tuy Phong
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Không mất điện khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Linh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện La Gi
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
11:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần thôn 5, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
14:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần các khu phố: Thắng Hiệp, Kim Bình, Thắng Thuận phường Hàm Thắng; một phần thôn Lâm Giáo xã Hàm Thuận; và một phần xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Bắc Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
